ACミラン 2026-27シーズン ユニフォーム：ホーム、アウェイ、サード、GKモデル、発売日、リーク、価格

ACミランの2026-27シーズンホームユニフォームは、伝統回帰となる見込みだ。リーク情報によると、プーマは近年の実験的なデザインから一転し、90年代後半のクラブスタイルにインスパイアされた幅広でクラシックなストライプを復活させるという。

黒の襟と袖口には赤のアクセントが配され、スポンサーやブランドロゴは白で施される見込みだ。

例年通りなら2026年5～6月に発売され、価格はレプリカが80～90ポンド、オーセンティックが120～130ポンドと予想される。

全体的にはミランの伝統へのオマージュと見えるが、生地の柄や仕上げなど詳細は正式発表まで不明だ。