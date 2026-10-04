アジアサッカー連盟（AFC）は、2030年から隔年開催のAFCネーションズリーグを創設する草案を示した。ESPNが確認した草案文書によると、加盟協会に提示された提案では、アジアの加盟47か国・地域で構成される3部制が詳細に記されており、上位2部はそれぞれ18チーム、第3層は11チームとなっている。

この大会は、FIFAワールドカップとAFCアジアカップの両方に向けた予選ルートを直接的に整理・簡素化することになる。

提案によると、独立した大会形式は運営コストと日程過密を理由に退けられた。