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ACミラン、クリストファー・エンクンクの放出に前向き ローマはマティアス・スーレとの交換取引を模索か
アモリムが驚きのエンクンク外し
ヌクンクは、アモリム監督によってミランの移籍リストに驚きをもって載せられた。夏の移籍市場閉幕まで2週間弱となる中、アモリム監督は不要とする選手の最新リストをクラブ幹部に提出した。
プレシーズンのトレーニングキャンプ序盤では好印象を与えていたものの、28歳のフランス人アタッカーは構想から外れた。現在はミラネッロでトップチームから距離を置く形でトレーニングしている。 『カルチョ・メルカート』によれば、この突然かつ予想外の放出候補入りに国内のライバルであるローマが素早く反応したという。首都のクラブは戦力強化に向け、彼の状況を注意深く見守っている。
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ローマが以前から続く移籍への関心を再燃させる
ローマは、元チェルシーFWエンクンクに以前から強い関心を寄せてきた。前回の1月の移籍市場では、ジャッロロッシの指揮官ジャン・ピエロ・ガスペリーニが、エンクンクを戦術面で完璧に合致する存在として特定していた。ガスペリーニは、このフランス人選手こそ左サイドの攻撃オプションを強化する理想的なタイプだと考えていた。しかし当時は、選手本人とロッソネリ首脳陣の強い抵抗があり、これは完全に乗り越えられない障害となった。
それでも、この28歳に対するローマの評価はまったく揺らいでいない。ロドリゴ・モラ獲得を巡る最近の難航を受け、スポーツディレクターのトニー・ダミーコは現在、エンクンク獲得に向けた再アタックを準備している。
センセーショナルなスーレの交換トレード案が浮上
『Asromalive』の報道によると、非常に興味深い移籍シナリオが浮上し始めている。提案されている交渉では、才能あるアルゼンチン人アタッカーのスーレが直接的な交換要員として組み込まれる可能性があるという。
この取引にスーレを含めることは、ミランにとって理にかなっている。アルゼンチン人の同選手が、攻撃的MFの選択肢強化を積極的に進めるミランの補強リストで有力な名前となっていることは周知の事実だ。両選手を含む直接的な交換トレードは、セリエAの両強豪にとって究極の戦術的解決策となる可能性がある。この動きによって、アモリムとガスペリーニはそれぞれ希望する攻撃のターゲットを迅速に確保できることになる。
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給与面の隔たりが依然として最大の障壁となっている
移籍金をめぐる合意は、どちらのクラブにとっても大きな問題にはならない見通しだ。ミランとローマは現在、それぞれのアタッカーをともに3500万ユーロから4000万ユーロ程度と、ほぼ同水準で評価している。ただし、選手の現行年俸をめぐっては依然として大きな障害が残っている。報道によれば、スーレの年俸はヌクンクの高額な給与パッケージの半分をわずかに上回る程度で、この差額を解消する必要がある。
移籍期限が急速に迫る中、この給与面の障害を乗り越えるには激しい交渉が必要となる。最終的に関係者全員を納得させる複雑な資金条件を、ローマとミランが組み立てられるかどうかはまだ分からない。
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