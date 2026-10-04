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AFC、2030年からワールドカップとアジアカップ予選を刷新する新たなネーションズリーグを提案
AFC、隔年開催のネーションズリーグに関する提案草案の詳細を公表
アジアサッカー連盟（AFC）は、2030年から隔年開催のAFCネーションズリーグを創設する草案を示した。ESPNが確認した草案文書によると、加盟協会に提示された提案では、アジアの加盟47か国・地域で構成される3部制が詳細に記されており、上位2部はそれぞれ18チーム、第3層は11チームとなっている。
この大会は、FIFAワールドカップとAFCアジアカップの両方に向けた予選ルートを直接的に整理・簡素化することになる。
提案によると、独立した大会形式は運営コストと日程過密を理由に退けられた。
ワールドカップ本大会への直接出場権はティア1での成績に連動へ
ワールドカップに合わせた大会方式となる2032-33シーズンからは、第1階層のチームはホーム6試合、アウェー6試合の計12試合を戦い、上位6チームがワールドカップ出場権を自動的に獲得する。7位から10位のチームは、残る出場枠を争う総当たりのプレーオフに進む。
また、各ディビジョンでは上位2チームと下位2チームに自動昇降格が適用される。
2025年12月21日に発表されたAFCの公式声明で、AFCのダトゥク・セリ・ウィンザー・ジョン事務総長は、この動きの戦略的価値を強調した。「FIFAウインドー期間中に体系化された大会プラットフォームを導入することで、質の高い試合に継続的にアクセスできるようにすることを目指している」とジョン事務総長は述べた。「ネーションズリーグ形式の大会に対しては、商業パートナーから強い関心と高まりつつある需要がある」
移行期間の2028-29シーズンにパイロット大会を予定
円滑な大会構造の移行を促進するため、AFCは2028-29年にかけて試験的なパイロット大会の実施を提案している。予備的な合同予選の結果によってディビジョン分けが決まり、FIFAランキングではなく、その成績に基づくことで、すべての協会に公平な参加機会を確保する。
2030年から始まるアジアカップ連動型の大会では、ティア1の全チームとティア2の上位6チームが、大陸大会の出場権を自動的に獲得する。
ティア1の上位8チームはノックアウトステージに進み、総合優勝チームを決定する。
連盟が実施スケジュールの最終決定に向けて動く
AFCは大会の枠組みを最終決定するため、関連委員会および加盟協会に詳細な青写真を提示する。この取り組みは、あらゆるFIFAインターナショナルマッチウインドーを通じて、レベル別の対戦カードを実現しつつ、運営上の複雑さを解消することを目的としている。
2028-29年のパイロット版でティア順位を確立し、その後に正式に開始される予定だ。
ワールドカップに連動する最初のネーションズリーグのサイクルは、2032-33年に予定されている。
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