BVBからまた1人が退団：SVエルバースベルクがボルシア・ドルトムントから選手を獲得

キャンベルは昨季、すでに「シュヴァルツゲルベ」に所属していなかった。昨夏はVfBシュトゥットガルトへの移籍を希望したが、移籍金で両クラブが合意できず破談となった。結局、TSGホッフェンハイムへレンタル移籍し、ブンデスリーガでは5試合に短時間出場、合計74分しかプレーできなかった。

2024年にトップ昇格後、BVBでの出場はわずか2試合だった。 キャンベルは2022年、アイスランド・ブレイダブリクU-19から加入。ユースではスピードと得点力で存在感を示した。

U-19とU-17では58試合で19ゴール21アシストをマーク。リザーブチームでも3部リーグ13試合で2ゴール1アシストを記録した。