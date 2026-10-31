通算247回目となるミランとインテルのダービーでは、ピッチ上だけでなくスタンドでも大きな変化が起きる。そして、ハロウィーンの夜はどちらか一方にとって恐怖の夜になるだけではない。サン・シーロに記録的な数字と、今では遠い昔のものになったかのように思える光景を呼び戻す夜にもなる。
いや、メアッツァに幽霊が戻ってくるわけではない。スタンドでは、長らく見られなかった横断幕やコレオグラフィーが再び見られるのだ。
通算247回目となるミランとインテルのダービーでは、ピッチ上だけでなくスタンドでも大きな変化が起きる。そして、ハロウィーンの夜はどちらか一方にとって恐怖の夜になるだけではない。サン・シーロに記録的な数字と、今では遠い昔のものになったかのように思える光景を呼び戻す夜にもなる。
いや、メアッツァに幽霊が戻ってくるわけではない。スタンドでは、長らく見られなかった横断幕やコレオグラフィーが再び見られるのだ。
今夜のダービーは、2019年3月以来、最も多くの観客が見守る一戦となる。これに合わせて、両ゴール裏の3階席に設置されている安全対策用のシートが撤去され、2500席以上が再び販売された。
このシートは、該当エリアの安定性を確保するために2019年に設置されたものだが、県の監督委員会が座席の再販売を承認した。これにより、ダービーでは再び7万7000人を超える観客が見込まれている。
だが、それだけではない。両ゴール裏をめぐる司法当局の捜査が始まり、セリエAリーグ、イタリアサッカー連盟（FIGC）、県知事、警察本部長による審査で数多くの禁止措置が科されて以来、長らく姿を消していた横断幕が、禁止されていないものに限ってスタンドに戻ってくる。名物のコレオグラフィーも復活する。
いつものように、ウルトラスの各グループは何をどのように準備しているかについて固く口を閉ざしている。ただ、ACミラン側のコレオグラフィーが青エリアの2階席だけでなく、1階席と3階席、さらに2階席のオレンジエリアと赤エリアの両脇にある小さなカーブ席の一部にも広がることは確かだ。演出では中央に大きな横断幕を掲げるほか、各座席にプラスチック製のカードを用意し、それを空に向けて掲げることで一つの絵を完成させるとみられる。一方、今回インテルのサポーターとアウェーサポーターが入るクルヴァ・ノルドでは、これまでに伝わっている限り、インテルのマフラーを一斉に掲げる大規模な演出が行われる見込みだ。
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