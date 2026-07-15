ANSA - 審判問題：ロッキとインテルへの捜査は打ち切り、今後はスポーツ司法機関へ

ミラノ検察庁は、審判選任への介入を目的とした組織的な仕組みは存在しないとの見解を示した。終結請求書は、個別の介入疑いはあったものの、組織的な仕組みは確認できなかったと結論づけている。 マルチェッロ・ヴィオラ検事は声明で、不起訴を求める申立てにおいて「個々の試合の適正に影響を与える意図と可能性を伴う詐欺的行為を前提とする刑事上のスポーツ詐欺」と「そのような特徴を欠く干渉行為」を区別していると強調した。





ミラノ検察は審判制度に関する捜査の一環として、インテル社についても不起訴を決定した。同社は最近、2001年法律第231号（法人責任法）に基づき、役員・従業員・協力者が法人の利益や便宜のために犯した犯罪について法人として登録されていたが、これも本日初めて明らかになった。 不起訴が求められているスポーツ詐欺の容疑では、当時の審判指名責任者ジャンルーカ・ロッキが、身元不明のインテル関係者と共謀して審判指名を操作したとされる。この疑惑は、元審判指名責任者ロッキの指名に関連するものだった。



