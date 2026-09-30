アジア大会2026ゴルフ結果速報｜男子・女子のスコアボード・順位・日本代表の成績
アジア大会ゴルフ男子｜結果速報・スコアボード
順位
選手名
TODAY
R1
合計
1
ウォン・ウェイスワン
-5
65
65
1
比嘉一貴
-5
65
65
3
サプタク・タルワル
-4
66
66
3
ムン・ドヨプ
-4
66
66
3
サンプソン・ユンヘ・ジェン
-4
66
66
3
中島啓太
-4
66
66
7
トム・キム
-3
63
63
7
ディン・ウェンイー
-3
67
67
9
ジョナサン・ウィジョノ
-2
68
68
9
キム・ソンヒョン
-2
68
68
9
マシュー・チェウン
-2
68
68
9
ジャスティン・デロスサントス
-2
68
68
13
シ・キ
-1
69
69
13
NGUYEN Tuan Anh
-1
69
69
13
シディクール・ラーマン
-1
69
69
13
カール・ヤーノ・コーパス
-1
69
69
13
コー・タイチ
-1
69
69
18
スバシュ・タマン
0
70
70
18
ヒロシ・タイ
0
70
70
18
ジン・ツーハオ
0
70
70
18
サドム・ケーオカンジャナ
0
70
70
18
ミゲル・タブエナ
0
70
70
23
ビール・アハラワト
+1
71
71
23
バダル・ホセイン
+1
71
71
23
セン・セショウ
+1
71
71
23
グエン・アン・ミン
+1
71
71
23
ナラージ・ラマダンプトラ
+1
71
71
23
ユブラジ・シン・サンドゥ
+1
71
71
29
ダニール・ソコロフ
+2
72
72
29
ジェームズ・レオウ
+2
72
72
29
コウ・ケンギョウ
+2
72
72
29
フィファ・ラオパックディ
+2
72
72
33
CHEN Sergey
+3
73
73
33
NADARAJA Thangaraja
+3
73
73
33
ランディ・アベルナータ・M・ビンタン
+3
73
73
33
黒純一
+3
73
73
37
KALUTHANTHRIGE Mithun Chamika Udayanga P
+4
74
74
37
本大志
+4
74
74
37
プーム・サクサンシン
+4
74
74
40
レイ・クンワン
+5
75
75
40
ニクラウス・チアム
+5
75
75
40
ジャマール・ホセイン
+5
75
75
43
アリ・サレー・アル・カービ
+6
76
76
43
KURBANALIEV Kanatbek
+6
76
76
43
ジョナサン・セルバラージ
+6
76
76
43
ラフル・ビシュワカルマ
+6
76
76
43
アリ・アルシャフラニ
+6
76
76
43
サム・マレイン
+6
76
76
43
INOYATOV Akbarjon
+6
76
76
50
フン・プイ・イン
+7
77
77
50
レ・カン・フン
+7
77
77
52
レイアン・アーメド
+9
79
79
53
KANAS KUMAR Dhanushan
+10
80
80
53
アーメッド・アル・ワハイビ
+10
80
80
55
OTGONBAATAR Solongobat
+11
81
81
55
ALABKAL Salem
+11
81
81
57
EASMEIL Joseph
+14
84
84
58
ALHOUSEINI Amro
+15
85
85
58
BAGTZHANOV Marat
+15
85
85
60
TAGASHEV Akhmetzhan
+17
87
87
61
UVALKANOV Iman Erkinovich
+19
89
89
62
BOLDBAATAR Javkhlan
+23
93
93
62
KARAMPOUR BARJOUEI Sajjad
+23
93
93
64
ISMAIL Heneri
+25
95
95
65
JARGALSAIKHAN Anarbat
+26
96
96
WD
サドバブ・アチャリヤ
－
－
－
アジア大会ゴルフ｜大会日程
アジア競技大会のゴルフ競技は、大会11日目となる9月30日(水)から10月3日(土)にかけて、愛知県春日井市にある春日井カントリークラブ東コースで開催される。
各種目の開催日程は以下の通り。
種目
開催日程
男子個人
9月30日(水)～10月3日(土)
男子団体
9月30日(水)～10月3日(土)
女子個人
9月30日(水)～10月3日(土)
女子団体
9月30日(水)～10月3日(土)
アジア大会ゴルフ｜テレビ放送・ネット配信予定
アジア競技大会のゴルフ競技は、ネット『U-NEXT』がライブ配信を行う。
U-NEXTでは、第1ラウンドから最終ラウンドまで各種目をライブ配信する予定となっている。
日程
チャンネル
配信開始
種目
9月30日(水)
U-NEXT
CH4
6:30
男子 第1ラウンド、女子 第1ラウンド
10月1日(木)
U-NEXT
CH4
6:30
男子 第2ラウンド、女子 第2ラウンド
10月2日(金)
U-NEXT
CH4
6:30
男子 第3ラウンド、女子 第3ラウンド
10月3日(土)
U-NEXT
CH5
6:30
男子 第4ラウンド、女子 第4ラウンド
※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。
アジア大会ゴルフのおすすめ視聴方法
第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋)のゴルフ競技は『U-NEXT』でライブ配信される。
『U-NEXT』ではゴルフを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。
U-NEXTなら31日間無料トライアルありU-NEXT
『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
- 登録完了
- 配信ページから視聴する
※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。
アジア大会2026の関連情報
【大会日程・視聴方法】
- 第20回アジア競技大会・愛知の大会日程・種目別スケジュールまとめ
- 【番組表】アジア大会2026全競技のテレビ放送・地上波中継・ネット配信予定
- U-NEXTのアジア競技大会2026配信競技/日程一覧・ライブスケジュール
- アジア競技大会2026のハイライト動画はどこで見られる？視聴方法まとめ
【サッカー】
- アジア競技大会サッカー男子の試合日程・組み合わせ・出場国
- アジア競技大会サッカー女子の試合日程・組み合わせ・出場国
- 【サッカー男子】アジア大会2026・日本戦の地上波テレビ放送・TBS・TVer中継予定
- 【サッカー女子】アジア大会2026・なでしこジャパンの地上波テレビ放送・TBS・TVer中継予定
- U-21日本代表 アジア競技大会2026のメンバーリスト
- なでしこジャパン(サッカー日本女子代表) アジア競技大会2026のメンバーリスト
【バレーボール】
- バレーボール男子日本代表 2026年試合日程・スケジュール・テレビ放送/ネット配信予定
- バレーボール女子アジア大会2026の試合日程・組み合わせ・出場国・順位表
- 【バレーボール女子】アジア大会2026・日本代表戦の地上波テレビ放送・無料ネット配信予定
- アジア競技大会2026バレーボール女子日本代表のメンバーは？
【バスケットボール】
- アジア競技大会2026のバスケットボールはどこで見られる？男女日本代表の放送・配信予定
- バスケットボール男子競技の試合日程・結果・順位表・組み合わせ｜アジア大会2026
- アジア競技大会2026バスケットボールの地上波テレビ放送はある？
【卓球】
【陸上】
【水泳・競泳】
【野球】
【体操】
【フェンシング】
【ボクシング】
【ハンドボール】
※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。