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ACミラン、クリストファー・エンクンク退団に前向き ローマはマティアス・スーレとの交換取引を模索か
アモリムが意外にもエンクンクを外す
ンクンクが、アモリム監督によってミランの移籍リストに驚きをもって載せられた。夏の移籍市場閉幕まで残り2週間を切る中、アモリムは不要とする選手の更新版リストをクラブ首脳陣に提出した。
プレシーズントレーニングキャンプ序盤には強い好感を示していたものの、28歳のフランス人アタッカーはその後構想外となった。現在はミラネッロでトップチームの周辺でトレーニングしている。 『カルチョ・メルカート』によると、この突然かつ予想外の放出可能性は、すぐさま国内のライバルであるローマの関心を引いたという。首都のクラブは戦力強化に向け、彼の状況を注意深く見守っている。
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ローマが長年の関心を寄せてきた移籍案件を再燃させる
ローマは、元チェルシーFWのンクンクに以前から強い関心を寄せている。前回の1月の移籍市場では、ジャッロロッシを率いるジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督が、ンクンクを戦術的に完璧にフィットする存在と見定めていた。ガスペリーニ監督は、このフランス人選手が左サイドの攻撃オプションを強化するための理想的なタイプだと考えていた。しかし当時は、選手本人とロッソネリ首脳陣の強い抵抗が大きな壁となった。
それでも、その際の拒否によって28歳への評価が揺らぐことはなかった。ロドリゴ・モラ獲得を巡って最近難航していることを受け、スポーツディレクターのトニー・ダミーコは現在、ンクンク獲得に向けた再アタックを準備している。
センセーショナルなスーレのトレード案が浮上
『Asromalive』の報道によれば、非常に興味深い移籍シナリオが浮上し始めている。提案されている交渉では、才能あるアルゼンチン人アタッカーのスーレが交換要員として直接組み込まれる可能性があるという。
スーレをこの取引に含めることは、ミランにとって極めて理にかなっている。アルゼンチン人選手が、攻撃的MFの選択肢強化を積極的に目指すミランの補強リストで有力な名前となっていることは周知の事実だ。両選手を含む直接トレードは、セリエAの両強豪にとって究極の戦術的解決策となり得る。この移籍が実現すれば、アモリムとガスペリーニは、それぞれが望む攻撃のターゲットを素早く確保できることになる。
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賃金格差が依然として最大の障壁だ
移籍金をめぐる合意は、どちらのクラブにとっても大きな問題にはならない見通しだ。ミランとローマは現在、それぞれのアタッカーを非常に近い金額、3500万～4000万ユーロ程度と評価している。ただ、選手たちの現行年俸をめぐっては依然として大きな障害が残っている。報道によれば、スーレの給与はヌクンクの高額な給与パッケージの半分をわずかに上回る程度であり、この財政面での隔たりを解消しなければならない。
移籍期限が急速に迫る中、この給与面のハードルを乗り越えるには激しい交渉が必要になる。ローマとミランが最終的に関係者全員を納得させる複雑な財政パッケージを組めるかどうかは、なお不透明だ。
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