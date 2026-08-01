Nicolo Campo
翻訳者：
ACミラン、ブラヒム・ディアスの電撃復帰を狙う ラファエル・レオンは衝撃のトルコ移籍に接近か
攻撃的MFの補強ターゲットが特定される
『Calciomercato.com』によると、『コリエレ・デラ・セラ』を引用し、ミランは3300万ユーロでボルシア・ドルトムントに加入したコンスタンティノス・カレツァスの獲得を逃した後、ディアスを最優先ターゲットへと切り替えたという。ミランはこのモロッコ代表の再獲得を検討しているほか、イーサン・ヌワネリとマティアス・スーレも候補として考慮している。ディアスはミランで124試合に出場して18ゴール15アシストを記録し、2022年のスクデット獲得にも貢献しており、サン・シーロ復帰は理想的な動きとみられている。
- Getty Images
ガラタサライがレオン争奪戦をリード
この夏の移籍市場における退団を巡る最大の話題は、レアオの将来に集中している。ポルトガル代表FWは、サン・シーロでの7年間にわたる在籍に終止符を打つ時が来たと感じていることを明確にしており、新たな挑戦を求める準備ができていると報じられている。
当初はプレミアリーグ、あるいはラ・リーガへの移籍を希望していたものの、いずれのリーグからも具体的なオファーが届いていないため、レアオはトルコへの移籍も検討するに至っている。
このアタッカーの獲得レースではガラタサライが先行しており、チャンピオンズリーグのリーグフェーズ出場を保証している。レアオはこの移籍に前向きだが、2桁の百万単位となる高額年俸を要求している。一方、ミランは完全移籍での売却を強く望んでいる。
移籍先候補と競争相手
ディアスは2027年までレアル・マドリーと契約を残している。代替案を探る前、ユヴェントスもまたモロッコ人プレーメーカーの獲得に関心を示していたが、その後はバイエル・レバークーゼンのケリム・アラジベゴヴィッチへと方針転換した。ミランにとってディアスを獲得できれば、これまでの優先ターゲットを巡る機会逸失のあと、攻撃面の創造性に即効性のある上積みをもたらすことになる。
- Getty Images Sport
2つの大きな騒動の解決へ
ミランとガラタサライは、選手評価額とレオンの高額な給与要求をめぐって、依然として隔たりがある。交渉は、すべての当事者が適切な妥協点を探る中で、夏の移籍市場の残り期間を通じて続く見通しだ。一方で、ディアスのサン・シーロ復帰を実現するためには、ロッソネリの首脳陣はマドリーとの合意を早急にまとめなければならない。
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