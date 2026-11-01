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ACミラン、カマルダは1月に期限付き移籍の見通し。カルディナーレはレアル・マドリーからのエンドリッキ獲得を強く求める

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ACミラン、カルディナーレは1月のエンドリッキ獲得にこだわる。ローマとアストン・ヴィラとの争奪戦を制する必要があり、カマルダは1月に退団する可能性も

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今季、何か大きな栄冠を勝ち取りたいという思いが、1月の移籍市場で投資する用意があると語ったカルディナーレを突き動かしている。カルディナーレがそう語ったのは、最近のガゼッタ・デッロ・スポルトのインタビューだ。ミランのオーナーは自ら掲げた目標を達成するため、クレーシェの人脈と知識を生かす考えだ。クレーシェは12月1日からミランのフットボール部門責任者としての仕事を始める。

  • エンドリッキへの強いこだわり

    最もカルディナーレの関心を引いているのは、ブラジル人のエンドリッキだ。昨夏、モウリーニョがレアル・マドリーとの交渉を阻んで以来、獲得への思いが頭から離れない存在となっている。月日がたつにつれ、スペシャル・ワンの姿勢はさらに頑なになった。それでもミランは希望を捨てておらず、突破口を開くべく粘り強く働きかける構えだ。パルメイラスに所属していたエンドリッキの代理人事務所、ロック・ネイションとの良好な関係が、レアル・マドリー側の姿勢を和らげる鍵になるかもしれない。エンドリッキの動向をうかがうクラブは複数ある。ローマ、アストン・ヴィラ、そして新たに加わったアーセナルだ。

  • カマルダ、期限付き移籍へ

    ミランにとって、今後数週間は特に攻撃陣について深く検討する期間となるだろう。ラモスがあまりにも孤立しており、本来の力を発揮できていないためだ。チーム内の競争を高めるとともに、アモリムに新たな選択肢をもたらすため、トップクラスのアタッカーをもう1人獲得する構想がある。また、今後が注目されるのはカマルダだ。 ジャンルカ・ディ・マルツィオによると、継続的な出場機会を得るため、1月に期限付き移籍する案が具体化しつつある。

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