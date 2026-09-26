激動の夏の移籍市場を経て残留したものの、ロフタス＝チークの出場時間は、ルベン・アモリムの攻撃的MF陣に安定が戻るにつれて徐々に減っていった。ポルトガル人指揮官は以前、このMFの特長について次のように評価していた。 「彼はすべてを備えている。空中戦に強く、チームとの連係もうまい。ただ、もっと試合に関与する必要がある」

しかし、継続的な不安定さにより、30歳の同選手はミランの直近4試合で先発が1度だけにとどまっており、現在は他のチームメートがスタメンで優先されていることを示している。