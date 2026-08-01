この夏の移籍市場における退団を巡る最大の話題は、レアオの将来に集中している。ポルトガル代表FWは、サン・シーロでの7年間にわたる在籍に終止符を打つ時が来たと感じていることを明確にしており、新たな挑戦を求める準備ができていると報じられている。

当初はプレミアリーグ、あるいはラ・リーガへの移籍を希望していたものの、いずれのリーグからも具体的なオファーが届いていないため、レアオはトルコへの移籍も検討するに至っている。

このアタッカーの獲得レースではガラタサライが先行しており、チャンピオンズリーグのリーグフェーズ出場を保証している。レアオはこの移籍に前向きだが、2桁の百万単位となる高額年俸を要求している。一方、ミランは完全移籍での売却を強く望んでいる。