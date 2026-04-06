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ACミラン、セリエA優勝を断念 ナポリ戦敗北を受け、マッシミリアーノ・アッレグリ監督がクリスチャン・プリシッチらに新たな目標を提示
アッレグリ、優勝の夢は諦める
重要な勝ち点を逃した後のミランの現状について、アッレグリ監督は容赦なく率直な見解を示した。月曜日のセリエAでの0-1の敗戦により、クラブは首位のインテルに9ポイント、ナポリに2ポイント差をつけられることになった。その結果、監督は国内での目標について、現実を直視すべきだと明確に語った。
「現時点でスクデット争いは我々の手にはない。インテルとは9ポイント差、ナポリにも抜かれてしまった。我々は自分たちのことに集中し、1試合ずつ着実に戦っていく必要がある。現時点では目標通り進んでいるが、1、2週間で決着がつく話ではない。勝利を重ねてその優位性を維持していかなければならない」とアッレグリ監督はDAZNに語った。
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勝負に出たが失敗に終わる
監督はプリシッチとレアオをベンチに置き、代わりにニクラス・フルクルグとクリストファー・ンクンクという実績のないコンビを起用したことで、周囲を驚かせた。この采配を擁護する形で、アッレグリ監督は次のように述べた。「ンクンクとフルクルグは良い試合をしたと思う。ンクンクはチームのために働き、何度かチャンスも作った。彼のような選手は、そうしたチャンスのうちの1つを決めなければならない。」
試合全体のパフォーマンスと決定機を逃したことについて、彼は次のように付け加えた。「サッカーとはこういう状況の積み重ねだ。チーム全体としてはかなり良いプレーができた。前半に（レオナルド）スピナッツォーラのシュートを1本許してしまったが、あれは通すべきではなかった。その後、いくつかのカウンター攻撃に苦戦した。」
フィットネスに関する悩みが選択肢を狭めている
主力ウインガーの不在が痛手となったが、監督は代表戦中断後のコンディション面での制約により、手出しができなかったと主張した。プリシッチは試合直前にようやく練習に復帰したばかりであり、レアオも最近の負傷離脱からリズムを取り戻せていない。
「4-3-3は最初から試すこともできたが、それは選手のコンディション次第だ」とアッレグリ監督は説明し、プリシッチが金曜日に合流したばかりで、レアオは2回のハーフセッションしかこなせていないことを指摘した。同監督は、このポルトガル人FWがシーズン序盤は素晴らしいスタートを切ったものの、残念ながら相次ぐ怪我に見舞われたと述べた。
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欧州サッカーの覇権争い
ミランはトップ4入りを懸けて激しい戦いを強いられている。31試合を終えて勝ち点63で現在3位につけているが、クラブには大きなプレッシャーがかかっている。58ポイントで4位につけるダークホースのコモに加え、57ポイントのユヴェントスも5位で虎視眈々と狙っている。ロッソネリは、チャンピオンズリーグ出場権を逃さないためにも、早急に勝利への調子を取り戻さなければならない。