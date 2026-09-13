ANSAによると、ダニエル・マルディーニがアルコール検査で陽性となり、今朝ミラノで自身のポルシェ・カレラで起こした事故を受けて、運転免許を剥奪された。
カリアリの選手は、現場で地元警察が実施した検査で、1回目に0.91mg/l、2回目に0.89mg/lを記録した。
現在は、薬物の有無を確認するための検査結果が病院から出るのを待っている。
ANSAによると、ダニエル・マルディーニがアルコール検査で陽性となり、今朝ミラノで自身のポルシェ・カレラで起こした事故を受けて、運転免許を剥奪された。
カリアリの選手は、現場で地元警察が実施した検査で、1回目に0.91mg/l、2回目に0.89mg/lを記録した。
現在は、薬物の有無を確認するための検査結果が病院から出るのを待っている。
前夜にベルガモで行われた試合で、所属するカリアリの勝利を決めるPKをアタランタ戦で決めた後、ミラノで夜を過ごしていたマルディーニは、2台の車が絡む事故に巻き込まれた。事故はロンバルディア州都ミラノ北部郊外のカラッチョーロ通りで午前5時15分ごろに発生し、6人が関与し、全員が軽傷を負った。内訳は20歳と22歳の女性2人、19歳、20歳、21歳の男性3人、そして1カ月後に25歳となるダニエル・マルディーニ。
救急車3台とドクターカー1台が出動し、負傷者のうち1人は現場で手当てを受け、残る5人は病院へ搬送された。カリアリの選手は検査のため、黄色コードでファテベネフラテッリ病院に運ばれた。
地元警察の再構成によると、マルディーニは友人3人と一緒だった。女性1人と男性2人を乗せて自身がポルシェ・カレラ4を運転していたところ、男性1人と女性1人が乗っていたゴルフに衝突。ゴルフに乗っていた2人はその後、黄色コードでポリクリニコに入院した。カリアリの選手と同乗していた女性はサン・カルロへ運ばれ、若者たちは全員ファテベネフラテッリ病院へ搬送された。アルコールと薬物に関する毒物検査が命じられている。
選手の代理人弁護士ダニーロ・ブオンジョルノ氏は声明で、「ダニエルは救急外来で緊急性の低いコードで短時間の検査を受けた後、直ちに退院し、自宅に戻りました。健康状態は良好です。ダニエルは元気で、いかなる種類の負傷も、まして重傷も負っていません」と明らかにした。
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