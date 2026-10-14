アモリムはHtuchinsonの起用プランを練っている。そこには、ミラン残留への道をわずかでも開くという、もう一つの狙いもある。2003年生まれの同選手は、自身の獲得に移籍金5000万を投じて本格的に賭けるようミランを説得するには、並外れた活躍が必要だと分かっている。一方、近年の移籍市場では、最初の買い取りオプションを失効させたうえで契約を見直すこともあり得る。そして、ベルトルッチのような影響力と手腕を持つ代理人なら、担当選手のための解決策を必ず見つける。だが、その前にハッチンソン自身が、チェルシー時代のように周囲を驚かせ、ノッティンガム・フォレスト時代のように期待を裏切らないよう取り組まなければならない。