リークされたデザイン、カラー、発売予定日など、ACミラン2026-27年シーズンユニフォームの情報をまとめてお届けします。
GOALが発売日・価格・デザインコンセプト・購入方法など、新ユニフォームのすべてをまとめました。
リークされたデザイン、カラー、発売予定日など、ACミラン2026-27年シーズンユニフォームの情報をまとめてお届けします。
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2026/27シーズンのホームキットは、前面と背面に太い赤黒ストライプが戻り、白いショーツと黒いソックスと組み合わせられています。一目でACミランとわかるデザインです。
ストライプはACミランそのものを象徴し、細部までアイデンティティを刻み込みます。背中には「From Milan to the World」の文字が世界中のファンへのオマージュを表現し、首元には封印されたワックスシールがクラブの魂を伝えます。
レプリカは85ポンド、オーセンティックは125ポンドです。
リークによると、ACミランは2026-27シーズンも白のアウェイユニフォームを維持し、ゴールドとブラックで高級感を加える。
エンブレム周囲には金色の月桂樹冠が配され、サン・シーロの記念日など節目を祝うデザインと噂される。
アウェイキットはホーム発表後に発売され、2026年6～7月頃のリリースが予想される。価格はホームと同額で、レプリカのスタンダードが80～90ポンド、オーセンティックが120～130ポンド程度とみられる。
情報が正しければ、久々にゴールドが復活し、象徴的なデザインに記念要素が加わる。
3つ目のユニフォームのリーク画像からは、大胆でモダンな方向性がうかがえる。濃いチャコールグレーを基調に、ピンクがかった赤いロゴでコントラストを効かせた現代的なデザインだ。
中央のブランドロゴや、襟・袖の細い赤パイピングがミラノの伝統色を受け継ぎつつ、未来感を添えています。
ただし、ロゴの位置やトリムの詳細は発売までに変わる可能性があります。