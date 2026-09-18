クラウディオ・ジッタルディ率いるモンツァ検察は、スポーツ詐欺への共謀の疑いで、元審判 नियुक्त責任者のジャンルカ・ロッキ、元VARスーパーバイザーのアンドレア・ジェルヴァソーニ、そして元VAR担当審判のルイジ・ナスカとロドルフォ・ディ・ヴオーロを捜査対象としていた、ここ数カ月でミラノ検察から送致されていた捜査の一部について、不起訴処分を求めた。ANSAが伝えている。
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翻訳者：
ANSA発 モンツァ検察「VARルームでの『ノック』をめぐる審判への捜査は打ち切るべき」
問題となっていたのは、2024年から2025年にかけての一部の試合で、リッソーネのVAR室に対していわゆる「ノック」があったという件だった。
検察によると、捜査資料からは「不正な性質」の行為も、結果の「改ざん」に向けた「故意」も明らかにならなかった。。
AIA全国委員会の声明
モンツァ検察が、元CAN責任者ジャンルカ・ロッキ、元メンバーのアンドレア・ジェルバソーニ、そしてVMOのロドルフォ・ディ・ヴオーロとルイジ・ナスカに対して提起されていたスポーツ詐欺への共謀の容疑について、不起訴を求める申し立てを行ったことを、私たちは報道機関を通じて知りました。
私たちはこの知らせを非常に大きな満足感とともに受け止めています。というのも、関係する我々の協会員の完全な潔白を一貫して確信しており、司法当局の取り組みにも信頼を寄せてきたからです。
先の捜査の別件が不起訴となった際にも改めて強調したように、彼ら全員がようやく必要かつ当然の平穏を取り戻し、その名誉が今や全面的に、そして正当に回復されることを願っています。
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