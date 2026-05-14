ガンバ大阪とACL2で対戦！アル・ナスルに所属する有名選手は？

2025-26シーズンのAFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）決勝でJリーグ勢で唯一参戦するガンバ大阪がサウジアラビアの強豪アル・ナスルと対戦する。アル・ナスルにはポルトガル代表主将クリスティアーノ・ロナウド、セネガル代表FWサディオ・マネなど世界的なスター選手が多く在籍している。
本記事では、ACL2決勝アル・ナスルvsガンバ大阪を前にアル・ナスルの有名選手を紹介する。
2025-26シーズンのAFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）決勝でJリーグ勢で唯一参戦するガンバ大阪がサウジアラビアの強豪アル・ナスルと対戦する。アル・ナスルにはポルトガル代表主将クリスティアーノ・ロナウド、セネガル代表FWサディオ・マネなど世界的なスター選手が多く在籍している。
本記事では、ACL2決勝アル・ナスルvsガンバ大阪を前にアル・ナスルの有名選手を紹介する。
アル・ナスルの主将を務め、絶対的な中心選手であるロナウド。マンチェスター・ユナイテッドやレアル・マドリードなどで大活躍し、史上2位となる5度のバロンドール受賞を誇る同選手は、数々のタイトルを勝ち取り、キャリア通算1000得点にも着実に前進している。また、ポルトガル代表の主将も務めており、キャリアの集大成とされる今夏のワールドカップでの活躍が期待される。
ロナウドは、2023年冬にアル・ナスルに電撃移籍して、近年の欧州からサウジ・リーグへの流れを作った。加入からの3年半で通算121得点を記録したりと、キャリア晩期になってもその決定力は健在だ。加入以降、主要大会で無冠の続くロナウドだが、今回のチャンスを確実にものにしてクラブにトロフィーをもたらせるか。ガンバ大阪守備陣にとって最も注意しなければならない選手だ。
アル・ナスルの中心選手の1人がフェリックス。ベンフィカでブレイクし、その後アトレティコ・マドリードにクラブ史上最高額で加入するも、期待に応えられず、その後チェルシーやバルセロナ、ミランなどビッグクラブでのプレーを経験した。チームメイトのロナウドとともにポルトガル代表でもプレーしている。
期限付き移籍で転々としたのち、フェリックスは昨夏にアル・ナスルに加入。すると、本来の姿を取り戻し、チーム内でロナウドに次ぐ26得点、さらに18アシストとチャンスメイクにも関与するなど、攻撃面での貢献度は計り知れない。決勝のガンバ大阪戦でもキーマンになることが予想されており、ピッチ上でどのようなパフォーマンスを見せるか注目だ。
アル・ナスルのロナウドとともに近年チームを牽引するのがマネ。リヴァプールで大活躍してチャンピオンズリーグやプレミアリーグ優勝を成し遂げた同選手は、2022年から1シーズンバイエルンでもプレーした。セネガル代表の最多得点記録を保持しており、今冬のアフリカ・ネーションズカップ優勝にチームを導いた（ただし、のちに優勝剥奪）。
マネは2023年夏にバイエルンからアル・ナスルに電撃移籍。3シーズンにわたって中心選手としてプレーし、34歳になった今季は衰えが指摘されることがあるものの、サウジ・プロリーグ優勝に近づくチームの左ウィングとして活躍している。ロナウドの存在もあり、ゴール前よりもチャンスメイクで存在感を示す同選手は、ガンバ大阪にとって厄介な存在になる可能性は大いにある。
アル・ナスルの新戦力のコマン。パリ・サンジェルマン出身でユヴェントスでブレイクした同選手は、その後バイエルンに移籍して10年間在籍し、チャンピオンズリーグ優勝や9度のブンデスリーガ優勝などを成し遂げた。若くからフランス代表でもプレーし、準優勝で終わった2022年ワールドカップでは決勝の舞台にも立った。
昨夏にバイエルンから電撃加入したコマンは、右ウィングに定着して移籍1年目から15得点11アシストを記録するなど、強力な攻撃カルテットの一員としてプレーする。ここまでACL2で6得点と得点王を狙える同選手は、ガンバ大阪戦でもゴール前で違いを作れるか。コマンはUEFAチャンピオンズリーグ決勝でも得点を挙げており、その勝負強さがこの試合を左右するかもしれない。
アル・ナスルの守備陣の要であるマルティネス。レアル・ソシエダやアスレティック・ビルバオでプレーした同選手は、その後バルセロナに加入して昨季のラ・リーガ優勝を含む国内3冠達成に貢献した。スペイン代表経験もあり、21キャップを記録するが、2023年を最後に代表から遠ざかっている。
マルティネスは昨夏にバルセロナを退団してアル・ナスルに加入。シマカンらとともに失点数リーグ2位タイとなる強力な守備陣を形成している。ACL2でも10試合でわずかに3失点と安定感抜群だ。決勝のガンバ大阪との一戦でも堅固な守備とともに試合を組み立てていけるか。
アル・ナスルの中盤を支えるのがブロゾヴィッチ。2015年からインテルでプレーする同選手は、低迷期からUEFAチャンピオンズリーグ決勝進出まで、同クラブで酸いも甘いも経験した。また、クロアチア代表の中心選手としてもプレーし、2018年ワールドカップの決勝進出、2022年大会の3位にも貢献した。
そんなブロゾヴィッチは、ビッグクラブからの関心も届く中、2023年UEFAチャンピオンズリーグ決勝から1カ月でアル・ナスルに電撃移籍。移籍以降、チームの中盤のキーマンとして存在感を示しており、特に今季はピッチ上で上手くバランスを取りながら、リーグ首位、ACL2決勝進出に貢献。決勝のガンバ大阪戦では主導権を握ることが予想される中、ブロゾヴィッチのパフォーマンスに注目だ。
2025-26シーズンのAFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）決勝は、現地時間5月16日(土)に開催。午後8時45分にキックオフ予定だ。なお、日本は開催地サウジアラビアよりも6時間進んでいるため、日本時間5月17日(日)午前2時45分に試合が開始される。
試合会場はサウジアラビアの首都リヤドにある「アルアウワル・パーク」。収容人数2万6000人の同スタジアムは、アル・ナスルの本拠地でもあり、決勝ではガンバ大阪にとって完全アウェーになることが予想される。
|試合日時
（日本時間）
|2026年5月17日(日)
2:45
|対戦カード
|アル・ナスルvsガンバ大阪
|試合会場
|アルアウワル・パーク
（サウジアラビア・リヤド）
2025-26シーズンのAFCチャンピオンズリーグ2(ACL2)決勝は、日本国内では配信サービス『DAZN』が独占的にライブ中継を行う。大会全体の配信権を保持しているため、決勝戦も同サービスでの視聴が唯一の選択肢となる。
地上波やBS・CSでの放送予定は現時点でなく、リアルタイム観戦にはDAZNへの登録が必要。配信は日本時間2026年5月17日(日)2時45分のキックオフに合わせて開始される見込みだ。
2025-26シーズンのAFCチャンピオンズリーグ2(ACL2)は『DAZN』が独占放映権を保有しており、決勝を含む全試合をライブ配信する。『DAZN』に加入する場合はいくつかの選択肢があるが、8月30日(日)まで期間限定販売されているサッカー特化型プラン「DAZN SOCCER」が特におすすめ。「DAZN SOCCER」は年間プラン(月々払い)でのみ提供となるが、『DAZN』が配信するすべてのサッカーコンテンツを視聴することが可能。ACLEだけでなく、6月11日(木)開幕の2026年北中米ワールドカップ(W杯)、Jリーグ、ラ・リーガ、ブンデスリーガ全試合などを楽しむことができる。
また、「DAZN SOCCER」に7月20日(月・祝)までに加入すると最初の3カ月が月々980円(税込)になるキャンペーンを実施。通常は年間総額31,200円(税込)となるところ、キャンペーン期間中に加入すれば4,860円引きで初年度年間総額26,340円(税込)となる。
DAZN
「DAZN SOCCER」へは、公式サイトから該当プランを選択し、案内に従って支払い情報などを入力するだけで加入することが可能。ただし、DAZNアプリからの加入は受け付けておらず、Webブラウザでのみ加入できる点には注意が必要だ。DAZN SOCCER 加入手順
※「DAZN SOCCER」は7月20日(月・祝)23:59までの加入で最初の3カ月・月々980円(税込)。
※4カ月目からの支払いは月々2,600円(税込)。年間プランの途中解約は不可。
DMM×DAZNホーダイに登録する方法を、DAZNの利用状況別に紹介する。なお、DAZN連携を行うためには、案内に従ってDMMプレミアムに登録している必要がある。【1】DAZNに未加入の場合
すでにDAZNに加入している場合でも、DMM×DAZNホーダイへの移行が可能となっている。
ただし、支払い方法が「クレジット/デビットカード、PayPal、各種ギフトコード（年間視聴パス、DAZNプリペイドカード、DAZNチケット」である場合のみ。