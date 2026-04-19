試合終了のブザーが鳴ると、マティアス・ギドセル率いるフュックススの選手たちは円陣を組んで飛び跳ね、スタンドのファンも熱狂的に祝福した。 世界最優秀選手ギゼル率いるドイツ王者はケルンで行われた決勝で42－33（前半22－17）と圧勝。番狂わせを狙うベルギッシャーHCを退け、2014年以来2度目のDHBカップ制覇を果たした。
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BHCの快進撃は止まらず：フックス・ベルリンが2度目のDHBカップ優勝を果たす
「週末にこんなことが実現するなんて信じられない」とギドセルはARDのインタビューで語った。「12年ぶりにクラブにトロフィーをもたらし、とても誇らしく、大きな意味がある」
ケルンでの初タイトルを手にしたギドセルは、ランクセス・アリーナに集まった1万9750人の前で9得点をマーク。ただし、この試合の最多得点は、同胞ラッセ・アンデションの10点だった。 前半終了間際のスパート後、優勝候補は後半その実力を示した。
クラブ史上初のリーグ優勝と昨年のCL決勝進出に続き、またしても大きな成果だ。優勝賞金は20万ユーロ。
準決勝でPK戦の末にCL王者SCマクデブルクを破り初の決勝に進出したBHCは、番狂わせを狙ったが叶わなかった。それでも、ヴッパータールとゾーリンゲンを拠点とするチームは、週末最もドラマチックな戦いを演じた。
「2時頃にようやく眠れたが、それは言い訳にならない。今日は全力を出す」と準決勝で決勝点の7mシュートを決めたBHCノア・ベイヤー。彼は「昨日と同じことをもう一度やる準備はできている」と語った。
フックス・ベルリン、BHC戦で殺気立った戦いぶりを見せる
ベルギッシェンは序盤で3点差をつけられそうになるなど、緊張した立ち上がりだった。しかし7分にはゼーレン・シュタインハウスが得点し5–5の同点に追いついた。その後もフュックスが主導権を握り、18分で13–10と再び3点リードした。
「速攻での失点が多すぎる。守備の引き方を見直す必要がある」とBHCのマルクス・プッツ監督は最初のタイムアウトで指示した。土曜のような圧倒的な守備はなく、昇格組は21分時点で14－13、27分時点で17－16と2度1点差まで詰め寄った。
しかし5対1のランで再び5点差に。ドイツ代表監督アルフレッド・ギスラソンはARDのインタビューで「BHCが勝つには完璧な後半が必要」と語った。
しかしBHCは献身的に戦ったものの、そのレベルには届かなかった。前日のSCMとは異なり、代表ニルス・リヒトラインを擁するフュックスは強い「キラー本能」を示した。47分にはマックス・ダリが34－26とし、8点差で試合を決めた。
SCマクデブルクは3位決定戦への出場権も逃していた。 3位決定戦でTBVレムゴ・リッペに31-35（前半15-16）で敗れた後、ベネット・ヴィーガート監督は「心配か？もちろん」と語った。ブンデスリーガ優勝はほぼ確実でも、この内容では6月のチャンピオンズリーグ・ファイナルフォーへの復帰は難しい。