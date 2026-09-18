モンツァ検察が、元CAN責任者ジャンルカ・ロッキ、元メンバーのアンドレア・ジェルバソーニ、そしてVMOのロドルフォ・ディ・ヴオーロとルイジ・ナスカに対して提起されていたスポーツ詐欺への共謀の容疑について、不起訴を求める申し立てを行ったことを、私たちは報道機関を通じて知りました。





私たちはこの知らせを非常に大きな満足感とともに受け止めています。というのも、関係する我々の協会員の完全な潔白を一貫して確信しており、司法当局の取り組みにも信頼を寄せてきたからです。





先の捜査の別件が不起訴となった際にも改めて強調したように、彼ら全員がようやく必要かつ当然の平穏を取り戻し、その名誉が今や全面的に、そして正当に回復されることを願っています。



