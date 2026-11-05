ヴィカーリオ 6：前半は、相手のシュートがコースを変えた場面で難なく防いだ以外、ほとんど出番がなかった。後半も相手の数少ないシュートは守備陣がブロックし、スミットも絶好の位置からのシュートを大きく外したため、仕事はなかった。失点に責任はない。後半アディショナルタイムにはメールディンクのシュートを見事なセーブで防いだが、この場面はAZのFWのオフサイドで無効となった。

カルル 6：右サイドでコロ・ムアニの後方をカバーし、時にはパスを通して攻撃につなげようとした。一方、オーバーラップを仕掛けることは少なかった。後半の立ち上がりはより積極的だったが、終盤は自陣ペナルティーエリア内まで下がりすぎて苦しんだ。

ガッティ 7：キャプテンマークを巻き、試合序盤から注意深く正確にプレー。守備での対応もクリーンだった。後半開始直後にはダールの突破を許さず、シュートをコーナーキックに逃れた。その後、カウンターでは余計なプレーでチームの好機を逃し、数分後にも前線でアライベゴヴィッチへの決定的なパスを失敗した。70分には自陣ペナルティーエリア手前で力強く先回りしてボールを奪い、そのまま持ち上がった。最後は疲れ切って交代し、キャプテンマークをブレーメルに託した（78分 ブレーメル 5.5：途中出場し、オランダ勢の終盤の猛攻に対してペナルティーエリア中央で存在感を示そうとしたが、大いに苦しんだ）。

ルクミ 6：ガッティの隣で、ここ数試合よりも正確に、ファウルを少なく抑えようとした。最初の80分間は総じて落ち着いていたが、終盤はユヴェントスの守備陣全体と同様に苦しんだ。

ケリー 5：スパレッティ監督の3バックの一角を担った。マークは良かったが、ボールをさばく場面や攻撃の組み立て直しでは振るわず、ベンチのスパレッティ監督をいら立たせた。AZが2-1としたゴールでは、カバルとともに責任がある。

サール 6：献身性と運動量を見せた。ボールに触れる回数は少なかったが、各ラインをつなぎ、守備やボール奪回で貴重な働きをした。

T・コープマイネルス 7：古巣アルクマールに戻った「放蕩息子」は、左足の見事なボレーでゴールを決めた。ボールがネットに入ったのを見ても喜ばなかった。後半にはデ・ブッセルが足元でミスを犯し、オランダ人GKがゴールマウスから離れていたが、ペナルティーエリア外からループシュートを狙う勇気はなかった。貴重なボール奪回も2度見せた。

カンビアーゾ 5.5：サイドのMFとしてスタートし、守備時には位置を下げて、カルルを右に、中央に3人を置くユヴェントスの5バックを形成した。後半の立ち上がりはやや苦しみ、イエローカードを受けると、残り30分のところで交代した（60分 カバル 5：途中出場後は左サイドに入り、リスクを冒さず安定してプレー。必要に応じてカルルと入れ替わり、右にも回った。AZが2-1としたゴールでは、ケリーとともに責任がある）。

ヴォルテマーデ 5.5：いつもどおり動きがぎこちなく、パスもたびたび不正確だった。この夜はコロ・ムアニを右、アライベゴヴィッチを左に置くユヴェントスで、中央の攻撃の起点を担った。コロ・ムアニのゴールでは、フランス人FWとのパス交換が良かった（78分 エカトル 5.5：デビューを果たしたが、攻撃よりも守備に回る時間が長く、イエローカードも受けた）。

アライベゴヴィッチ 6.5：チームは主に右のコロ・ムアニを使って攻め、彼のいるサイドを使う機会は少なかった。前半半ばには強烈な右足のシュートを放ち、ボールはクロスバーのわずか上へ。その後はベテランのような落ち着きで、何度かボールを扱った。後半にはシュートを決められそうな位置に2度入ったが、最初はコープマイネルス、次はガッティが最後のパスを失敗した（60分 ボガ 6：持ち味の鋭い動きを2度ほど見せた）。

コロ・ムアニ 7.5：まず右足で対角線上にシュートを放ち、ボールはポスト際を通過。その後、右サイドからコープマイネルスのゴールにつながる見事なアシストを送った。さらに、自ら粘り強くボールを奪い返してヴォルテマーデとパスを交換し、左足の見事なシュートでユヴェントスの2点目を決めた。後半も右からプレーを始めたが、やがて前線全体を動き回り、対面の相手をスピードで何度も抜いた（86分 ドウグラス・ルイス：採点なし）。

スパレッティ監督 6.5：試合への準備は良く、特にコロ・ムアニを右に置いた新たな起用が光った。それが一夜限りのひらめきなのか、フランス人FWとスパレッティ監督自身にとってシーズンの転機となるのかは分からない。後半の入りも上手く試合を運んだが、チームはとどめを刺せず、終盤は大いに苦しんだ。交代策も助けにはならなかった。