ヴィカーリオ 6：前半は、ディフレクションしたシュートを難なく防いだ場面を除けば、ほとんど出番がなかった。後半も相手の数少ないシュートは守備陣がはね返し、スミットも絶好の位置からのシュートを枠の上に外したため、仕事はほぼなし。失点に責任はなく、後半アディショナルタイムにはメールディンクのシュートを見事なセーブで防いだ。ただし、この場面はAZのFWのオフサイドで取り消されている。

カルル 6：右サイドでコロ・ムアニをカバーし、時にはパスを送って攻撃の起点になろうとした。一方、オーバーラップする場面は少なかった。後半序盤はより積極的だったが、終盤は自陣のペナルティーエリア内まで下がりすぎ、苦しい展開となった。

ガッティ 7：キャプテンマークを巻き、試合序盤から注意深く正確にプレー。守備対応にも無駄がなかった。後半開始直後にはダールに突破を許さず、そのシュートをCKに逃れた。一方、カウンターではプレーに凝りすぎてチームの好機を逃し、数分後にも攻め上がった場面でアライベゴビッチへの決定的なパスを失敗した。70分には自陣ペナルティーエリア手前で力強く先回りしてボールを奪い、そのままドリブルで持ち出した。その後、疲労困憊で退き、キャプテンマークをブレーメルに託した（78分 ブレーメル 5.5：途中出場し、オランダ勢の終盤の猛攻に対してペナルティーエリア中央で存在感を示そうとしたが、苦しい対応が続いた）。

ルクミ 6：ガッティの隣で、ここ数試合よりも正確に、ファウルを減らしてプレーしようとした。最初の80分間は総じて落ち着いていたが、試合終盤はユヴェントスの守備陣全体と同様に苦しんだ。

ケリー 5：スパレッティの3バックを構成。マークは良かったが、ボールをさばく場面や攻撃を組み立て直す場面では精彩を欠き、ベンチのスパレッティを激怒させた。AZが2-1とするゴールでは、カバルとともに責任がある。

サール 6：献身性と運動量を見せた試合。ボールに触れる回数は少なかったが、攻守のつなぎ役として、守備のカバーやボール奪回で貴重な働きをした。

T・コープマイネルス 7：古巣のあるアルクマールに戻った男が、左足の見事なボレーでゴール。ボールがネットに入るのを見ても喜ばなかった。後半にはデ・ブッセルの足元でのミスで相手GKがゴールから離れたが、ペナルティーエリア外からループシュートを狙う勇気はなかった。貴重なボール奪回を数回見せた点も評価できる。

カンビアーゾ 5.5：サイドのMFとしてスタートし、守備時には下がって、カルルを右、さらに中央の3人を加えたユヴェントスの5バックを形成した。後半序盤はやや苦しみ、警告を受けると、残り30分のところで交代した（60分 カバル 5：途中出場後、左サイドで危険を冒さず堅実にプレー。必要に応じてカルルと入れ替わり、右にも回った。AZが2-1とするゴールでは、ケリーとともに責任がある）。

ヴォルテマーデ 5.5：いつものように動きが重く、パスもたびたび不正確だった。今夜はコロ・ムアニが右、アライベゴビッチが左に入る中、ユヴェントスの中央で攻撃のターゲットを務めた。コロ・ムアニのゴールでは、フランス人FWとのワンツーをうまく決めた（78分 エクハトル 5.5：デビューを果たしたが、攻撃より守備に回る時間が長く、警告も受けた）。

アライベゴビッチ 6.5：チームは主に右のコロ・ムアニを使って攻め、彼のいるサイドにはあまりボールが回らなかった。前半半ばには強烈な右足シュートを放ち、ボールはクロスバーのわずか上へ。その後は数度、ベテランのような落ち着きでボールを扱った。後半にはネットを揺らせそうな位置を2度取ったが、最初はコープマイネルス、次にガッティがラストパスを失敗した（60分 ボガ 6：持ち前の鋭い動きを数回見せた）。

コロ・ムアニ 7.5：立ち上がりに右足で斜めに狙ったシュートがポストをかすめるように外れた後、右サイドからコープマイネルスのゴールへ見事なアシストを送った。さらに、自ら粘り強くボールを奪い返してヴォルテマーデとパスを交換し、鮮やかな左足シュートでユヴェントスの2点目を決めた。後半も右からスタートしながら、前線のあらゆる場所へ動き、対峙する相手をスピードでたびたび抜き去った（86分 ドウグラス・ルイス：採点なし）。

スパレッティ監督 6.5：試合への準備は良く、特にコロ・ムアニの右サイド起用が目を引いた。フランス人FWとスパレッティ自身にとって、これが一夜限りのひらめきなのか、シーズンの転機となるのかは分からない。後半の入りも適切に対応したが、チームはとどめの一撃を決められず、終盤はひどく苦しんだ。交代策もスパレッティの助けにはならなかった。