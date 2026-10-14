イングランドのリーグではスターになれなかった。自らがデビューを台無しにしたあの監督を助けながら、ミランでスターになることを願っている。ハッチンソンはアモリムからの信頼を足がかりに、イタリアサッカーとミランでの飛躍を目指す。イングランドでの成績は63試合で4得点7アシスト。それを上回るのは、それほど難しくないだろう 。ただし、今季最初の7試合よりも出場機会を増やすことが条件だ。この7試合で先発したのは、ヨーロッパリーグのベンフィカ戦での一度だけ（しかも出場はわずか45分、編集部注）。セリエAでは2試合ほど途中出場したにとどまる。
ACミラン、アモリムがハッチンソンの成長に取り組む。ザルツブルク戦に出場へ、今後について伝わる情報
絶好のチャンス
2003年10月30日にロンドン郊外の小さな町で生まれたハッチンソン。ジャマイカ代表からの誘いを受けながらもイングランド代表を選び、2025年にはU-21欧州選手権で優勝した。アーセナル、続いてチェルシーのアカデミーで育ち、チェルシーでプレミアリーグデビュー。その後、イプスウィッチ・タウンでチャンピオンシップ、そしてプレミアリーグを経験し、2年間でステップアップした。 ノッティンガム・フォレストでの経験はあらゆる面で期待外れに終わったが、アモリムはその才能を疑っておらず、ミランに呼び寄せた。ハッチンソンにとってはキャリア最大のチャンスだ。本人は大きな熱意を持って受け入れたものの、金銭面の条件を見る限り、ミランによる買い取り計画は当初から難しそうだ。有償レンタル料として400万を支払った後、夏に買い取りオプションを行使するには、さらに5000万近くが必要になる。
アモリムの計画
ネーションズリーグの試合に伴う長い中断期間は、ミラネッロに残って練習を続けた選手たちに対し、アモリムが個別指導を強化する機会となった。とりわけ重点を置いたのがハッチンソンだ。ポルトガル人指揮官は記者会見で、オマリと多くの時間をかけて取り組んだことをすでに明かしている。狙いは何か。自身の戦術とプレー哲学を理解させ、左利きのトップ下と、チュクウェゼの代役となるウイングバックという2つのポジションで起用できるようにすることだ。ザルツブルク戦ではさらに出場時間を得ることになる。試合途中からか、それとも可能性がはるかに高い先発出場か、残るのはその見極めだけだ。
複雑な将来
アモリムはHtuchinsonの起用プランを練っている。そこには、ミラン残留への道をわずかでも開くという、もう一つの狙いもある。2003年生まれの同選手は、自身の獲得に移籍金5000万を投じて本格的に賭けるようミランを説得するには、並外れた活躍が必要だと分かっている。一方、近年の移籍市場では、最初の買い取りオプションを失効させたうえで契約を見直すこともあり得る。そして、ベルトルッチのような影響力と手腕を持つ代理人なら、担当選手のための解決策を必ず見つける。だが、その前にハッチンソン自身が、チェルシー時代のように周囲を驚かせ、ノッティンガム・フォレスト時代のように期待を裏切らないよう取り組まなければならない。
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