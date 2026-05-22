2026/27シーズンのホームキットは、前面と背面に太い赤黒ストライプが戻り、白いショーツと黒いソックスと組み合わせられています。一目でACミランとわかるデザインです。

ストライプはACミランそのものを象徴し、細部までアイデンティティを刻み込みます。背中には「From Milan to the World」の文字が世界中のファンへのオマージュを表現し、首元には封印されたワックスシールがクラブの魂を伝えます。

レプリカは85ポンド、オーセンティックは125ポンドです。



