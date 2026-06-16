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CM Grafica Nico Paz Inter 16 9Getty Images/Calciomercato

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AS - ニコ・パズはレアル・マドリードに戻らず、モウリーニョ監督にコモであと1シーズン残留したいと伝えた。インテルでの将来に関する情報は？

コモ
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アルゼンチン人攻撃的MFは、依然としてファブレガスの構想への忠誠を誓っている。

スペインの日刊紙『AS』によると、ニコ・パスはレアル・マドリード首脳陣と話し合い、少なくとももう1シーズンイタリアに残留したいと伝えた。 レアルには今夏900万ユーロで買い戻すオプションがあったが、最近の協議とジョゼ・モウリーニョ監督の就任を受け、パスはこの決断をした。

  • 遊びたい気持ち

    セスク・ファブレガスとコモクラブは喜んだ。2004年生まれの攻撃的MFは、湖畔で成長を続ける道を選んだ。彼は2年前、レアル・マドリード時代にナポリ戦でデビュー。今季は初めてチャンピオンズリーグの主軸として臨む出場機会の保証が得られないことが、彼がレアル・マドリード首脳陣に去就を伝えた理由の一つだ。 モウリーニョも出場機会を約束できなかった。ベリンガム、ブラヒム・ディアス、アルダ・ギュレル、マスタンツォーノに、ムバッペ、ヴィニシウス、ロドリゴが加わり、さらにベルナルド・シルバの獲得の可能性もある。出場時間を求める若者にとって、活躍の場は限定的だ。

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  • インテルの方針

    ニコ・パスのマドリード復帰に関する憶測は2027年夏まで持ち越しだ。その時、レアル・マドリードは1000万ユーロで買い戻せる最後のチャンスを迎える。 もう1つは、コモとレアル・マドリードが交渉し、このアルゼンチン人選手の将来条件を再調整する案だ。レアル・マドリードは将来的な転売益50％も受け取る権利を持つ。

    ここ数週間、インテルなど複数クラブが同選手に関心を示し買い戻し権の発動を期待してレアル・マドリードと交渉する構えだった。 特にインテルは多額の投資も辞さない構えだ。フロレンティーノ・ペレス会長が有利な条件で買い戻し、その後ファブレガス監督率いるチームにレンタルする可能性も残っている。

  • ニコ・パズの意志

    レアル・マドリードは900万ユーロの買い戻し条項を来年6月30日までに行使できるが、現時点で具体的な動きはない。 ただ1つ明確なのは、ニコ・パスがファブレガスの下であと1年コモに残り、2027年夏に次のステップへ進むという固い意志だ。過去2シーズンで75試合19ゴール17アシストを記録した彼は、才能を開花させたこのチームで新たな歴史を刻む覚悟だ。