待望のスポーツ部門担当の新幹部がACミランに加わる。数カ月にわたり数々のリークや噂が飛び交い、ここ数週間で接触や噂が際限なく膨らむ中、最終的にジェリー・カルディナーレは、マルクス・クレシェをACミランの経営陣に迎える理想的な人物として選んだ。

また、マッテオ・モレットによると、1月から同クラブでの活動を始めることで、今日合意に達した。