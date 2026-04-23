BBCは、アレックス・スコットの去就決定に伴い、52年間続いた『フットボール・フォーカス』を終了した。

BBCは、1974年に『グランドスタンド』として放送を開始した『フットボール・フォーカス』を52年の歴史に幕を下ろすと発表した。同局は、視聴者の習慣変化によりデジタルやオンデマンドへの移行が加速し、2018年以降、テレビ視聴者が減少している点を指摘した。この決定は、現代の視聴者に合わせてコンテンツ配信を進化させるという広範な戦略の一環だ。

BBCスポーツのディレクター、アレックス・ケイ＝ジェルスキー氏は「『フットボール・フォーカス』はBBCスポーツの歴史とサッカーの物語を何世代にも伝えきた。この決定は先週発表された経費削減以前に下されており、視聴者の視聴方法の変化と、ファンにどこでもコンテンツを届けるための配信進化を示すものだ」と語った。