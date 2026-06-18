ユヴェントスの補強キーワードは「質」。ロッカールームの意識を高めるベテランに加え、スパレッティ監督は中盤から前線の技術向上を要求している。 レアル・マドリードとモロッコ代表の攻撃的MFブラヒム・ディアスを検討した後、再びスペインリーグから新候補が浮上した。
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ASによると、ユヴェントスはデポルティーボ・ラ・コルーニャのイェレマイに興味を示している。市場価値と3桁の契約解除条項が注目されている。
デポルとの主役
SportitaliaとASによると、ユヴェントスはデポルティーボ・ラ・コルーニャの2002年生まれFWイェレマイ・エルナンデスに興味を示している。同選手は昨年1月にもコモやナポリの注目を集めた。 カナリア諸島出身の彼はリーグ38試合で11ゴール10アシストを記録し、ガリシアのクラブのセグンダからの昇格とリーガ復帰に貢献した。 大きな可能性を秘めるが、デポルティボは放出に消極的で、特にこの選手については妥協しない構えだ。
市場価値はいくらですか
イェレマイは2030年6月30日までのラ・コルーニャとの契約に合意。クラブは3シーズン延長できるオプションを持つ。 契約には1億～1億5000万ユーロの違約金が設定されており、ユヴェントスなど興味を示すクラブの獲得を阻む狙いがある。クラブはイエレマイ・エルナンデスを少なくとももう1シーズン残留させたい意向で、コモやユヴェントスは最大3500万ユーロを準備していたとされる。