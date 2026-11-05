トリアーニ 5：前半には2度の好セーブで失点を防いだ。フェレンツヴァーロシュのゴールにつながるミスで1点減点。

テッラッチャーノ 4.5：右サイドバックとして先発に復帰したが、好印象を残すどころか、その逆だった。大きく外れたクロスと、サン・シーロに響いたブーイングが、この夜を物語っている。

デ・ウィンター 4.5：ベルギー人DFは一歩前進して二歩後退。パフォーマンスの安定感は、どうしても改善しなければならない課題の一つだ。トリアーニとともにフェレンツヴァーロシュの1点目を許す原因となり、相手の2点目にも大きな責任がある。集中力を欠いた。

ディアワラ 6：今季初めてアモリム監督に本職のセンターバックで起用され、開始から30分間は落ち着いたビルドアップで評価を高めた。フェレンツヴァーロシュが攻勢を強めた前半終盤にはミスもあった。（46分からヒラ 5.5：出だしは良くなく、何度も競り合いに敗れた。相手の2点目につながるカウンターでは対応が遅れた。終盤は攻撃でも全力を尽くしたが、及ばなかった）

バルテザーギ 5：消極的なプレーに終始し、序盤は最低限の仕事にとどまった。ミランがリードを許してからも、攻撃参加は少なかった。決定的な仕事はできず。（68分からカマルダ 5.5：終盤にゴールを狙ったが、決め手を欠いた）

ハッチンソン 6：プレーの引き出しは多くなく、単調に見えることもある。それでも積極的に仕掛け、最後まで諦めなかった。

ムサ 5：アメリカ人MFは精彩を欠き、やる気がないようにさえ見えた。4分には痛恨のボールロストでジョセフに決定機を与えた。アモリム監督は調子が上がらないと見て、ハーフタイムに交代を決めた。（46分からモレイラ 6：アウェーチームの守備陣を何度か困らせた数少ない選手の一人）

ヤシャリ 5：元ブルッヘの選手としては、テンポが遅い。あまりにも遅かった。試合に入り込めず、位置取りを見失い、自陣で不用意なボールロストを繰り返した。存在感が薄かった。（63分からモドリッチ 5.5：ゲームを組み立てようとしたが、普段よりはるかに精度を欠いた）

シセ 5：マンチーニ監督率いるA代表への初招集を、望んだ形では祝えなかった。相手にたびたび2人がかりで対応され、自分のプレーをするスペースを見つけられず。ペナルティーエリア中央からのシュートを大きくふかし、絶好機を逃した。（46分からプリシッチ 5：ダービーのような輝きは見せられなかった）

ラビオ 5：メニャン不在でキャプテンマークを巻いたが、意欲に乏しく、存在感を示す場面はほとんどなかった。

ゴンサロ・ラモス 5：厳しい出来。ポルトガル人FWは深刻な不調に陥っている。ファウルを重ね、いら立ちを見せ、ゴールを脅かすシュートを一度も打てなかった。別人のようだった。

アモリム監督 5：ダービーでの勝利を引きずってはならないと試合前に警告していたが、選手たちは応えなかった。ポルトガル人指揮官にとって、内容も結果も不名誉な一戦となった。