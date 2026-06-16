ニコ・パスのマドリード復帰に関する憶測は2027年夏まで持ち越しだ。その時、レアル・マドリードは1000万ユーロで買い戻せる最後のチャンスを迎える。 もう1つは、コモとレアル・マドリードが交渉し、このアルゼンチン人選手の将来条件を再調整する案だ。レアル・マドリードは将来的な転売益50％も受け取る権利を持つ。

ここ数週間、インテルなど複数クラブが同選手に関心を示し、買い戻し権の発動を期待してレアル・マドリードと交渉する構えだった。 特にインテルは多額の投資も辞さない構えだ。フロレンティーノ・ペレス会長が有利な条件で買い戻し、その後ファブレガス監督率いるチームにレンタルする可能性も残っている。