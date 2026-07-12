「Believe」――ジュード・ベリンガムがイングランドを2026年W杯準決勝へ導き、リオネル・メッシ率いるアルゼンチンとの対決を決めた。その姿は、内なるテッド・ラッソを思わせた。

イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督は、ノルウェーを2－1で下した直後、選手たちにメッセージを送った。闘志は誇らしいが、技術は向上させる必要があると強調した。

「もちろん、その点については誰も異論はないだろう」と、選手たちのフィジカル面での努力について問われたトゥヘル監督は語った。「彼らの献身、努力、チームスピリット、信念には感銘を受けた。逆境を乗り越え、粘り強く戦い、勝利への道を見出す姿勢は最高レベルだ。しかし、私はサッカーの監督でもある。もっと良いプレーができるはずだ」

試合内容への不満説について、ベリンガムは動じなかった。「ピッチは厳しかった。全員が全力で戦った。また素晴らしいプレーをしたチームメイトに敬意と感謝を伝えたい」と語った。



