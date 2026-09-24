ソフトボール女子 アジア大会の試合日程・組み合わせ・テレビ放送予定

第20回アジア競技大会のソフトボール日本代表戦は、動画配信サービスの『U-NEXT』でライブ配信の予定だ。

また、TBS系列とTVerでは、10月3日(土)に予定されているソフトボール決勝のみを生中継・ライブ配信する予定となっている。

U-NEXTでは、予選ラウンドからノックアウトステージまでライブ配信および見逃し配信を実施する。

日程 対戦・ラウンド TBS系列 TVer U-NEXT 9月26日(土)

15:15～ 予選ラウンド

日本 vs フィリピン なし なし ライブ配信 9月27日(日)

15:15～ 予選ラウンド

日本 vs タイ なし なし ライブ配信 9月28日(月)

15:15～ 予選ラウンド

日本 vs ホンコン・チャイナ なし なし ライブ配信 9月29日(火)

15:15～ 予選ラウンド

日本 vs シンガポール なし なし ライブ配信 9月30日(水)

15:15～ 予選ラウンド

日本 vs 韓国 なし なし ライブ配信 10月1日(木)

15:15～ 予選ラウンド

日本 vs チャイニーズ・タイペイ なし なし ライブ配信 10月2日(金)

15:15～ 予選ラウンド

日本 vs 中国 なし なし ライブ配信 10月3日(土)

10:00～ 3位決定戦

※日本進出時 未定 未定 ライブ配信 10月3日(土)

14:00～ 優勝決定戦

※日本進出時 生中継 配信予定 ライブ配信



