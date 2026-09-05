コンパニ監督は、夏の補強をめぐってクラブの首脳陣と衝突したとの報道を、素早く否定した。バイエルンはこの移籍市場で、モロッコ代表のイスマエル・サイバリと左SBナサニエル・ブラウンの獲得を決めたが、それでも元バーンリー指揮官が新シーズンに向けた戦力強化のため、3人目の目玉補強がないことに不満を抱いていたとの報道が浮上していた。

この報道は『SportBild』が発信したもので、40歳の指揮官と「長い会話」が行われ、最終的には要求を取り下げるよう説得されたとされていた。しかし、シャルケとの次節ブンデスリーガを前に取材に応じたコンパニ監督は、この話を痛烈に切り捨てた。

「まあ、その情報はAIクラウドから引っ張り出してきたんだろう」と、同監督はその報道について語った。さらに指揮官は、通常であればこうした件についてコメントしないとした上で、「内部で話し合っていることは、最終的には内部の問題だ」と述べた。一方で、作り話について質問されるのは「ちょっとおかしい」と認めた。



