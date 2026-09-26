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ACミラン、イングランド人コンビのフィカヨ・トモリとルベン・ロフタス＝チークの放出を検討 給与総額を1000万ユーロ削減へ
サン・シーロ首脳陣、退団を計画か
『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、クラブが両者との契約を2027年6月以降は延長しないことを決めたため、このイングランド人コンビのサン・シーロでの時間は終わりに近づいている。トモリは早ければ次の1月の移籍市場で退団する可能性があり、一方でロフタス＝チークは来夏に去る見通しだ。この戦略的な決定により、ミランは給与総額から両者の合計でシーズンあたり1000万ユーロ近いグロス給与を削減できる。
戦術家が中盤の力学を分析
激動の夏の移籍市場を経て残留したものの、ロフタス＝チークの出場時間は、ルベン・アモリムの攻撃的MF陣に安定が戻るにつれて徐々に減っていった。ポルトガル人指揮官は以前、このMFの特長について次のように評価していた。 「彼はすべてを備えている。空中戦に強く、チームとの連係もうまい。ただ、もっと試合に関与する必要がある」
しかし、継続的な不安定さにより、30歳の同選手はミランの直近4試合で先発が1度だけにとどまっており、現在は他のチームメートがスタメンで優先されていることを示している。
かつての常連組がチーム内での存在感を失う
当初は構想外とされ、背番号も与えられないまま squad から外されていたが、夏の退団が停滞したことで再び組み込まれたため、トモリの状況はかなり複雑だ。2021-22シーズンのスクデット獲得に大きく貢献し、通算214試合に出場している28歳のセンターバックだが、今季はアモリム体制で1分もプレーしていない。この出場機会の欠如によって1月の退団に道が開かれ、ミランは半年分の給与を節約できる。
- Getty Images Sport
ロンバルディアのクラブ、リーグ戦での安定感向上を目指す
ミランは10月11日にサッスオーロへ乗り込む前に、代表ウィークを利用してチーム内部の戦力バランスの問題に対処する方針だ。アモリムは3大会をまたぐ過密日程に直面しており、正確なターンオーバーと控え選手たちの将来をめぐる明確化が求められている。イングランド人2選手の両方を放出できれば、ロッソネリは指揮官の戦術的青写真により適した新戦力を補強するための重要な資金的余地を得ることになる。
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