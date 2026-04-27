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'Aston Villa doctor saved my life' - England international Missy Bo Kearns opens up on devastating miscarriage and reveals 'shock' sepsis diagnosis
カーンズの衝撃的な流産のニュース
3月1日、カーンズと交際相手でルートン・タウンMFリアム・ウォルシュはSNSで第1子妊娠を発表。出産後に代表復帰する選手は久しく、彼女は母と選手の両立を楽しみにしていた。 しかし数週間後、彼女はSNSを通じて妊娠中の赤ちゃんを亡くしたことを報告した。
「妊娠中に赤ちゃんを失いました。言葉にできない悲しみの中で、今も現実を受け止めようとしています。互いに支え合い、回復に専念します。温かい支援に心から感謝しています」と綴った。
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イングランド代表MF、アストン・ヴィラの医師から命を守るアドバイスを明かす
カーンズはITVのインタビューで、辛い数週間について詳しく語り、自身が「敗血症性流産」だったと明かした。 ある朝、悪寒を感じた彼女は「妊娠のせいだろう」と軽く見た。しかしクラブのチームドクター、ジョディ・ブラックアダー＝ワインスタインが測ると体温は42度。すぐに彼氏に連絡し、病院へ。
病院に着くとすぐに「赤ちゃんを失ったこと、そして敗血症であることが分かりました」と彼女は説明した。「本当にショックでした。1時間前までピラティスやジムで運動していたのに、人生が突然変わったんですから。」
カーンズはブラックアダー＝ワインスタインの迅速な対応に心から感謝しており、彼女が自分の命を救ったと語っている。 「ヴィラの医師たちには本当に感謝しています。もし家にいたら母に『風邪っぽい』と電話し、『少し寝れば』と言われていたでしょう。ジョディが病院に行かせてくれたのが大きかったです。
彼女のおかげで助かったと思います。敗血症なのに、そのときは敗血症のことなんて考えられず、『赤ちゃんを失った』としか思えませんでした。」
カーンズが「伝えたいメッセージ」を語る
カーンズさんは、自分の体験が誰かの役に立てばと語っている。 「自分のせいなのか、何かできなかったのかと考えた。でも違う。同じ経験をした人に伝えたい。これは運命で、起こるべきことだった。どんなに辛くても、そこには理由がある」と彼女は語った。
「止める手段なんてないの。それが伝えたいこと。今なら分かるわ、多くの人や私のパートナーもきっと同じ疑問を抱いたはず。『何か確認し忘れた？ 何かが曖昧だった？』でも、本当にできることは何もないの。
「一番つらいのは考えすぎてしまうこと。私もそうでしたが、多くの女性が同じように感じているはずです。自分だけだと感じても、実はとてもよくあること。だから『一人じゃない』と伝えたい。同じ経験をする人はたくさんいるのですから。」
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サッカーへの復帰、ワールドカップへの野望、そして悲しみの克服――カーンズが未来を見据える
カーンズは現在、プレー復帰に向けたプロトコルを進めているが、計り知れない悲しみとも向き合っている。彼女はすべてを受け止めようとする中で、「調子が良い」日もあれば「落ち込む」日もあると認めた。「感情の波が押し寄せては引いていく感じなんです」と彼女は付け加えた。
サッカーに戻ることは私の安らぎです。今はここにいて、この環境が嬉しいです。来シーズンに向けてベストな状態を整えたいです。プレシーズンに復帰し、皆が知る笑顔のミッシー・ボーに戻ります。
来年は大事な年。妊娠中から目標だったワールドカップ代表入りを still 狙っている。この数ヶ月で心身ともに磨き、大きなシーズンに備える。代表入りも、ヴィラでの充実したシーズンも両立させたい。ただ、ワクワクしている。
「人生にはサッカーより大切なものがあると気づいた。でも、今はサッカーができる時間を最後だと思って楽しみたい。本当に最後だったかもしれないから」