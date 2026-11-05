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ライブ
krosche milanGetty Images
Emanuele Tramacere
翻訳者：

ACミラン、クレシェとの合意が成立。アイントラハト・フランクフルトに補償金を支払い、新たなフットボール部門責任者に就任へ

ACミラン
フランクフルト
M. Kroesche

ACミランの新スポーツディレクターを巡る長い騒動が、ついに決着した。

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待望のスポーツ部門担当の新幹部がACミランに加わる。数カ月にわたり数々のリークや噂が飛び交い、ここ数週間で接触や噂が際限なく膨らむ中、最終的にジェリー・カルディナーレは、マルクス・クレシェをACミランの経営陣に迎える理想的な人物として選んだ。

また、マッテオ・モレットによると、1月から同クラブでの活動を始めることで、今日合意に達した

  • 合意に達した

    クレシェはここ数週間のうちにアイントラハトに正式に辞任を申し出ており、ドイツのクラブはこれを受け入れたものの、2027年6月30日までの契約は解除していなかった。そして今日、マッテオ・モレットによると、ジェリー・カルディナーレにとっての第一候補（すでに夏にも打診していた人物）との話が具体化。同幹部と合意に達し、予想外の事態がなければ、2027年1月1日から実務を担う役職で始動する。

  • アイントラハトへの補償金

    前述の通り、クレシェは辞任の意向を示しているものの、依然としてアイントラハト・フランクフルトとの契約下にある。最終的に、ACミランが補償金を支払い、フランクフルトがこのドイツ人幹部を契約から解放することで、両クラブは合意に達した。

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