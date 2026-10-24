明日夜のウディネーゼ戦を前にミランを揺るがす深刻な人員不足によって、今季開幕当初にも浮かび上がっていた問題が再び注目されている。それは、選手層が薄く、陣容も整っていないため、3つの舞台で戦うミランが厳しいシーズンを乗り切るには不十分だということだ。さらに状況を複雑にしているのが、ここ10日間でミランを襲った負傷者の続出だ。長期離脱中のガッビアとギラが不在のため、デ・ウィンターとパヴロヴィッチにはフル稼働が求められる。1月のDF補強が優先課題だ。
Getty Images Sport
翻訳者：
ACミラン、メンデスが主導し大物2人が候補に。1月の守備陣補強をめぐり伝わってきたこと
ギラルディを提案
ここ数日、ミランにローマのギラルディ獲得案が持ちかけられている。2003年生まれの同選手はガスペリーニの指導の下で成長しているが、ローマでの出場機会は非常に少ない。
メンデスは、チアゴ・ガブリエルの有償レンタルを認めるようレッチェを説得している。ミランにとって有力な選択肢になり得ると見ているためだ。アモリムはそれほど乗り気ではないが、今後話し合われる見通しだ。
イナシオとキム
ACミランの補強候補には、引き続きイナシオとキムの名前が並ぶ。ポルトガル人のイナシオが第一候補で、スポルティング・リスボンからの動きを待っている。韓国人のキムは第二候補だ。キムの獲得で主な障害となるのは年俸面で、バイエルン・ミュンヘンは1月に前倒しで放出する可能性を否定していない。
来季のヨロ
ミランが来季に向けて強い関心を寄せる選手の一人が、マンチェスター・ユナイテッドに所属する2005年生まれの才能あるフランス人DF、ヨロだ。ミランは今夏の移籍に向けて交渉の足がかりを築くため、ヨロの代理人メンデスの働きに期待している。獲得には4000万～5000万ユーロが必要だ。
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