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通算247回目となるミランとインテルのダービーでは、ピッチ上だけでなくスタンドでも大きな変化が起きる。そして、ハロウィーンの夜はどちらか一方にとって恐怖の夜になるだけではない。サン・シーロに記録的な数字と、今では遠い昔のものになったかのように思える光景を呼び戻す夜にもなる。

いや、メアッツァに幽霊が戻ってくるわけではない。スタンドでは、長らく見られなかった横断幕やコレオグラフィーが再び見られるのだ。