AFP
翻訳者：
AFCON予選でルワンダが逆転勝利、ヴォジーニャのまたしても高くつくミスでカーボベルデは敗戦
アウェーの下馬評不利なチームが決定的な逆転劇を演じる
ヴォジーニャの痛恨のミスにより、ルワンダはプライアで後半に決勝点を奪い、気迫あふれる戦いで2-1の逆転勝利を完遂した。カーボベルデは開始から理想的な立ち上がりを見せ、ギルソン・ベンシモルが5分以内に先制点を決めた。しかし、アウェーのルワンダは前半終了間際にクロード・ニヨムガボの得点で追いつくと、クロス対応でGKがボールをはたき損ねたところをエリー・イラドゥクンダが見逃さず、無人のゴールへ押し込んだ。
- (C)Getty Images
GKの失策が大陸選手権への望みに打撃を与える
このアフリカ・ネーションズカップ予選で、52分の失策は、ベテランのコロコロ所属GKにとって立て続けに受けた2度目の大きな打撃となった。40歳の守護神はすでに第1節でも厳しい批判にさらされており、意気消沈する3-1の敗戦でマリの3点目の責任を負っていた。注目を集めるミスが続いたことで、このベテランが自国代表の不動の正GKという立場に疑問符が付くのは避けられない状況となっている。
ワールドカップの英雄に重圧
この急激な不調は、ボジーニャが2026年ワールドカップで見せた英雄的な活躍とは鮮やかな対照をなしている。ボジーニャはスペインとのグループステージでの意外な0-0の引き分けで7セーブを記録し、世界的な注目を集めた。現在インスタグラムで2830万人のフォロワーを持つこのベテランGKは、大会で名声を得た後、自身の私生活は完全に失われたと最近認めている。
チームの予選突破キャンペーンがいまや崩れつつある中、新監督ウンベルト・ベッテンコートは、つい最近まで前任者ブビスタを助け、アルゼンチンに敗れて姿を消す前にワールドカップのラウンド32進出に貢献した国民的英雄を外すという、非常に難しい判断に直面している。
厳しい予選突破の情勢、奇跡が求められる
予選での連敗により、島国のチームはK組最下位に沈み、勝ち点はゼロ。大陸大会出場への野望も風前のともしびとなっている。対照的に、好調のルワンダはリベリア戦の勝利に続き、プライアでこの粘り強い逆転勝利を収め、同組の単独首位に立った。カーボベルデは今後、ミスの許されない厳しい状況に追い込まれており、残り試合を完璧に終えなければ、わずかに残る予選突破の望みをつなぐことはできない。
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