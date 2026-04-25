2025-26シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）決勝でJリーグ勢で唯一勝ち残ったFC町田ゼルビアは、ディフェンディング・チャンピオンアル・アハリと対戦する。サウジアラビアの強豪アル・アハリには、リヤド・マフレズをはじめ、エドゥアール・メンディやフランク・ケシエなど欧州のビッグクラブで活躍した選手たちが在籍している。
本記事では、ACLE決勝アル・アハリvsFC町田ゼルビアを前にアル・アハリの有名選手を紹介する。
2025-26シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）決勝でJリーグ勢で唯一勝ち残ったFC町田ゼルビアは、ディフェンディング・チャンピオンアル・アハリと対戦する。サウジアラビアの強豪アル・アハリには、リヤド・マフレズをはじめ、エドゥアール・メンディやフランク・ケシエなど欧州のビッグクラブで活躍した選手たちが在籍している。
本記事では、ACLE決勝アル・アハリvsFC町田ゼルビアを前にアル・アハリの有名選手を紹介する。
アル・アハリの中心選手の1人がマフレズ。2016年に岡崎慎司とともにレスター・シティでおとぎ話とも言われる奇跡のプレミアリーグ優勝に貢献した同選手は、その後マンチェスター・シティに加入。5季にわたって4度のプレミアリーグ優勝や2023年のチャンピオンズリーグ優勝を含むトレブル（3冠）達成を成し遂げた。アルジェリア代表では主将を務め、2019年アフリカ・ネーションズカップ優勝や今夏のワールドカップ出場権獲得に導いた。
2023年からアル・アハリでプレーするマフレズは、昨年のACLE優勝にも貢献。35歳になった今でも右ウィングとして指揮官ヤイスレにとって欠かせない選手としてプレーする同選手は、町田ゼルビア守備陣にとって危険な存在になりそうだ。
アル・アハリの守護神として立ちはだかるのがメンディ。スタッド・ランスやレンヌで頭角を現した同選手は、その後チェルシーに移籍すると、チームの正GKとして大活躍。数々の決定的なセーブを見せて2021年にはチャンピオンズリーグ優勝を支えた。セネガル代表としても活躍する同選手は、今冬のアフリカ・ネーションズカップ決勝でPKストップを見せ、チームの優勝に貢献した（のちにセネガル代表の優勝は剥奪に）。
2023年からは活躍の場をサウジアラビアのアル・アハリに移したメンディは、ここでも守護神としてプレー。準決勝のヴィッセル神戸戦でもゴールマウスを守り、2季連続の決勝進出に導いた。町田ゼルビア攻撃陣にとって厄介な相手になることは間違いない。
アル・アハリの中盤を支えるのがケシエ。アタランタ下部組織出身の同選手はその後、5季にわたってミランで活躍した後、2022年からはバルセロナに移籍。難しい時期を迎えたチームの中で主力定着には至らなかったが、ラ・リーガ優勝などを経験した。また、コートジボワール代表では主将を務め、2023年アフリカ・ネーションズカップ優勝を成し遂げ、今夏のワールドカップ出場権も手にした。
ケシエは1年でバルセロナを離れ、他の主力とともに2023年夏にアル・アハリに加入。以降、中盤の主力として活躍し、昨季のACLE決勝川崎フロンターレ戦では試合を決定づける2得点目を挙げてクラブのアジア初制覇に貢献した。経験豊富なケシエが町田ゼルビア戦でも中盤の主導権争いのカギを握る存在になるはずだ。
アル・アハリのエースストライカーがトニー。キャリア序盤にニューカッスルに所属しながらも期限付き移籍を繰り返した同選手だが、2020年に加入したブレントフォードで大ブレイク。主力FWとしてプレミアリーグ昇格、そして定着に貢献し、2022-23季には得点ランキング3位の20得点を記録した。この活躍を受け、2023年にはイングランド代表デビューを飾った。
ビッグクラブからの関心も届いていたトニーだが、2024年にアル・アハリに加入。すると、1年目から公式戦30得点を記録し、今季はすでに37得点を挙げてチームの攻撃陣を牽引している。今大会で堅守を誇る町田ゼルビア守備陣を個の力でどのように攻略するか注目だ。
アル・アハリの攻撃陣の注目選手はガレーノ。ポルトBチームなどでプレーした同選手は、その後移籍したブラガでの活躍が認められて2022年にポルトに復帰。すると、主に左ウィングとしてプレーし、数々の国内トロフィー獲得を成し遂げた。また、2024年にはブラジル代表に初招集され、デビュー戦となったスペイン代表戦で初得点を記録したが、以降代表招集には至っていない。
複数のビッグクラブからの関心があったものの、ガレーノは2025年冬にクラブ史上最高額でアル・アハリに加入。1年目はACLEで大きな活躍を残し、決勝川崎フロンターレ戦では均衡を破るスーパーゴールを叩き込んでクラブの初優勝に貢献した。今季も準々決勝から2試合連続得点中と調子を上げており、町田ゼルビア戦でも左サイドでカギを握る存在になりそうだ。
アル・アハリの司令塔として活躍するミロー。モナコ出身の同選手は、2021年にシュトゥットガルトに加入して、遠藤航や伊藤洋輝、原口元気、チェイス・アンリら複数の日本人選手とプレー。2023-24季にはブンデスリーガ2位フィニッシュ、そして昨季にはDFBポカール制覇を成し遂げた。フランス代表としてのキャリアはないものの、2024年パリ五輪では銀メダルを獲得した。
欧州でステップアップすることが予想されたミローだが、昨夏にアル・アハリに加入。主にトップ下でプレーしており、今大会一の得点数を記録するチームの攻撃陣のタクトを振るっている。決勝の町田ゼルビア戦でも危険な存在になることが期待されており、同選手を中心にどのように攻撃を展開するか注目だ。
アル・アハリの守備陣の中心選手がイバニェス。キャリア序盤にフルミネンセなどでプレーした同選手は、その後アタランタに渡り、ローマでプレー。名将モウリーニョの信頼を掴んで主力DFとしてUEFAカンファレンスリーグ優勝や翌年のヨーロッパリーグ決勝進出に貢献した。ブラジル代表経験もあり、3月には約2年半ぶりに代表招集を受け、ワールドカップ出場にも近づいている。
そんなイバニェスは、2023年夏にローマからアル・アハリに加入。すぐさま守備陣の中心選手になり、昨季にはACLE優勝に貢献。今大会でもここまで10試合で先発しており、ヴィッセル神戸撃破を支えた。スピードがあり、タックルを得意とする同選手は、決勝でも町田ゼルビア攻撃陣の前に立ちはだかる存在になりそうだ。
アジアのクラブ一を懸けた一戦、ACLE決勝アル・アハリvsFC町田ゼルビアは、現地時間4月25日(土)午後8時15分、日本時間4月26日(日)午前1時15分にキックオフを迎える。試合会場は、サウジアラビアのジェッダにあるキング・アブドゥッラー・スポーツシティだ。
2025-26シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)は『DAZN』が独占放映権を保有しており、決勝を含む全試合をライブ配信する。『DAZN』に加入する場合はいくつかの選択肢があるが、8月30日(日)まで期間限定販売されているサッカー特化型プラン「DAZN SOCCER」が特におすすめ。「DAZN SOCCER」は年間プラン(月々払い)でのみ提供となるが、『DAZN』が配信するすべてのサッカーコンテンツを視聴することが可能。ACLEだけでなく、6月11日(木)開幕の2026年北中米ワールドカップ(W杯)、Jリーグ、ラ・リーガ、ブンデスリーガ全試合などを楽しむことができる。
また、「DAZN SOCCER」に7月20日(月・祝)までに加入すると最初の3カ月が月々980円(税込)になるキャンペーンを実施。通常は年間総額31,200円(税込)となるところ、キャンペーン期間中に加入すれば4,860円引きで初年度年間総額26,340円(税込)となる。
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