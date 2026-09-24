サン・シーロでの生活に完全に満足していることから、ラビオの契約延長は最優先事項となっている。より慎重な姿勢を見せてきた一部のチームメートとは異なり、このMFはクラブへの愛着を明確に示している。

「ミランを離れることは一度も考えなかった。ここで幸せだ」と、ラビオは公に語った。その喜びはピッチ上でも明らかで、特にトリノ戦とレッチェ戦で得点した後の熱狂的な喜び方に表れている。

また、守備的MF、低い位置からゲームを組み立てる役割、あるいはセンターフォワードを支える役割でもプレーし、高い適応力も示している。ラビオは各部門をつなぐ重要なバランサーであり続けている。