ここ数日、ミランにローマのギラルディ獲得案が持ちかけられている。2003年生まれの同選手はガスペリーニの指導の下で成長しているが、ローマでの出場機会は非常に少ない。





メンデスは、チアゴ・ガブリエルの有償レンタルを認めるようレッチェを説得している。ミランにとって有力な選択肢になり得ると見ているためだ。アモリムはそれほど乗り気ではないが、今後話し合われる見通しだ。