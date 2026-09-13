ANSAによると、ダニエル・マルディーニがアルコール検査で陽性となり、今朝ミラノで自身のポルシェ・カレラで起こした事故を受けて、運転免許を剥奪された。





カリアリの選手は、現場で地元警察が実施した検査で、1回目に0.91mg/l、2回目に0.89mg/lを記録した。





現在は、薬物の有無を確認するための検査結果が病院から出るのを待っている。







