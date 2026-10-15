6月30日付で締められ、今後ミランの株主総会で承認される2026年の決算から、イグリ・ターレの在任中に成立した多くの放出取引について、正式な金額が明らかになった。完全移籍での売却や、他クラブによる買い取りオプションの行使も含まれる。





これらの金額はラジオ・ロッソネラが明らかにしたもので、さまざまな追加ボーナスを除いて見る必要がある。ボーナスは今後発生する可能性があるほか、6月30日以降にすでに発生している可能性もあり、その場合、前シーズンの決算には反映されない。



