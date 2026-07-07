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Jonas Rütten

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BVBからまた1人が退団：SVエルバースベルクがボルシア・ドルトムントから選手を獲得

ブンデスリーガ
移籍情報
ボルシア・ドルトムント
ホッフェンハイム
エルフェアスベルク
コール・キャンベル

BVBとトップタレントのコール・キャンベルが再び、今回は永久的に袂を分かつ。不本意なレンタル移籍を経て、彼はブンデスリーガ内の他クラブへ移籍する。

スカイの報道によると、キャンベルは今週中にメディカルチェックを受け、SVエルバースベルクと2030年までの契約を結ぶ見通しだ。BVBは買い戻し条項を確保したとされる。移籍金の詳細は現時点で明らかになっていない。

  • キャンベルは昨季、すでに「シュヴァルツゲルベ」に所属していなかった。昨夏はVfBシュトゥットガルトへの移籍を希望したが、移籍金で両クラブが合意できず破談となった。結局、TSGホッフェンハイムへレンタル移籍し、ブンデスリーガでは5試合に短時間出場、合計74分しかプレーできなかった。
    2024年にトップ昇格後、BVBでの出場はわずか2試合だった。 キャンベルは2022年、アイスランド・ブレイダブリクU-19から加入。ユースではスピードと得点力で存在感を示した。

    U-19とU-17では58試合で19ゴール21アシストをマーク。リザーブチームでも3部リーグ13試合で2ゴール1アシストを記録した。

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