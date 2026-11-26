バスケ男子W杯アジア最終予選の試合日程・結果・順位表
バスケ男子W杯2027アジア最終予選｜大会スケジュール
FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選の2次ラウンド（最終予選）は、2026年8月24日(月)から2027年3月2日(火)にかけて開催される。
最終予選はWindow4からWindow6までの3つの期間に分けて行われ、各チームはそれぞれのWindowで2試合、計6試合を戦う。
Window
開催期間
Window4
2026年8月24日(月)～9月1日(火)
Window5
2026年11月23日(月)～12月1日(火)
Window6
2027年2月22日(月)～3月2日(火)
※日程は変更となる場合あり
バスケ男子W杯2027アジア最終予選｜大会方式・W杯出場条件
アジア最終予選には、1次予選を突破した12チームが出場。6チームずつグループE、Fに分かれ、1次予選で対戦していない3チームとホーム＆アウェー方式で計6試合を戦う。なお、1次予選の全試合の成績は最終予選に引き継がれる。
FIBAバスケットボールワールドカップ2027のアジア・オセアニア地区の出場枠は8枠。開催国のカタールはすでに本大会への出場権を獲得しており、残り7枠を争う。
最終予選終了時点で、カタールを除く各グループの上位3チーム（計6チーム）と、両グループの4位チームのうち成績上位の1チームが本大会への出場権を獲得する。
ワールドカップ本大会への出場条件
- グループEの上位3チーム
- グループFの上位3チーム
- グループE・Fの4位チームのうち成績上位の1チーム
- 開催国カタール（出場決定済み）
※カタールはアジア最終予選に参加し、対戦成績も有効となるが、出場権を決定する際の最終順位からは除外される。
- (C)Getty Images
バスケ男子W杯2027アジア最終予選｜出場国・グループ組み合わせ
アジア最終予選には、1次予選を突破した12チームが出場する。1次予選のグループA・Cを勝ち抜いたチームがグループE、グループB・Dを勝ち抜いたチームがグループFに入る。
日本代表はグループFに属し、1次予選で対戦した中国と韓国に加え、レバノン、カタール、サウジアラビアと同組となった。
グループE
グループF
オーストラリア
レバノン
イラン
日本
ヨルダン
カタール
ニュージーランド
韓国
フィリピン
中国
シリア
サウジアラビア
※カタールは開催国としてW杯本大会への出場が決定している。
グループE｜順位表
順位
チーム
試合
勝
負
Pts
得点
失点
点差
1
オーストラリア
8
8
0
16
814
560
+254
2
ニュージーランド
8
6
2
14
778
638
+140
3
イラン
8
5
3
13
599
542
+57
4
ヨルダン
8
5
3
13
684
568
+116
5
フィリピン
8
4
4
12
615
614
+1
6
シリア
8
2
6
10
534
719
-185
※順位表には1次予選の成績を含む。
※上位3チームと4位チームのうち成績上位の1チームがワールドカップ本大会へ出場。
グループE｜試合日程・結果
開催日
ティップオフ
Window
対戦カード
8/28(金)
15:00
4
イラン 91 (延長) 93 ニュージーランド
8/28(金)
18:00
4
シリア 64-123 オーストラリア
8/28(金)
21:30
4
ヨルダン 81 (延長) 82 フィリピン
8/30(日)
15:00
4
ニュージーランド 126-74 シリア
8/30(日)
18:00
4
オーストラリア 126-93 ヨルダン
8/30(日)
21:00
4
フィリピン 68-56 イラン
11/27(金)
15:00
5
ヨルダン vs ニュージーランド
11/27(金)
18:00
5
イラン vs オーストラリア
11/27(金)
21:00
5
シリア vs フィリピン
11/29(日)
15:00
5
シリア vs ニュージーランド
11/29(日)
18:00
5
イラン vs フィリピン
11/29(日)
21:00
5
ヨルダン vs オーストラリア
2027/2/26(金)
未定
6
オーストラリア vs シリア
2027/2/26(金)
未定
6
ニュージーランド vs イラン
2027/2/26(金)
未定
6
フィリピン vs ヨルダン
2027/3/1(月)
未定
6
オーストラリア vs イラン
2027/3/1(月)
未定
6
ニュージーランド vs ヨルダン
2027/3/1(月)
未定
6
フィリピン vs シリア
※試合日時はすべて日本時間。日程は変更となる場合がある。
- (C)Getty Images
グループF｜順位表
順位
チーム
試合
勝
負
Pts
得点
失点
点差
1
日本
8
6
2
14
728
598
+130
2
レバノン
8
6
2
14
717
597
+120
3
中国
8
5
3
13
676
653
+23
4
韓国
8
4
4
12
627
633
-6
5
カタール
8
4
4
12
607
652
-45
6
サウジアラビア
8
3
5
11
611
637
-26
※順位表には1次予選の成績を含む。
※開催国カタールを除く上位3チームと4位チームのうち成績上位の1チームがワールドカップ本大会へ出場。
グループF｜試合日程・結果
開催日
ティップオフ
Window
対戦カード
8/28(金)
1:00
4
カタール 57-83 中国
8/28(金)
2:00
4
サウジアラビア 78-106 日本
8/28(金)
3:00
4
レバノン 93-74 韓国
8/31(月)
19:00
4
韓国 85-72 サウジアラビア
8/31(月)
19:10
4
日本 123-70 カタール
8/31(月)
20:30
4
中国 89-87 レバノン
11/26(木)
22:00
5
サウジアラビア vs 中国
11/27(金)
1:00
5
カタール vs 韓国
11/27(金)
4:00
5
レバノン vs 日本
11/29(日)
22:00
5
カタール vs 日本
11/30(月)
1:00
5
サウジアラビア vs 韓国
11/30(月)
4:00
5
レバノン vs 中国
2027/2/26(金)
未定
6
日本 vs サウジアラビア
2027/2/26(金)
未定
6
韓国 vs レバノン
2027/2/26(金)
未定
6
中国 vs カタール
2027/3/1(月)
未定
6
日本 vs レバノン
2027/3/1(月)
未定
6
韓国 vs カタール
2027/3/1(月)
未定
6
中国 vs サウジアラビア
※試合日時はすべて日本時間。日程は変更となる場合がある。
バスケ男子W杯2027アジア最終予選｜テレビ放送・ネット配信予定
FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア最終予選は、『DAZN』でライブ配信されている。
日本代表戦は、地上波『テレビ朝日系列』『日本テレビ系列』でも中継されるほか、『ABEMA』『TVer』でも一部試合が無料ライブ配信される。
11月に開催されるWindow5では、レバノン戦をテレビ朝日系列で生中継、カタール戦を日本テレビ系列で録画放送する予定だ。DAZNとTVerでは日本代表戦2試合を、ABEMAではレバノン戦をライブ配信する。なお、ABEMAとTVerでは無料ライブ配信を予定している。
■ Window5 日本代表戦の放送・配信予定
試合日時（日本時間）
対戦カード
テレビ放送
ネット配信
11/27(金) 4:00
レバノン vs 日本
テレビ朝日系列（生中継）
11/29(日) 22:00
カタール vs 日本
日本テレビ系列（録画）
DAZN、TVer
※2027年2月～3月に開催されるWindow6の放送・配信予定は、発表され次第追記予定。
※中継内容およびスケジュールは変更となる場合があります。最新情報は各放送局・配信サービスの公式サイトよりご確認ください。
バスケ男子W杯2027アジア最終予選｜日本代表戦のおすすめ視聴方法
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