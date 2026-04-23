AIの予想を覆し、甘やかすアシスタントコーチのもと、ペレグリノ・マタラッツォがレアル・ソシエダで歴史的快挙を達成した。

スペインでは無名だったマタラッツォの指名に、アペリバイも驚いた。 「彼のことは知らなかった」と会長はカデナ・セルに告白。さらに「AIに彼が適任かを尋ねたら『違う』と出た」と明かした。 しかしアペリバイは動じず、スポーツディレクターのエリック・ブレトスを信頼した。ブレトスは、2019～2022年にVfBシュトゥットガルト、2023～2024年にTSGホッフェンハイムを率いたマタラッツォを推していた。

初対面の印象は強かった。「彼は誰のことでも把握しており、ソシエダへの分析が圧巻だった」とアペリバイは振り返る。5回の面談の末、起用を決断した。マタラッツォはホッフェンハイム解任から13か月余り経った12月21日に正式就任した。

マタラッツォは『The Athletic』の取材に、空白期間は失敗から学ぶ機会だったと明かした。「以前は情報を与えすぎていた。今は選手たちが考えすぎずエネルギーを発揮できるよう、情報を厳選し個々に合わせて伝えるようにしている」 明確さは重要だ。縦への展開、ラインの崩し方、ポジショニング、プレスのトリガーなど、すべてにおいてそうだ。だが頭がいっぱいになれば、本能的にプレーできなくなる」とマタラッツォは語る。

指示は明確にしながら、選手たちがピッチで自主的に判断できる余地も残す。この二本柱でマタラッツォはチームに勝者のメンタリティを取り戻させ、成功軌道へ導いた。 コパ・デル・レイ制覇は、ある意味で一つの円が完結したと言える。というのも、マタラッツォのレアル・ソシエダでの物語は、1月初旬、アトレティコとの対戦で幕を開けたからだ。デビュー戦となったこの強豪との一戦では1-1の引き分けを収め、正しい方向への第一歩を踏み出した。

その後4連勝し、特に2試合が印象的だった。1月中旬の国王杯オサスナ戦では試合終了15分前まで0-2とリードを許していた。 ベナト・トゥリエンテスが1点を返すと、ロスタイムにイゴール・ズベルディアが同点弾。延長を経てPK戦を制し、準々決勝に進出した。

2つ目は数日後、優勝チームFCバルセロナを2-1で破った試合で、オヤルサバルとゴンサロ・ゲデスが得点を挙げた。 この4連勝でマタラッツォ監督就任から4か月間の成功が確固たるものとなった。ここまで公式戦20試合で敗れたのは4度のみで、うち3つはレアル・マドリード、アトレティコ・マドリード、ビジャレアルといった強豪アウェー戦だった。 5つ目の黒星は水曜日に到来した。コパ・デル・レイ制覇の余韻が残る中、ソシエダは2日後にゲタフェに0-1で敗れ、衝撃を与えた。