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FC Internazionale Milano v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Adhe Makayasa
翻訳者：

ACミラン、宿敵インテル戦で圧巻のハットトリックを決めたクラブ・ブルッヘFWニコロ・トレソルディの獲得に向け攻勢強める。評価額は5000万ユーロ

移籍情報
ACミラン
ニコロ・トレソルディ
クラブ・ブルッヘ
インテル 対 クラブ・ブルッヘ
インテル
UEFAチャンピオンズリーグ
ジュピラー･プロリーグ
セリエ A

ACミランは、クラブ・ブルッヘの得点力の高いストライカー、ニコロ・トレソルディの獲得に向けた動きを強めている。チャンピオンズリーグでこの若手選手が、同じ街のライバルであるインテルをほぼ一人で圧倒する姿を目の当たりにしたためだ。欧州各地のクラブとの激しい争奪戦が続くなか、レッドバードのトップ、ジェリー・カルディナーレは、評価額5000万ユーロのFWをイタリアに呼び戻すことを熱望している。

  • サン・シーロでのハットトリックで関心が高まる

    ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、ACミランは22歳のFWが週半ばのインテル戦で歴史的なハットトリックを達成したことを受け、獲得に向けた動きを加速させている。30分のPK、63分に押し込んだゴール、74分に冷静に決めたゴールにより、ベルギーから乗り込んだチームはサン・シーロで4-3の番狂わせを演じた。これにより同選手は、2010年のガレス・ベイルに続き、チャンピオンズリーグでインテルを相手にハットトリックを達成した史上2人目のアウェー選手となった。


  • FC Internazionale Milano v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    少年時代からの思い入れがACミランに有利に働く

    レッドバードのトップ、カルディナーレは、1月または来夏の獲得を視野に、ヴィア・アルド・ロッシの補強担当幹部に対し、カリアリ生まれのストライカーの周辺を注視するよう指示した。このFWは2カ月間で2度のハットトリックを達成し、評価額は5000万ユーロを超えている。ブルッヘはすでに8月、ASローマからの3500万ユーロのオファーを断っていた。

    すでにクリストス・ツォリスをアーセナルに売却していたベルギーのクラブは、さらなる主力の流出を嫌って譲らず、ローマは代わりにドニエル・マレンの控えとしてサンティアゴ・カストロを獲得することになった。インテルも獲得を狙っているが、ミランには選手が幼い頃から抱くミランへの思いという切り札がある。2025年8月にブルッヘから、同じくミランのファンであるアルドン・ヤシャリを獲得したときと同様だ。

    息子の意向について『ガゼッタ・デロ・スポルト』で語った元アタランタDFのエマヌエーレ・トレソルディは、こう述べた。「息子はミランのファンで、ミランのユニフォームを着ることが夢だ。インテルから声がかかっても、応じるかどうかは分からない」

  • 国際的な争奪戦がさらなる興味をかき立てる

    クラブ間の獲得争いに加え、引く手あまたのストライカーは、ドイツとイタリアによる代表入りを巡る争奪戦の渦中にもいる。大舞台で主要タイトルを争う決意を固めるこの若手選手は、今度のU-21欧州選手権にドイツ代表として出場した後、フル代表でどちらの国を選ぶか最終決断を下すつもりだ。その選択によって、ドイツ代表でユルゲン・クロップの下でプレーするか、イタリア代表でロベルト・マンチーニの下でプレーするかが最終的に決まる。

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  • FC Internazionale Milano v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    欧州での大型移籍が現実味

    トレゾルディが2027-28シーズンもベルギーにとどまる可能性は低い。向上心の強いストライカーは、欧州5大リーグのいずれかに進む準備ができていると感じている。ミランが早ければ冬の移籍市場で獲得を狙うなら、クラブ幹部は多額の資金を用意しなければならない。チャンピオンズリーグで活躍を続ければ、1月を迎える前に要求額はさらに上がるだろう。