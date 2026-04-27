カーンズはITVのインタビューで、辛い数週間について詳しく語り、自身が「敗血症性流産」だったと明かした。 ある朝、悪寒を感じた彼女は「妊娠のせいだろう」と軽く見た。しかしクラブのチームドクター、ジョディ・ブラックアダー＝ワインスタインが測ると体温は42度。すぐに彼氏に連絡し、病院へ。

病院に着くとすぐに「赤ちゃんを失ったこと、そして敗血症であることが分かりました」と彼女は説明した。「本当にショックでした。1時間前までピラティスやジムで運動していたのに、人生が突然変わったんですから。」

カーンズはブラックアダー＝ワインスタインの迅速な対応に心から感謝しており、彼女が自分の命を救ったと語っている。 「ヴィラの医師たちには本当に感謝しています。もし家にいたら母に『風邪っぽい』と電話し、『少し寝れば』と言われていたでしょう。ジョディが病院に行かせてくれたのが大きかったです。

彼女のおかげで助かったと思います。敗血症なのに、そのときは敗血症のことなんて考えられず、『赤ちゃんを失った』としか思えませんでした。」