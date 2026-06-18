SportitaliaとASによると、ユヴェントスはデポルティーボ・ラ・コルーニャの2002年生まれFWイェレマイ・エルナンデスに興味を示している。同選手は昨年1月にもコモやナポリの注目を集めた。 カナリア諸島出身の彼はリーグ38試合で11ゴール10アシストを記録し、ガリシアのクラブのセグンダからの昇格とリーガ復帰に貢献した。 大きな可能性を秘めるが、デポルティボは放出に消極的で、特にこの選手については妥協しない構えだ。