ACミラン、セリエA優勝を断念　ナポリ戦敗北を受け、マッシミリアーノ・アッレグリ監督がクリスチャン・プリシッチらに新たな目標を提示

重要な勝ち点を逃した後のミランの現状について、アッレグリ監督は容赦なく率直な見解を示した。月曜日のセリエAでの0-1の敗戦により、クラブは首位のインテルに9ポイント、ナポリに2ポイント差をつけられることになった。その結果、監督は国内での目標について、現実を直視すべきだと明確に語った。

「現時点でスクデット争いは我々の手にはない。インテルとは9ポイント差、ナポリにも抜かれてしまった。我々は自分たちのことに集中し、1試合ずつ着実に戦っていく必要がある。現時点では目標通り進んでいるが、1、2週間で決着がつく話ではない。勝利を重ねてその優位性を維持していかなければならない」とアッレグリ監督はDAZNに語った。