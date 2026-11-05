ヴィカーリオ 6：前半はほとんど出番がなく、相手に当たって軌道が変わったシュートを難なく防いだ程度。後半も相手の数少ないシュートを守備陣がはね返し、スミットも絶好の位置からシュートを上に外したため、仕事は少なかった。失点に責任はない。後半アディショナルタイムにはメールディンクのシュートを見事なセーブで阻んだが、この場面はAZのFWのオフサイドで取り消された。

カルル 6：右サイドでコロ・ムアニの背後をカバーし、時には攻撃の起点となるパスも送ったが、オーバーラップはまれだった。後半の立ち上がりはより積極的だったものの、終盤はペナルティーエリア内まで下がりすぎ、苦しい対応を強いられた。

ガッティ 7：キャプテンマークを巻いて臨み、序盤から注意深く正確にプレー。守備対応もクリーンだった。後半開始直後にはダールに突破を許さず、そのシュートをコーナーキックに逃れた。一方、カウンターでは余計なプレーでチームの好機を逃し、数分後にも攻め上がった場面でアライベゴヴィッチへの決定的なパスをミス。70分には自陣ペナルティーエリア手前で力強く先回りしてボールを奪い、そのまま運び出した。その後、疲労困憊で退き、キャプテンマークをブレーメルに託した（78分 ブレーメル 5.5：途中出場し、オランダ勢の終盤の猛攻に対してペナルティーエリア中央で存在感を示そうとしたが、苦しい対応が続いた）。

ルクミ 6：ガッティの隣で、ここ数試合より正確に、ファウルを少なくプレーしようとした。80分間はおおむね落ち着いていたが、終盤はユヴェントスの守備陣全体と同様に苦しんだ。

ケリー 5：スパレッティの3バックを構成。マークは良かったが、ボールをさばいて攻撃につなげる場面では振るわず、ベンチのスパレッティを激怒させた。AZの2-1とするゴールでは、カバルとともに責任がある。

サール 6：運動量を発揮して堅実にプレー。ボールに触れる回数は少なかったが、各ラインの連係を保ち、守備とボール奪回で貴重な働きを見せた。

T・コープマイネルス 7：古巣のあるアルクマールに戻り、左足の鮮やかなボレーでゴールを決めた。ボールがネットに収まっても喜びは見せなかった。後半、デ・ブッセルが足元でミスを犯し、オランダ人GKがゴールから離れていた場面では、ペナルティーエリア外からループシュートを狙う勇気がなかった。貴重なボール奪回も2度ほど見せた。

カンビアーゾ 5.5：サイドのMFとしてスタートし、守備時には下がってユヴェントスの最終ラインを5人にした。右のカルルと3人のセンターバックが並ぶ形だ。後半の立ち上がりにはやや苦しみ、イエローカードを受け、残り30分で交代した（60分 カバル 5：途中出場して左サイドを危なげなく守り、必要に応じてカルルと位置を入れ替えて右にも回った。AZの2-1とするゴールでは、ケリーとともに責任がある）。

ヴォルテマーデ 5.5：いつもどおり動きは重く、パスもたびたび不正確だった。今夜は右にコロ・ムアニ、左にアライベゴヴィッチを置くユヴェントスの中央の攻撃の軸を担った。コロ・ムアニのゴールでは、フランス人FWとのパス交換で良いプレーを見せた（78分 エカトル 5.5：デビューを果たしたが、攻撃よりも守備に回る場面が多く、イエローカードも受けた）。

アライベゴヴィッチ 6.5：チームは主に右のコロ・ムアニを使って攻め、彼のいるサイドからの攻撃は少なかった。前半半ばには強烈な右足のシュートを放ったが、クロスバーのわずか上へ。その後はベテランのような落ち着きでボールを何度か扱った。後半にはシュートを打てる好位置を2度ほど取ったものの、まずコープマイネルス、続いてガッティが最後のパスをミスした（60分 ボガ 6：持ち味の鋭い動きを何度か見せた）。

コロ・ムアニ 7.5：最初に放った右足のクロス気味のシュートはポスト際をかすめて外れた。その後、右サイドからコープマイネルスのゴールを鮮やかなアシストでお膳立て。さらに自ら粘り強くボールを奪い返し、ヴォルテマーデとのパス交換から左足でユヴェントスの2点目を決めた。後半も右からプレーを始めたが、攻撃陣の前線全体を動き回り、対面する相手をスピードでたびたび抜き去った（86分 ドウグラス・ルイス：採点なし）。

スパレッティ監督 6.5：右サイドにコロ・ムアニを置く新たな起用を中心に、試合への準備は良かった。これが一夜限りのひらめきなのか、フランス人FWとスパレッティ自身にとってシーズンの転機となるのかは分からない。後半の入りも適切に対処したが、チームはとどめを刺せず、終盤はひどく苦しんだ。交代策も助けにはならなかった。