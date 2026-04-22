ACミラン 2026-27シーズン ユニフォーム：ホーム、アウェイ、サード、GKモデル、発売日、リーク、価格

ACミラン2026-27シーズンユニフォームのリーク情報まとめ。デザイン、カラー、発売予定日などを紹介。
重要：いずれもクラブやメーカーによる公式確認はなく、情報は変更される可能性があります。
GOALが、プリーシッチ、モドリッチ、ラビオらが来季着用するユニフォームを徹底解説。
ACミラン2026-27シーズンユニフォームのリーク情報まとめ。デザイン、カラー、発売予定日などを紹介。
重要：いずれもクラブやメーカーによる公式確認はなく、情報は変更される可能性があります。
GOALが、プリーシッチ、モドリッチ、ラビオらが来季着用するユニフォームを徹底解説。
ACミランの2026-27シーズンホームユニフォームは、伝統回帰となる見込みだ。リーク情報によると、プーマは近年の実験的なデザインから一転し、90年代後半のクラブスタイルにインスパイアされた幅広でクラシックなストライプを復活させるという。
黒の襟と袖口には赤のアクセントが配され、スポンサーやブランドロゴは白で施される見込みだ。
例年通りなら2026年5～6月に発売され、価格はレプリカが80～90ポンド、オーセンティックが120～130ポンドと予想される。
全体的にはミランの伝統へのオマージュと見えるが、生地の柄や仕上げなど詳細は正式発表まで不明だ。
リークによると、ACミランは2026-27シーズンも白のアウェイユニフォームを維持し、ゴールドとブラックで高級感を加える。
エンブレム周囲には金色の月桂樹冠が配され、サン・シーロの記念日など節目を祝うデザインと噂される。
アウェイキットはホーム発表後に発売され、価格はレプリカ80～90ポンド、オーセンティック120～130ポンドと予想される。
もし実現すれば、久々にゴールドがアウェイに復活し、象徴的なデザインに記念性が加わる。
3つ目のユニフォームのリーク画像からは、大胆でモダンな方向性がうかがえる。深いチャコールグレーを基調に、ピンクがかった赤いロゴでコントラストを効かせた現代的なデザインだ。
中央のブランドロゴや、襟・袖の細い赤パイピングがミラノの伝統色を受け継ぎつつ、未来感を添えています。
ただし、ロゴの配置やトリムの細部は発売までに変更される可能性があります。