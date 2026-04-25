国籍：ブラジル

ポジション：FW

生年月日：1997年10月22日(28歳)

今季ACLE成績：7試合3得点3アシスト

アル・アハリの攻撃陣の注目選手はガレーノ。ポルトBチームなどでプレーした同選手は、その後移籍したブラガでの活躍が認められて2022年にポルトに復帰。すると、主に左ウィングとしてプレーし、数々の国内トロフィー獲得を成し遂げた。また、2024年にはブラジル代表に初招集され、デビュー戦となったスペイン代表戦で初得点を記録したが、以降代表招集には至っていない。

複数のビッグクラブからの関心があったものの、ガレーノは2025年冬にクラブ史上最高額でアル・アハリに加入。1年目はACLEで大きな活躍を残し、決勝川崎フロンターレ戦では均衡を破るスーパーゴールを叩き込んでクラブの初優勝に貢献した。今季も準々決勝から2試合連続得点中と調子を上げており、町田ゼルビア戦でも左サイドでカギを握る存在になりそうだ。