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「AIクラウドから引っ張ってきた話だ！」。ヴァンサン・コンパニ監督、夏の移籍をめぐってバイエルン・ミュンヘン首脳陣と対立したとの「ばかげた」主張に反論
コンパニ、移籍をめぐる不和の主張を一蹴
コンパニ監督は、夏の補強をめぐってクラブの首脳陣と衝突したとの報道を、素早く否定した。バイエルンはこの移籍市場で、モロッコ代表のイスマエル・サイバリと左SBナサニエル・ブラウンの獲得を決めたが、それでも元バーンリー指揮官が新シーズンに向けた戦力強化のため、3人目の目玉補強がないことに不満を抱いていたとの報道が浮上していた。
この報道は『SportBild』が発信したもので、40歳の指揮官と「長い会話」が行われ、最終的には要求を取り下げるよう説得されたとされていた。しかし、シャルケとの次節ブンデスリーガを前に取材に応じたコンパニ監督は、この話を痛烈に切り捨てた。
「まあ、その情報はAIクラウドから引っ張り出してきたんだろう」と、同監督はその報道について語った。さらに指揮官は、通常であればこうした件についてコメントしないとした上で、「内部で話し合っていることは、最終的には内部の問題だ」と述べた。一方で、作り話について質問されるのは「ちょっとおかしい」と認めた。
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アリアンツ・アレーナの内部の結束
コンパニ監督の強硬な姿勢は、バイエルンのスポーツディレクターであるクリストフ・フロイント氏も支持した。フロイント氏は、コーチングスタッフと補強部門の関係は完全に良好だったと強調している。クラブ首脳陣はトップチームの登録メンバーの残る枠を埋めるため、若手育成へと方針転換することを選択したが、この戦略については計画会議の中で全員が合意していたと主張している。
フロイント氏はメディア対応でも、この一体感をあらためて強調した。隠された意図や、さらなる補強を求める秘密の要望はなかったと認めた上で、「我々はヴァンサンと毎日連絡を取っていた。だが、そのようなことについて話したことは一度もない」と説明した。
新加入選手に巨額を投じた
3人目の大型補強候補に関するうわさが見出しを独占する一方で、バイエルンはすでにコンパニに競争力のあるチームを託すため、多額の資金投入を決めていた。クラブはブラウンとサイバリを、合計1億ユーロの移籍金で獲得した。ブラウンはアイントラハト・フランクフルトから加入し、サイバリはPSVアイントホーフェンから移籍。両選手とも、コンパニの戦術改革で重要な役割を果たすと見込まれている。
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ムシアラとシャルケ戦に焦点が移る
移籍に関する話題が見出しを独占する一方で、コンパニ監督はシャルケ戦に向け、ジャマル・ムシアラのコンディションについても重要な最新情報を明かした。若きプレーメーカーは、ピッチ上で倒れて以降、健康上の問題を抱えているが、指揮官は通常の状態への回復に期待を寄せている。
コンパニ監督は、ムシアラが状況を管理するために可能な限り最善のケアを受けており、トレーニングでも前向きな兆候を見せていると強調した。「彼については、再び状況が好転している。われわれはこれに長い間向き合ってきた」と指揮官は付け加えた。「たとえ40試合、50試合、あるいは60試合に1度起きるとしても、もはやわれわれにとって大きな懸念材料ではなくなるだろう」
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