水曜日、チェルシーのリアム・ローゼニオール監督が成績不振で解任された。BBCスポーツによると、41歳の監督に対する選手たちの評価は分かれていたという。
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BBCが明かした。チェルシーの選手がリアム・ローゼニオールにつけた痛々しいあだ名とは。
リーグ戦5連敗を受けたチェルシーの理事会は水曜日、1月からチームを率いていたロゼニオールとの契約解除を決断した。BBCスポーツによると、選手たちは以前から彼の指導力に疑問を抱いていたという。
選手の一人は彼を「代講の教師」と呼んでいたという。ロッカールームは分断され、特にスペイン語圏の選手たちは彼の指導に納得していなかった。
さらに事態を悪化させたのは、マーク・ククレラの理髪師がブライトン戦前日にXでコール・パーマーとジョアン・ペドロの欠場を知らせた一件だった。
ロゼニオール監督は、前任者マレスカのシステムを引き継いだものの、自らの哲学を貫けなかった。守備的MFを2人から1人に減らし、カイセドに過大な走力を要求した。
さらにチャンピオンズリーグ1回戦パリ・サンジェルマン戦でも、ママドゥ・サール（20）を先発させるなど采配が裏目に出てホームで0-3と敗れた。
さらにチェルシーは現在プレミアリーグ5試合連続無得点で、114年のクラブ史上最長不名誉記録となっている。
ブライトン戦での0-3の敗北がロゼニオールの解任を決めた。チェルシーの経営陣はシーズン終了までチームを率いることを期待していたが、この試合で示した闘志の欠如が「最後の一押し」となった。
さらに経営陣との関係も悪化。クラブは新監督で欧州カップ戦出場やFAカップ制覇の可能性が高まると判断した。
カルム・マクファーレンは今シーズン、チェルシーの暫定監督として終える。来季の候補にはアンドニ・イラオラ（AFCボーンマス）、マルコ・シルバ（フラム）、エディン・テルジッチ（無所属）が挙げられている。