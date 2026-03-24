昨年のこの時点では、アーセナルはレアル・マドリードに0-2とリードを許していた。そのため、チェルシーがホームでマンチェスター・シティに対し同じ点差を逆転勝利したのと同じ週に、エミレーツ・スタジアムでレアル・マドリードを3-0で下す必要に迫られていた。 したがって、ガナーズはこの3-1の勝利が対戦の決着を意味するものではないことをよく理解している。とはいえ、過去10回のチェルシー遠征でわずか1勝しか挙げていないことを考えれば、これは素晴らしいリードだ。

先制点を挙げたのはブラックステニウスだった。前半半ば、ケイティ・マッケイブの素晴らしいフリーキックを頭で合わせ、ゴールに流し込んだのだ。それ以前にも均衡が破られる可能性はあった。前半早々、チェルシーのローレン・ジェームズがポストを叩いた場面や、数分前にはブラックステニウスがチャンスを掴んだもののハンナ・ハンプトンに好セーブされた場面があったが、スウェーデン人選手は2度目のチャンスを確実に決め、ホームチームにリードをもたらした。 その10分後、ケリーが追加点を挙げた。ペナルティエリアの端で十分な時間とスペースを得てシュートを放つと、その強烈なシュートはハンプトンの足元をすり抜けた。世界クラスの実力を持つハンプトンとしては、もっと良いセーブができたはずだった。

後半中盤、ジェームズが絶妙なカーブをかけたシュートをゴール上隅に突き刺した時、チェルシーはホームでの第2戦に向けて、決定的な差を縮めて臨めるかに見えた。 しかし、ルッソはイングランド代表のチームメイトの魔法に見事な応酬を見せた。ブラックステニウスにパスを通され、混乱したチェルシーの最終ラインの裏に抜け出すと、鮮やかなボレーシュートでアーセナルの3点目を決めたのだ。この対戦はまだ終わっていないが、試合の主導権は完全にガナーズが握っている。チャンピオンズリーグのタイトル防衛は続く見通しだ――そして、その代償を払うのは、未だUWCL初優勝を渇望し続けるロンドンのライバルたちである。

GOALがエミレーツ・スタジアムでのアーセナル選手たちを評価する...