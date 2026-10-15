6月30日付で締められ、今後ミランの株主総会で承認される2026年の決算から、イグリ・ターレの在任中に成立した多くの放出取引について、正式な金額が明らかになった。完全移籍での売却や、他クラブによる買い取りオプションの行使も含まれる。
これらの金額はラジオ・ロッソネラが明らかにしたもので、さまざまな追加ボーナスを除いて見る必要がある。ボーナスは今後発生する可能性があるほか、6月30日以降にすでに発生している可能性もあり、その場合、前シーズンの決算には反映されない。
6月30日付で締められ、今後ミランの株主総会で承認される2026年の決算から、イグリ・ターレの在任中に成立した多くの放出取引について、正式な金額が明らかになった。完全移籍での売却や、他クラブによる買い取りオプションの行使も含まれる。
これらの金額はラジオ・ロッソネラが明らかにしたもので、さまざまな追加ボーナスを除いて見る必要がある。ボーナスは今後発生する可能性があるほか、6月30日以降にすでに発生している可能性もあり、その場合、前シーズンの決算には反映されない。
ミランが久しぶりに決算で赤字を計上したことも押さえておきたい。2023年から2025年まで3年連続で黒字を記録した後、2026年6月30日時点の赤字は約2400万ユーロとなった。売上高は約4億6400万ユーロで、カップ戦に出場できなかった影響により、2025年の決算と比べて収入が約6％減少した。
ラインデルスのマンチェスター・シティへの売却は2025年の決算に計上されていたため、クラブに最も多くの収入をもたらした放出は、ボーナスを除く3410万ユーロでニューカッスルへ移籍したマリック・チャウのものだった。
テオ・エルナンデスをアル・ヒラルへ放出して得た2500万ユーロを大きく上回る額だ。
現在フィオレンティーナにいるアレックス・ヒメネスの退団とボーンマスへの売却は、2000万を下回る1850万。一方、リーズに移籍したオカフォーは1800万にとどまった。
エメルソン・ロイヤルとモラタの評価額は大幅に下落。獲得からわずか1年後に、それぞれ900万ユーロ、1100万ユーロで売却された。
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アドリのアル・シャバブ移籍により、ミランは520万ユーロを得た。さらに、ジェノアによるコロンボの買い取りで760万ユーロ、ボローニャによるポベガの買い取りで490万ユーロを得ている。