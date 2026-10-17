レッドバードのトップ、カルディナーレは、1月または来夏の獲得を視野に、ヴィア・アルド・ロッシの補強担当幹部に対し、カリアリ生まれのストライカーの周辺を注視するよう指示した。このFWは2カ月間で2度のハットトリックを達成し、評価額は5000万ユーロを超えている。ブルッヘはすでに8月、ASローマからの3500万ユーロのオファーを断っていた。

すでにクリストス・ツォリスをアーセナルに売却していたベルギーのクラブは、さらなる主力の流出を嫌って譲らず、ローマは代わりにドニエル・マレンの控えとしてサンティアゴ・カストロを獲得することになった。インテルも獲得を狙っているが、ミランには選手が幼い頃から抱くミランへの思いという切り札がある。2025年8月にブルッヘから、同じくミランのファンであるアルドン・ヤシャリを獲得したときと同様だ。

息子の意向について『ガゼッタ・デロ・スポルト』で語った元アタランタDFのエマヌエーレ・トレソルディは、こう述べた。「息子はミランのファンで、ミランのユニフォームを着ることが夢だ。インテルから声がかかっても、応じるかどうかは分からない」