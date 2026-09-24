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ACミラン、アドリアン・ラビオに「生涯」契約を準備 ロッソネリは中盤の要を2030年まで確保へ
ミラン、ラビオの長期契約延長を準備へ
ミランはアドリアン・ラビオを長期の契約延長で引き留めることを強く望んでいる。『ガゼッタ』によると、ミランは少なくとも2030年まで契約を延長することを目指している。クラブオーナーのカーディナーレは、このフランス人選手の契約更新を重要課題の一つに位置づけている。
10月にミランへ戻り次第、自ら交渉を指揮する見通しだ。4月に32歳となるラビオにとって、今回提案されている契約更新は事実上の「終身契約」となる。万能型MFには、トップレベルでのキャリアをミランで終える機会が提示されることになる。
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ラビオはサン・シーロで落ち着き、献身している
サン・シーロでの生活に完全に満足していることから、ラビオの契約延長は最優先事項となっている。より慎重な姿勢を見せてきた一部のチームメートとは異なり、このMFはクラブへの愛着を明確に示している。
「ミランを離れることは一度も考えなかった。ここで幸せだ」と、ラビオは公に語った。その喜びはピッチ上でも明らかで、特にトリノ戦とレッチェ戦で得点した後の熱狂的な喜び方に表れている。
また、守備的MF、低い位置からゲームを組み立てる役割、あるいはセンターフォワードを支える役割でもプレーし、高い適応力も示している。ラビオは各部門をつなぐ重要なバランサーであり続けている。
掘り出し物の新戦力がセリエAで即座にインパクトを残す
このフランス代表選手は2025年9月1日にサン・シーロへ加入。マルセイユからわずか700万ユーロで獲得した。マッシミリアーノ・アッレグリ監督の存在もあり、ミランはまさに掘り出し物を手にした。
この移籍の背景には、マルセイユでの元チームメート、ジョナサン・ロウとの口論があった。これにより、当時の指揮官ロベルト・デ・ゼルビ監督は両選手をチームから外した。ユヴェントス退団後にアドリアン・ラビオがフリーでマルセイユに加入していたこともあり、ミランはこの機会を逃さなかった。
加入1年目のシーズン、ラビオは負傷と出場停止でセリエAをわずか7試合欠場した。それ以外の29試合ではすべて先発出場し、試合終了の笛が鳴る前に交代したことは一度もなかった。
- AFP
カルディナーレ、10月の契約交渉を主導する構え
ルベン・アモリム監督と合意した長期休暇の後、ラビオは今季すぐにインパクトを残した。トリノ戦では途中出場からゴールとアシストを記録し、その後はユベントス、ラツィオ、レッチェ戦で先発した。
カルディナーレは今後2〜3週間で正式に契約交渉を開始する予定だ。正確な契約期間や金銭条件はまだ最終決定していないものの、ミランがラビオを引き留める意向は明確である。
母親で代理人のベロニクが身辺を取り仕切る中、このMFは自身の将来を固める見通しだ。あらゆる状況を踏まえると、ラビオが今後何年にもわたってミランの中盤の中心であり続ける可能性が高い。
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