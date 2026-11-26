アジア最終予選には、1次予選を突破した12チームが出場。6チームずつグループE、Fに分かれ、1次予選で対戦していない3チームとホーム＆アウェー方式で計6試合を戦う。なお、1次予選の全試合の成績は最終予選に引き継がれる。

FIBAバスケットボールワールドカップ2027のアジア・オセアニア地区の出場枠は8枠。開催国のカタールはすでに本大会への出場権を獲得しており、残り7枠を争う。

最終予選終了時点で、カタールを除く各グループの上位3チーム（計6チーム）と、両グループの4位チームのうち成績上位の1チームが本大会への出場権を獲得する。

ワールドカップ本大会への出場条件

グループEの上位3チーム

グループFの上位3チーム

グループE・Fの4位チームのうち成績上位の1チーム

開催国カタール（出場決定済み）

※カタールはアジア最終予選に参加し、対戦成績も有効となるが、出場権を決定する際の最終順位からは除外される。