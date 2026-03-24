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Alessia Russo Chloe Kelly Arsenal Women splitGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

翻訳者：

Arsenal women's player ratings vs Chelsea: Alessia Russo and Chloe Kelly deliver the goods with the Gunners' Champions League title defence poised to continue - at the expense of their London rivals

Player ratings
アーセナルウィメン
チャンピオンズ リーグ
アレッシア・ルッソー
クロエ・ケリー
アーセナルウィメン 対 チェルシーFCウィメン
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昨シーズンの女子チャンピオンズリーグ優勝への道のりにおいて、アーセナルは驚異的な逆転劇を幾度も繰り広げたが、火曜日の夜に行われた全英対決となる準々決勝第1戦でチェルシーを3-1で下したことで、タイトル防衛を準決勝へと進めるために逆転劇が必要になることはなさそうだ。 スティナ・ブラックステニウスとクロエ・ケリーのゴールにより、欧州王者であるアーセナルは、来週スタンフォード・ブリッジで行われる第2戦に向けて有利な立場を確保した。第2戦では、敗戦さえ避ければ準決勝進出が決まる。

昨年のこの時点では、アーセナルはレアル・マドリードに0-2とリードを許していた。そのため、チェルシーがホームでマンチェスター・シティに対し同じ点差を逆転勝利したのと同じ週に、エミレーツ・スタジアムでレアル・マドリードを3-0で下す必要に迫られていた。 したがって、ガナーズはこの3-1の勝利が対戦の決着を意味するものではないことをよく理解している。とはいえ、過去10回のチェルシー遠征でわずか1勝しか挙げていないことを考えれば、これは素晴らしいリードだ。

先制点を挙げたのはブラックステニウスだった。前半半ば、ケイティ・マッケイブの素晴らしいフリーキックを頭で合わせ、ゴールに流し込んだのだ。それ以前にも均衡が破られる可能性はあった。前半早々、チェルシーのローレン・ジェームズがポストを叩いた場面や、数分前にはブラックステニウスがチャンスを掴んだもののハンナ・ハンプトンに好セーブされた場面があったが、スウェーデン人選手は2度目のチャンスを確実に決め、ホームチームにリードをもたらした。 その10分後、ケリーが追加点を挙げた。ペナルティエリアの端で十分な時間とスペースを得てシュートを放つと、その強烈なシュートはハンプトンの足元をすり抜けた。世界クラスの実力を持つハンプトンとしては、もっと良いセーブができたはずだった。 

後半中盤、ジェームズが絶妙なカーブをかけたシュートをゴール上隅に突き刺した時、チェルシーはホームでの第2戦に向けて、決定的な差を縮めて臨めるかに見えた。 しかし、ルッソはイングランド代表のチームメイトの魔法に見事な応酬を見せた。ブラックステニウスにパスを通され、混乱したチェルシーの最終ラインの裏に抜け出すと、鮮やかなボレーシュートでアーセナルの3点目を決めたのだ。この対戦はまだ終わっていないが、試合の主導権は完全にガナーズが握っている。チャンピオンズリーグのタイトル防衛は続く見通しだ――そして、その代償を払うのは、未だUWCL初優勝を渇望し続けるロンドンのライバルたちである。

GOALがエミレーツ・スタジアムでのアーセナル選手たちを評価する...

  • Anneke Borbe Arsenal Women 2025-26Getty Images

    ゴールキーパーとディフェンス

    アンネケ・ボルベ（6/10）：

    ジェームズのシュートにはもう少し対応できたはずだが、不意を突かれた形だった。それ以外は大きなミスはなかった。

    エミリー・フォックス（7/10）：

    1対1の局面で圧倒的な強さを見せ、後半にアメリカ人チームメイトがサイドを替わった際も、トンプソンを見事に封じ込めた。

    ロッテ・ヴッベン＝モイ（8/10）：

    岩のように堅実だった。地上でも空中でもほとんど抜かれることなく、ボール保持能力も抜群だった。

    ライア・コディナ（5/10）：

    前半は評価が分かれる内容で、ハーフタイムに交代した。1対1の局面で何度か勝利し、重要な守備も見せたが、不必要なスライディングで警告を受けたほか、チェルシーのゴールが彼女へのファウルで取り消された場面では、運よく警告を免れた。

    ケイティ・マッケイブ（7/10）：

    前半はトンプソンに苦戦したが、後半にセンターバックにポジションを移すと、見事な適応を見せた。

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  • Alessia Russo Arsenal Women 2025-26Getty Images

    中盤

    キム・リトル（7/10）：

    ボールへの対応は堅実で、ボールがないところでも献身的にプレーした。落ち着いたプレーを見せた。

    マリオナ・カルデンテイ（7/10）：

    中盤でもう一人の活躍者。ボール保持時はやや緩みが見られたが、それはより積極的に攻めようとしたためだ。ドリブル突破も良かった。

    アレッシア・ルッソ（8/10）：

    試合を通して懸命にプレーし、後半早々に自ら好機を創出。その後、決定的なチャンスを見事にものにした。

  • Chloe Kelly Arsenal Women 2025-26Getty Images

    攻撃

    ベス・ミード（5/10）：

    攻撃面で大きなインパクトを残すのに苦労したが、それは努力不足によるものではなかった。60分前に交代した。

    スティナ・ブラックステニウス（8/10）：

    またしても大一番で素晴らしいパフォーマンスを見せた。先制点となる見事なヘディングシュートを決め、アーセナルの3点目となるルッソへの好パスも供給した。

    クロエ・ケリー（7/10）：

    ゴール以外は目立たなかったが、そのゴールは運も味方したものの、見事なシュートで決定的な貢献となった。

  • Renee Slegers Arsenal 2025-26Getty Images

    サブメンバーとマネージャー

    テイラー・ハインズ（7/10）：

    ハーフタイムに投入された彼女は、アーセナルがチェルシーのサイドからの脅威をより効果的に封じ込め始めたタイミングと重なったが、これは決して偶然ではなかった。

    オリビア・スミス（5/10）：

    広範囲をカバーしたが、残り30分以上を残して投入されたにもかかわらず、ボールに触れる機会はほとんどなかった。

    スミラ・ホルムバーグ（評価なし）：

    終盤にミードと交代で出場した。

    フリーダ・マーナム（評価なし）：

    彼女もまた、試合終了間際の数分間のみの出場だった。

    ヴィクトリア・ペロヴァ（評価なし）：

    ロスタイムに投入された。

    レネー・スレガース（8/10）：

    ブラックステニウスとルッソのコンビを選択し、これが大成功を収めた。ハーフタイムでの交代には驚かされたが、これも完璧に機能した。 

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