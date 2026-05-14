ガンバ大阪とACL2で対戦！アル・ナスルに所属する有名選手は？

国籍：ポルトガル

ポジション：FW

生年月日：1985年2月5日(41歳)

今季ACL2成績：3試合1得点1アシスト

アル・ナスルの主将を務め、絶対的な中心選手であるロナウド。マンチェスター・ユナイテッドやレアル・マドリードなどで大活躍し、史上2位となる5度のバロンドール受賞を誇る同選手は、数々のタイトルを勝ち取り、キャリア通算1000得点にも着実に前進している。また、ポルトガル代表の主将も務めており、キャリアの集大成とされる今夏のワールドカップでの活躍が期待される。

ロナウドは、2023年冬にアル・ナスルに電撃移籍して、近年の欧州からサウジ・リーグへの流れを作った。加入からの3年半で通算121得点を記録したりと、キャリア晩期になってもその決定力は健在だ。加入以降、主要大会で無冠の続くロナウドだが、今回のチャンスを確実にものにしてクラブにトロフィーをもたらせるか。ガンバ大阪守備陣にとって最も注意しなければならない選手だ。