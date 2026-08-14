ローマは、元チェルシーFWのンクンクに以前から強い関心を寄せている。前回の1月の移籍市場では、ジャッロロッシを率いるジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督が、ンクンクを戦術的に完璧にフィットする存在と見定めていた。ガスペリーニ監督は、このフランス人選手が左サイドの攻撃オプションを強化するための理想的なタイプだと考えていた。しかし当時は、選手本人とロッソネリ首脳陣の強い抵抗が大きな壁となった。

それでも、その際の拒否によって28歳への評価が揺らぐことはなかった。ロドリゴ・モラ獲得を巡って最近難航していることを受け、スポーツディレクターのトニー・ダミーコは現在、ンクンク獲得に向けた再アタックを準備している。