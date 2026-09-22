今季ここまで7試合で、勝利はわずか2つ。マンチェスター・ユナイテッドにおけるキャリック効果は、すでに終わった。昨季から何ひとつ変わっていない。ミスも問題点もいつも同じで、結果がいまだに安定しないのも偶然ではない。プレミアリーグでは勝利は1度だけで、8月30日のイプスウィッチ・タウン戦のみ。2敗2分けで、直近は土曜日のフルアム戦だった。チャンピオンズリーグでは4-0の説得力ある勝利を収めたが、相手のサバフ・バクーは決して手ごわい相手ではない。
#BringAmorimBack：危機に陥るマンチェスター・ユナイテッド、ファンはアモリムの復帰を望む。キャリックの後任としてコンテが就任する可能性もある
キャリックに批判集中
リーグ戦に話を戻すと、5試合で勝ち点5は、プレミアリーグ創設以来のレッドデビルズにとって最悪の結果だ。夏にチームをチャンピオンズリーグ出場へ導いた後、2028年までの契約延長にサインし、2029年までの延長オプションも付いている指揮官に厳しい視線が向けられるのは避けられない。選手としてファーガソン体制下であらゆるタイトルを勝ち取り、指導者としてもミドルズブラで好成績を残したキャリックは、金曜日の会見で解任の可能性に関する噂を「ばかげている」と一蹴したが、厳しく見極められている状況にあることは否めない。
補強は不十分。トッテナムの半分しか使っていない。
こうしたケースでは、真っ先に責任を問われるのは監督だが、唯一の責任者であってはならない。チーム編成には問題があり、いくつかのポジションでは主力の代役が不足している。 ティーレマンス、サントス、バレバ（足首の問題でまだプレーしていない）が加入した夏の補強には、総額1億5000万ポンドが投じられた。これはトッテナム（3億1500万ポンド）とチェルシー（3億4800万ポンド）の支出額の半分以下であり、シティ（4億5100万ポンド）の投資額の3分の1にすぎない。リヴァプール（2億2700万ポンド）とアーセナル（1億9500万ポンド）もユナイテッドより多くを費やしており、昇格組のイプスウィッチ（1億9000万ポンド）とハル・シティ（1億5100万ポンド）も同様だ。
不完全な陣容
グレイザー家のずさんな運営とラトクリフの経費削減により、キャリックには、刷新を切実に必要としている一方で、ひどく不完全なスカッドしか残されていない。主力のショーとダロトには十分なレベルのバックアップがおらず、中盤には創造性とリーダーシップが欠け、前線はいまだにバルセロナへのレンタルから復帰したラッシュフォード頼みで、週給32万5000ポンドを正当化するためにも彼はプレーしなければならない。さらに、クーニャ、シェシュコ、ジルクゼーがいるにもかかわらず、継続的にゴールを決める選手も欠けている。
監督候補の名前
キャリックの今後は、次の3試合に懸かっている。代表ウィーク明け、マンチェスター・ユナイテッドは順に、リーグ戦でトッテナム、チャンピオンズリーグでアトレティコ・マドリー、プレミアリーグでリーズと対戦する。英メディアによれば、解任の可能性は決して否定できず、後任候補としてブライトンのファビアン・ヒュルツェラー、ブレントフォードのキース・アンドリュースが挙がっている。さらに、イングランドではチェルシーで結果を残した（トッテナムではそうではなかった）アントニオ・コンテの名前もある。
サポーターはアモリムの復帰を望んでいる
一方で、マンチェスター・ユナイテッドのファンの間では、現在ミランを率いているルベン・アモリムの復帰を望む声もある。Xでは、#BringAmorimBackというハッシュタグを使い、クラブの取締役会に対してポルトガル人指揮官へのアプローチを求める複数のアカウントが見られる。アモリムはミランと2029年までの契約を結んでおり、さらに2030年まで延長できるオプションも付いている。
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