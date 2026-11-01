最もカルディナーレの関心を引いているのは、ブラジル人のエンドリッキだ。昨夏、モウリーニョがレアル・マドリーとの交渉を阻んで以来、獲得への思いが頭から離れない存在となっている。月日がたつにつれ、スペシャル・ワンの姿勢はさらに頑なになった。それでもミランは希望を捨てておらず、突破口を開くべく粘り強く働きかける構えだ。パルメイラスに所属していたエンドリッキの代理人事務所、ロック・ネイションとの良好な関係が、レアル・マドリー側の姿勢を和らげる鍵になるかもしれない。エンドリッキの動向をうかがうクラブは複数ある。ローマ、アストン・ヴィラ、そして新たに加わったアーセナルだ。