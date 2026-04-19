「週末にこんなことが実現するなんて信じられない」とギドセルはARDのインタビューで語った。「12年ぶりにクラブにトロフィーをもたらし、とても誇らしく、大きな意味がある」

ケルンでの初タイトルを手にしたギドセルは、ランクセス・アリーナに集まった1万9750人の前で9得点をマーク。ただし、この試合の最多得点は、同胞ラッセ・アンデションの10点だった。 前半終了間際のスパート後、優勝候補は後半その実力を示した。

クラブ史上初のリーグ優勝と昨年のCL決勝進出に続き、またしても大きな成果だ。優勝賞金は20万ユーロ。

準決勝でPK戦の末にCL王者SCマクデブルクを破り初の決勝に進出したBHCは、番狂わせを狙ったが叶わなかった。それでも、ヴッパータールとゾーリンゲンを拠点とするチームは、週末最もドラマチックな戦いを演じた。

「2時頃にようやく眠れたが、それは言い訳にならない。今日は全力を出す」と準決勝で決勝点の7mシュートを決めたBHCノア・ベイヤー。彼は「昨日と同じことをもう一度やる準備はできている」と語った。