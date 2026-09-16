事態は思わぬ笑える展開を見せた。EA Sports FCの公式アカウントが配信の途中でやり取りに加わったのだ。開発元はこのMFをやんわりとたしなめ、「えっと、コール、これはもう少し後でやる予定じゃなかった？ イギリス時間午後6時に配信開始なんだけど！」とコメントした。

その後にBANされてもひるまなかったイングランド代表は、Instagramのストーリーでちゃめっ気のある“異議申し立て”を行った。TwitchとEAの両方をタグ付けし、「みんなが見たがっていたものを見せただけだよ……BAN解除して pls」と投稿。さらに別のプラットフォームでは、自身の停止処分に関するSNS投稿に反応し、「すぐ戻る」とだけ記した。

不運な結果に終わったその配信の中で、パーマーはゲーム内の自身の能力値にも不満を示した。総合値が87から85に下がっていることを知ると、「EAとは話をしないといけない。俺のレーティングを2つ下げたんだ。昨季は10カ月間、片脚みたいな状態だったのに、これ以上どうしろっていうんだ？」とこぼした。

さらに、チェルシーのチームメートであるモーガン・ロジャーズとのスピード比較にも疑問を呈し、「スピード76？ なんで彼のほうが俺よりスピードが上なのか分からないけど、EAってたまに、ちょっとおかしいよな」と付け加えた。



