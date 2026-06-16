スペインの日刊紙『AS』によると、ニコ・パスはレアル・マドリード首脳陣と話し合い、少なくとももう1シーズンイタリアに残留したいと伝えた。 レアルには今夏900万ユーロで買い戻すオプションがあったが、最近の協議とジョゼ・モウリーニョ監督の就任を受け、パスはこの決断をした。
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AS - ニコ・パズはレアル・マドリードに戻らず、モウリーニョ監督にコモであと1シーズン残留したいと伝えた。インテルでの将来に関する情報は？
遊びたい気持ち
セスク・ファブレガスとコモクラブは喜んだ。2004年生まれの攻撃的MFは、湖畔で成長を続ける道を選んだ。彼は2年前、レアル・マドリード時代にナポリ戦でデビュー。今季は初めてチャンピオンズリーグの主軸として臨む。 出場機会の保証が得られないことが、彼がレアル・マドリード首脳陣に去就を伝えた理由の一つだ。 モウリーニョも出場機会を約束できなかった。ベリンガム、ブラヒム・ディアス、アルダ・ギュレル、マスタンツォーノに、ムバッペ、ヴィニシウス、ロドリゴが加わり、さらにベルナルド・シルバの獲得の可能性もある。出場時間を求める若者にとって、活躍の場は限定的だ。
インテルの方針
ニコ・パスのマドリード復帰に関する憶測は2027年夏まで持ち越しだ。その時、レアル・マドリードは1000万ユーロで買い戻せる最後のチャンスを迎える。 もう1つは、コモとレアル・マドリードが交渉し、このアルゼンチン人選手の将来条件を再調整する案だ。レアル・マドリードは将来的な転売益50％も受け取る権利を持つ。
ここ数週間、インテルなど複数クラブが同選手に関心を示し、買い戻し権の発動を期待してレアル・マドリードと交渉する構えだった。 特にインテルは多額の投資も辞さない構えだ。フロレンティーノ・ペレス会長が有利な条件で買い戻し、その後ファブレガス監督率いるチームにレンタルする可能性も残っている。
ニコ・パズの意志
レアル・マドリードは900万ユーロの買い戻し条項を来年6月30日までに行使できるが、現時点で具体的な動きはない。 ただ1つ明確なのは、ニコ・パスがファブレガスの下であと1年コモに残り、2027年夏に次のステップへ進むという固い意志だ。過去2シーズンで75試合19ゴール17アシストを記録した彼は、才能を開花させたこのチームで新たな歴史を刻む覚悟だ。