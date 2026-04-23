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BBCは、アレックス・スコットの去就決定に伴い、52年間続いた『フットボール・フォーカス』を終了した。
習慣の変化が半世紀の伝統に幕を閉じる
BBCは、1974年に『グランドスタンド』として放送を開始した『フットボール・フォーカス』を52年の歴史に幕を下ろすと発表した。同局は、視聴者の習慣変化によりデジタルやオンデマンドへの移行が加速し、2018年以降、テレビ視聴者が減少している点を指摘した。この決定は、現代の視聴者に合わせてコンテンツ配信を進化させるという広範な戦略の一環だ。
BBCスポーツのディレクター、アレックス・ケイ＝ジェルスキー氏は「『フットボール・フォーカス』はBBCスポーツの歴史とサッカーの物語を何世代にも伝えきた。この決定は先週発表された経費削減以前に下されており、視聴者の視聴方法の変化と、ファンにどこでもコンテンツを届けるための配信進化を示すものだ」と語った。
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土曜日の新スケジュールが確定
『Football Focus』の終了を受け、BBCは2026-27シーズンの土曜編成を発表した。ケリー・ソマーズ司会の『The Football Interview』はBBC OneでBST12時45分開始となる。今シーズンにはブカヨ・サカ、エマ・ヘイズ、ベルナルド・シルバ、ウーゴ・エキティケ、マイケル・キャリックが出演した。
また、ジェイソン・モハメッド司会の『ファイナル・スコア』はBBC Oneで英国夏時間15時45分開始に前倒しされる。BBCはYouTubeなど複数プラットフォームでデジタル展開を強化し、若者やテクノロジーに詳しい視聴者に質の高いサッカー中継を届ける。
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スコットの将来が明らかになった
『Football Focus』司会のアレックス・スコットは、番組終了後もBBCの顔として主要スポーツイベントや国内リーグの報道で活躍する。
ジェルスキ氏は「スコットは男女を問わず人気の高い優れた司会者で、今後も中核を担う」と語った。 彼女は今年開催される男子ワールドカップや2027年の女子ワールドカップ、さらに『女子スーパーリーグ』や『BBCスポーツパーソナリティ・オブ・ザ・イヤー』でも中心的な役割を担い続けます。現在、彼女と新しいプロジェクトも進めており、詳細については追ってお知らせします。」
放送界の巨人の遺産
『フットボール・フォーカス』は、サム・リーチ司会の『フットボール・プレビュー』というコーナーから発展し、BBCスポーツの番組として独自の地位を確立した。 1974年から20年間司会を務めたボブ・ウィルソンは番組の象徴となり、その後スティーブ・ライダー、ゲイリー・リネカー、レイ・スタブス、マニッシュ・バシン、12年間進行したダン・ウォーカーらが「ホットシート」を引き継いだ。
番組は今シーズン限りで終了し、BBCは代替コンテンツを検討中だ。これは、20世紀の線形放送からデジタルファーストへ移行するスポーツ放送の転換点を示している。