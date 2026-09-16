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「BANを解除してくれ！」。チェルシーのスター、コール・パーマーが、EA Sports FC 27のゲームプレー映像を早期アクセスのミスで流出させ、衝撃のTwitch BAN処分を受けた。
『EAFC 27』の配信、早期ゲームプレー公開後に短時間で終了
24歳のパーマーは火曜午後にTwitchへログインし、大きな注目を集める同ビデオゲームの即興配信を数千人の視聴者に届けた。パーマーは1時間以上にわたり、Ultimate Teamのパック開封や試合プレーを行い、ゲームに設けられた厳格な公開禁止措置を完全に無視した。
世界同時発売は9月25日に予定され、アーリーアクセスの正式開始も9月18日まで待たなければならない中、チェルシーのスターによる無許可配信はすぐさま開発元の目に留まった。配信は突然打ち切られ、その後、著作権侵害の申し立てを受けてパーマーのTwitchチャンネルからはEA Sports FC 27のコンテンツがすべて削除された。
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「私はただ、人々が望んでいたものを与えていただけだ！」
事態は思わぬ笑える展開を見せた。EA Sports FCの公式アカウントが配信の途中でやり取りに加わったのだ。開発元はこのMFをやんわりとたしなめ、「えっと、コール、これはもう少し後でやる予定じゃなかった？ イギリス時間午後6時に配信開始なんだけど！」とコメントした。
その後にBANされてもひるまなかったイングランド代表は、Instagramのストーリーでちゃめっ気のある“異議申し立て”を行った。TwitchとEAの両方をタグ付けし、「みんなが見たがっていたものを見せただけだよ……BAN解除して pls」と投稿。さらに別のプラットフォームでは、自身の停止処分に関するSNS投稿に反応し、「すぐ戻る」とだけ記した。
不運な結果に終わったその配信の中で、パーマーはゲーム内の自身の能力値にも不満を示した。総合値が87から85に下がっていることを知ると、「EAとは話をしないといけない。俺のレーティングを2つ下げたんだ。昨季は10カ月間、片脚みたいな状態だったのに、これ以上どうしろっていうんだ？」とこぼした。
さらに、チェルシーのチームメートであるモーガン・ロジャーズとのスピード比較にも疑問を呈し、「スピード76？ なんで彼のほうが俺よりスピードが上なのか分からないけど、EAってたまに、ちょっとおかしいよな」と付け加えた。
負傷との闘いと厳しいシーズン
パーマーの自身のコンディションに関するコメントは、昨季のもどかしい離脱期間に関するものだ。このプレーメーカーは鼠径部の問題と足の指の骨折により長期離脱を強いられ、シーズン序盤数カ月間のパフォーマンスは大きく制限された。
シドニーで行われているチェルシーのプレシーズンツアー中、その苦しみを振り返ったパーマーは、回復を急ぎすぎたことを認めた。「最初の数カ月はケガをしていて、とにかくピッチに出てプレーしたかった。たぶん、そうすべきではなかった」と説明。「もちろん、自分がやりたいようなプレーはできなかった。個人的にはケガやいろいろなこともあって悪いシーズンだったが、今はいい感じだ。7週間は明らかに助けになった。またプレーする準備はできている」
24歳のパーマーはまた、コンディションの問題を解決するためにどこまでしたかも明かし、こう語った。「医者に診てもらうためにスウェーデンかデンマーク、そういう国のどちらかに行った。（手術については）話もしたが、結局は受けなかった」
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焦点は再びピッチに移る
けがに悩まされた時期を乗り越えたように見えるパーマーは、新シーズンの序盤にロジャーズとともに目覚ましいスタートを切っている。両選手はすでにプレミアリーグで4ゴール関与を記録しており、スタンフォード・ブリッジで高まる影響力を示している。
Twitchアカウントが復活するかどうかを待つ一方で、パーマーはまずチェルシーの今後の試合に集中しなければならない。プレミアリーグとカラバオカップで見せている好調ぶりは、チェルシーが全コンペティションで序盤の勢いを維持していく上で重要となる。
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