この急激な不調は、ボジーニャが2026年ワールドカップで見せた英雄的な活躍とは鮮やかな対照をなしている。ボジーニャはスペインとのグループステージでの意外な0-0の引き分けで7セーブを記録し、世界的な注目を集めた。現在インスタグラムで2830万人のフォロワーを持つこのベテランGKは、大会で名声を得た後、自身の私生活は完全に失われたと最近認めている。

チームの予選突破キャンペーンがいまや崩れつつある中、新監督ウンベルト・ベッテンコートは、つい最近まで前任者ブビスタを助け、アルゼンチンに敗れて姿を消す前にワールドカップのラウンド32進出に貢献した国民的英雄を外すという、非常に難しい判断に直面している。