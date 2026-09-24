ソフトボール女子 アジア大会の試合日程・組み合わせ・テレビ放送予定
アジア競技大会ソフトボール｜大会スケジュール
第20回アジア競技大会(2026／愛知・名古屋)のソフトボール競技は、2026年9月26日(土)から10月3日(土)にかけて開催。
会場は愛知県安城市にある「安城市総合運動公園ソフトボール場」。8カ国が出場し、予選プールの総当たり戦を経て、上位2カ国が決勝、3～4位国が3位決定戦に進む。
日程
ラウンド・内容
2026年9月26日(土)～10月2日(金)
予選ラウンド
2026年10月3日(土)
3位決定戦
2026年10月3日(土)
決勝戦
- U-NEXT
アジア競技大会ソフトボール｜放送・配信予定
第20回アジア競技大会のソフトボール日本代表戦は、動画配信サービスの『U-NEXT』でライブ配信の予定だ。
また、TBS系列とTVerでは、10月3日(土)に予定されているソフトボール決勝のみを生中継・ライブ配信する予定となっている。
U-NEXTでは、予選ラウンドからノックアウトステージまでライブ配信および見逃し配信を実施する。
日程
対戦・ラウンド
TBS系列
TVer
9月26日(土)
15:15～
予選ラウンド
日本 vs フィリピン
なし
なし
9月27日(日)
15:15～
予選ラウンド
日本 vs タイ
なし
なし
9月28日(月)
15:15～
予選ラウンド
日本 vs ホンコン・チャイナ
なし
なし
9月29日(火)
15:15～
予選ラウンド
日本 vs シンガポール
なし
なし
9月30日(水)
15:15～
予選ラウンド
日本 vs 韓国
なし
なし
10月1日(木)
15:15～
予選ラウンド
日本 vs チャイニーズ・タイペイ
なし
なし
10月2日(金)
15:15～
予選ラウンド
日本 vs 中国
なし
なし
10月3日(土)
10:00～
3位決定戦
※日本進出時
未定
未定
10月3日(土)
14:00～
優勝決定戦
※日本進出時
生中継
配信予定
アジア競技大会ソフトボール｜出場国
第20回アジア競技大会(2026／愛知・名古屋)のソフトボール競技には、8カ国が出場する。
予選ラウンドでは、全出場国が1つのリーグに入り、総当たりを実施。上位2カ国が決勝に、3位～4位国が3位決定戦に進出する。
■ソフトボール出場国一覧
出場国
日本
中国
チャイニーズ・タイペイ
フィリピン
韓国
ホンコン・チャイナ
シンガポール
タイ
アジア競技大会ソフトボール｜予選ラウンド順位表
順位
チーム
試合
勝
敗
勝率
差
1
日本
0
0
0
—
—
2
中国
0
0
0
—
—
3
チャイニーズ・タイペイ
0
0
0
—
—
4
フィリピン
0
0
0
—
—
5
シンガポール
0
0
0
—
—
6
韓国
0
0
0
—
—
7
ホンコン・チャイナ
0
0
0
—
—
8
タイ
0
0
0
—
—
アジア競技大会ソフトボール｜予選ラウンド試合日程・結果
日時
対戦カード
9月26日(土)
9:00
中国 vs シンガポール
9月26日(土)
11:00
ホンコン・チャイナ vs チャイニーズ・タイペイ
9月26日(土)
13:15
韓国 vs タイ
9月26日(土)
15:15
日本 vs フィリピン
9月27日(日)
9:00
中国 vs 韓国
9月27日(日)
11:00
フィリピン vs チャイニーズ・タイペイ
9月27日(日)
13:15
ホンコン・チャイナ vs シンガポール
9月27日(日)
15:15
日本 vs タイ
9月28日(月)
9:00
シンガポール vs チャイニーズ・タイペイ
9月28日(月)
11:00
韓国 vs フィリピン
9月28日(月)
13:15
中国 vs タイ
9月28日(月)
15:15
日本 vs ホンコン・チャイナ
9月29日(火)
9:00
フィリピン vs タイ
9月29日(火)
11:00
中国 vs チャイニーズ・タイペイ
9月29日(火)
13:15
ホンコン・チャイナ vs 韓国
9月29日(火)
15:15
日本 vs シンガポール
9月30日(水)
9:00
タイ vs チャイニーズ・タイペイ
9月30日(水)
11:00
中国 vs ホンコン・チャイナ
9月30日(水)
13:15
フィリピン vs シンガポール
9月30日(水)
15:15
日本 vs 韓国
10月1日(木)
9:00
ホンコン・チャイナ vs タイ
10月1日(木)
11:00
中国 vs フィリピン
10月1日(木)
13:15
韓国 vs シンガポール
10月1日(木)
15:15
日本 vs チャイニーズ・タイペイ
10月2日(金)
9:00
ホンコン・チャイナ vs フィリピン
10月2日(金)
11:00
韓国 vs チャイニーズ・タイペイ
10月2日(金)
13:15
シンガポール vs タイ
10月2日(金)
15:15
日本 vs 中国
アジア競技大会ソフトボール｜3位決定戦
日時
対戦カード
10月3日(土) 10:00
予選4位 vs 予選3位
アジア競技大会ソフトボール｜決勝戦
日時
対戦カード
10月3日(土) 14:00
予選2位 vs 予選1位
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【ボクシング】
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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。
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