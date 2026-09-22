こうしたケースでは、真っ先に責任を問われるのは監督だが、唯一の責任者であってはならない。チーム編成には問題があり、いくつかのポジションでは主力の代役が不足している。 ティーレマンス、サントス、バレバ（足首の問題でまだプレーしていない）が加入した夏の補強には、総額1億5000万ポンドが投じられた。これはトッテナム（3億1500万ポンド）とチェルシー（3億4800万ポンド）の支出額の半分以下であり、シティ（4億5100万ポンド）の投資額の3分の1にすぎない。リヴァプール（2億2700万ポンド）とアーセナル（1億9500万ポンド）もユナイテッドより多くを費やしており、昇格組のイプスウィッチ（1億9000万ポンド）とハル・シティ（1億5100万ポンド）も同様だ。



