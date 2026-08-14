ローマは、元チェルシーFWエンクンクに以前から強い関心を寄せてきた。前回の1月の移籍市場では、ジャッロロッシの指揮官ジャン・ピエロ・ガスペリーニが、エンクンクを戦術面で完璧に合致する存在として特定していた。ガスペリーニは、このフランス人選手こそ左サイドの攻撃オプションを強化する理想的なタイプだと考えていた。しかし当時は、選手本人とロッソネリ首脳陣の強い抵抗があり、これは完全に乗り越えられない障害となった。

それでも、この28歳に対するローマの評価はまったく揺らいでいない。ロドリゴ・モラ獲得を巡る最近の難航を受け、スポーツディレクターのトニー・ダミーコは現在、エンクンク獲得に向けた再アタックを準備している。