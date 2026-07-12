Getty/GOAL
翻訳者：
「Believe」――ジュード・ベリンガムがイングランドを2026年W杯準決勝へ導き、リオネル・メッシ率いるアルゼンチンとの対決を決めた。その姿は、内なるテッド・ラッソを思わせた。
「また戦うために生き延びる」
ベリンガムは試合後、インスタグラムに投稿。フォロワーに宛て、まるで内なる“テッド・ラッソ”を解き放ったかのようなメッセージを綴った。レアル・マドリードのスターは、人気ドラマで架空のチーム「AFCリッチモンド」を率いるラッソのモットー「Believe（信じろ）」を引用したが、意図的かは不明だ。
彼は「また戦うために生きよう。🦁 次は準決勝だ。Believe！」と投稿した。
準々決勝に勝ったが、トゥヘル監督はさらに上を求める。
イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督は、ノルウェーを2－1で下した直後、選手たちにメッセージを送った。闘志は誇らしいが、技術は向上させる必要があると強調した。
「もちろん、その点については誰も異論はないだろう」と、選手たちのフィジカル面での努力について問われたトゥヘル監督は語った。「彼らの献身、努力、チームスピリット、信念には感銘を受けた。逆境を乗り越え、粘り強く戦い、勝利への道を見出す姿勢は最高レベルだ。しかし、私はサッカーの監督でもある。もっと良いプレーができるはずだ」
試合内容への不満説について、ベリンガムは動じなかった。「ピッチは厳しかった。全員が全力で戦った。また素晴らしいプレーをしたチームメイトに敬意と感謝を伝えたい」と語った。
ケインとベリンガムが得点の重責を担う
統計によると、イングランド代表はベリンガムと主将ハリー・ケインの2人に大きく依存している。2026年大会でチームが挙げた13得点のうち12得点を2人が記録している。
「他の選手も得点圏に持ち込めるよう、攻撃面での改善が必要だ」とトゥヘル監督は認めた。「しかし、もちろん、彼らは決定的な役割を果たす選手たちだ。彼らはその責任を喜んで引き受け、実力も備えている。決定的な場面で力を発揮してくれるのだから、何の問題もない。 この2人が我々のためにプレーし、試合を決めてくれることを申し訳なく思う必要はない。素晴らしいことだ。彼らはトップ選手であり、互いに効率的にプレーする方法を確立したのだ。」
- AFP
アルゼンチンとの準決勝が待ち受けている
イングランドはアトランタへ移動し、水曜日にアルゼンチンと準決勝を戦う。粘り強い「スリー・ライオンズ」は結果を出し続けており、トゥヘル監督も戦術面での懸念はあるものの、その姿勢がチームに深い絆をもたらしていると語る。
「結果にもチームにも不満はない」とトゥヘル監督は語り、こう続けた。「もう少し明確にする必要があるかもしれないが、私はこのチームを誇りに思い、とても強い絆を感じている。彼らは次のステップへ進むために何でもやってくれるからだ。」
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