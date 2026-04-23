リーグ戦5連敗を受けたチェルシーの理事会は水曜日、1月からチームを率いていたロゼニオールとの契約解除を決断した。BBCスポーツによると、選手たちは以前から彼の指導力に疑問を抱いていたという。

選手の一人は彼を「代講の教師」と呼んでいたという。ロッカールームは分断され、特にスペイン語圏の選手たちは彼の指導に納得していなかった。

さらに事態を悪化させたのは、マーク・ククレラの理髪師がブライトン戦前日にXでコール・パーマーとジョアン・ペドロの欠場を知らせた一件だった。