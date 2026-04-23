コパ・デル・レイ制覇を祝う式典で、ペレグリノ・マタラッツォはバスク語で市庁舎前広場のファンに語りかけた。原稿を読みながら時折つまずいたが、集まった人々には関係なかった。彼らはそれでも、むしろそれゆえに、彼を称えた。
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AIの予想を覆し、甘やかすアシスタントコーチのもと、ペレグリノ・マタラッツォがレアル・ソシエダで歴史的快挙を達成した。
マタラッツォはチームに40年ぶり（1987年のコパ・デル・レイ以来）の主要タイトルをもたらし、選手たちは存分に勝利を祝った。2021年も同大会を制したが、コロナ禍で大きな祝賀会はできなかった。
マタラッツォはバスク語で「共に歩む道のりにおいて、なんと素晴らしいスタートだろう」と群衆に叫んだ。報道によると、約10万人がサン・セバスティアンに集まり、普通の月曜日を巨大な祝祭に変えたという。 市庁舎のバルコニーで原稿を読み上げたマタラッツォが「これはまだ始まりに過ぎない」と語ると、再び歓声が湧き上がった。
その2日前、チームはセビリアで決勝に臨んだ。アンデル・バレネチェアが開始14秒で先制し、アトレティコ・マドリードを相手に電光石火のスタートを切った。 18分にはアデモラ・ルックマンに同点とされたが、ハーフタイム直前にミケル・オヤルサバルがPKで再逆転。終盤にフリアン・アルバレスに追いつかれたものの、PK戦を制し優勝を決めた。 クラブ下部組織出身のパブロ・マリンが冷静にPKを沈め、スタジアムは歓喜に包まれた。
マタラッツォ監督は、欧州トップ5リーグでタイトルを獲得した初のアメリカ人監督として歴史に名を残した。この夜、バスクでの短いキャリアで最大の栄光を手にした彼を、4か月前、クリスマス直前に就任したチームの状態を知る者はさらに称えている。
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マタラッツォ監督就任前のレアル・ソシエダは明らかな下降傾向にあった。
昨夏、レアル・ソシエダは6年半チームを率いたイマノル・アルグアシルの退任という節目を迎えた。彼はラ・リーガで毎年上位に入り、2021年にはコパ・デル・レイ制覇、2023年にはチャンピオンズリーグ出場権を獲得した。 翌シーズンのCLではインテルを退けてグループ首位突破し、ラウンド16でパリ・サンジェルマンに敗れるまで躍進した。
しかし2025年夏、金銭的条件に魅力を感じサウジアラビアのアル・シャバブへ移籍した（2026年2月以降、同クラブには在籍していない）。 後任には、Bチームを率いていたセルヒオ・フランシスコが就任。アルグアシルと似た経歴を持ち、スムーズな移行が期待された。
しかし前シーズンは11位と低迷し、アルグアシルのフルシーズンでは最悪の成績だった。それでもフランシスコは、チームに新風を吹き込むことが期待された。しかしリーグ戦5試合を終えて0勝2分と、出だしは苦戦している。
この低迷には理由がある。直近数年で、チームはアルグアシル体制を支えた主力3人を失った。 2024年には中盤の要ミケル・メリノ（アーセナルFC）とセンターバックのロビン・ル・ノルマン（アトレティコ・マドリード）、2025年には才能豊かなマルティン・ズビメンディ（アーセナルFC）が相次いで移籍した。
このレベルの選手を1対1で補うことは、レアル・ソシエダには不可能に近い。だが、これはクラブのDNAであり、常態だ。クラブは常にユースから新星をトップに抜擢することで生き延びてきた。それが中長期的に成功する唯一の道である。しかし、フランシスコ体制下では昨年末、状況が急激に悪化した。首脳陣は介入せざるを得なくなった。 12月中旬、ホームで同様の危機にあったジローナに1-2で敗れたのが決定打となり、16節終了時点で降格圏と1ポイント差の15位に沈んだ。 ホキン・アペリバイ会長ら首脳陣はフランシスコ監督を解任し、降格危機を回避するには再び外部からの刺激が必要と判断した。
レアル・ソシエダで早期成果：ペレグリーノ・マタラッツォは過去の失敗から学んだ
スペインでは無名だったマタラッツォの指名に、アペリバイも驚いた。 「彼のことは知らなかった」と会長はカデナ・セルに告白。さらに「AIに彼が適任かを尋ねたら『違う』と出た」と明かした。 しかしアペリバイは動じず、スポーツディレクターのエリック・ブレトスを信頼した。ブレトスは、2019～2022年にVfBシュトゥットガルト、2023～2024年にTSGホッフェンハイムを率いたマタラッツォを推していた。
初対面の印象は強かった。「彼は誰のことでも把握しており、ソシエダへの分析が圧巻だった」とアペリバイは振り返る。5回の面談の末、起用を決断した。マタラッツォはホッフェンハイム解任から13か月余り経った12月21日に正式就任した。
マタラッツォは『The Athletic』の取材に、空白期間は失敗から学ぶ機会だったと明かした。「以前は情報を与えすぎていた。今は選手たちが考えすぎずエネルギーを発揮できるよう、情報を厳選し個々に合わせて伝えるようにしている」 明確さは重要だ。縦への展開、ラインの崩し方、ポジショニング、プレスのトリガーなど、すべてにおいてそうだ。だが頭がいっぱいになれば、本能的にプレーできなくなる」とマタラッツォは語る。
指示は明確にしながら、選手たちがピッチで自主的に判断できる余地も残す。この二本柱でマタラッツォはチームに勝者のメンタリティを取り戻させ、成功軌道へ導いた。 コパ・デル・レイ制覇は、ある意味で一つの円が完結したと言える。というのも、マタラッツォのレアル・ソシエダでの物語は、1月初旬、アトレティコとの対戦で幕を開けたからだ。デビュー戦となったこの強豪との一戦では1-1の引き分けを収め、正しい方向への第一歩を踏み出した。
その後4連勝し、特に2試合が印象的だった。1月中旬の国王杯オサスナ戦では試合終了15分前まで0-2とリードを許していた。 ベナト・トゥリエンテスが1点を返すと、ロスタイムにイゴール・ズベルディアが同点弾。延長を経てPK戦を制し、準々決勝に進出した。
2つ目は数日後、優勝チームFCバルセロナを2-1で破った試合で、オヤルサバルとゴンサロ・ゲデスが得点を挙げた。 この4連勝でマタラッツォ監督就任から4か月間の成功が確固たるものとなった。ここまで公式戦20試合で敗れたのは4度のみで、うち3つはレアル・マドリード、アトレティコ・マドリード、ビジャレアルといった強豪アウェー戦だった。 5つ目の黒星は水曜日に到来した。コパ・デル・レイ制覇の余韻が残る中、ソシエダは2日後にゲタフェに0-1で敗れ、衝撃を与えた。
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ペレグリーノ・マタラッツォはサン・セバスティアンでの生活を存分に楽しんでいる。
スポーツ面の好調は、マタラッツォが新たな挑戦に全力投球している結果だ。彼は、バスクのアイデンティティを重んじ、地元出身、特にユースから育った選手を主力にするクラブの文化を深く理解している。
クラブの雰囲気をより吸収するため、彼は街の中心部に住み、サポーターやスタッフと直接交流する。 「この地域はとても魅力的です。街は洗練されており、すべてが整っています。毎晩、素晴らしい食事を楽しんでいます。 美味しい料理が多く、人々は気取らず礼儀正しい。この文化は私の心に響きます」と『Sport Bild』のインタビューで語った。 彼の車は「ビーチの近く」に停めてある。 毎朝深呼吸して海を見てその日の集中力を高めます。頭を整理したいときはビーチを歩き、海を見ながらサッカーのことを考えます」
スペインでのキャリアのハイライトは、バスクのライバルアスレティック・ビルバオとのカップ戦準決勝だ。朝6時半には街で「ビルバオには勝て」と声をかけられる。 夜食事に出ても同じです」と語り、この熱狂を身をもって感じたという。ホームもアウェーも1-0で制し、サポーターの信頼を確固たるものにした。
カップ決勝の先発11人のうち7人が地元出身で、ユースからクラブで育った。オヤルサバルだけでなく、GKウナイ・マレロもそうだ。 サン・セバスティアン出身で15歳からクラブに所属する24歳のマレロはリーグでは控えだが、カップ戦の正守護神としてPK戦で2本をセーブし、監督の信頼に応えた。
レアル・ソシエダのペレグリーノ・マタラッツォ、AIも認める
外部から新しい刺激を取り入れつつ、クラブのアイデンティティにも忠実である点で、マタラッツォのアシスタントコーチも方針に合っている。指導経験がないにもかかわらず、彼は元ブンデスリーガDFオメル・トプラク（レバークーゼンやドルトムントでプレー）をアシスタントに抜擢した。
マタラッツォは『Sport Bild』の取材にこう語っている。「レバークーゼン対インテル・ミラノのチャンピオンズリーグで彼と知り合い、その後も定期的に会ってサッカーを語り合ってきた。彼は選手として豊富な経験があり、チームとすぐに関係を築ける。すでに大きな影響を与えている」
ただ、トプラクが「少し正直ではなかった」とマタラッツォは笑う。「オメルはスペイン語が話せると言ったが、少し大げさだった。今はどちらが先にスペイン語を習得するか競争中だ」
カップ優勝の祝賀会では、ファンは彼が読み上げたバスク語の方を好んでいた。 また、スペイン語・イタリア語・英語を流暢に話すジョン・マイザーノもアシスタントコーチに名を連ねる。マタラッツォは「来季初めにはすべてスペイン語で指導する」と宣言した。2027年夏まで契約を残す彼は、コパ・デル・レイ制覇の余韻を楽しんだ後、新たな野望を口にした。
彼はチームを降格危機からタイトル獲得へ導き、再び欧州カップ戦への夢を蘇らせた。32節終了時点で8位。カップ優勝でヨーロッパリーグ出場権は確保済みだ。 リーガ5位でCL権を獲得する可能性も残る。現在7ポイント差の5位ベティスとの直接対決を除けば、残る相手は下位チームが中心で、日程は楽観視されている。
いずれにせよ、アトレティコ戦勝利後にマルカ紙が呼んだ「奇跡の男」という評価は、AIの分析によってすでに更新されている。 3月初め、ビルバオとのコパ・デル・レイ準決勝突破後、会長は再交渉に踏み切った。今回、アペリバイ会長によると、AIはマタラッツォを「最適」と判定したという。
- AFP
レアル・ソシエダでのペレグリーノ・マタラッツォの記録
就任
2025年12月21日
契約満了日
2027年6月30日
試合数
20
勝利
12
引き分け
4敗
敗戦
4
タイトル
スペインカップ優勝（2026年）