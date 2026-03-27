Getty Images Sport
翻訳者：
ACミランは、同ストライカーの代理人と交渉を進めている中、かつてのセリエA得点王をイタリアに呼び戻すことを検討している
ロッソネリがレテギの代理人と面会
Calcionews24によると、ミランはレテギの周辺関係者と接触を開始し、今夏の大幅なチーム再編に向けた最初の正式な一歩を踏み出した。報道によると、スポーツディレクターのイグリ・タレはミラノでエージェントのアレッサンドロ・モッジと会談し、このイタリア代表選手をセリエAに復帰させる可能性について協議したという。
この会談は基礎的な「実情把握」を目的としたものだが、アル・カディシアへの正式なオファーはまだ提出されていない。クラブは現在、今シーズンを通じて安定感に欠ける攻撃陣に実績ある得点力を注入すべく、移籍の具体的な条件を検討している。
- AFP
アッレグリが第一候補を特定
アッレグリ監督がこの獲得を主導していると見られており、レテギを攻撃陣を率いる理想的な選手と見なしている。監督は、イタリア・セリエAの戦術的要件を理解し、フィジカルに優れ、得点感覚に優れた「ナンバー9」を最優先しており、元ジェノアおよびアタランタの選手であるレテギは、その条件を完璧に満たしている。
ミランがレテギに軸足を移した背景には、他の交渉における不満の高まりもある。クラブはボローニャの新星サンティアゴ・カストロを注視していたが、交渉はますます複雑化しており、ロッソネリの首脳陣は、現在アル・カディシアに所属するこのストライカーが持つ、国際舞台での実績に焦点を当てるようになった。
資金面の課題
双方に獲得への関心はあるものの、この移籍には大きな経済的な障壁が立ちはだかっている。レテギは2025年7月、6500万ユーロを超える移籍金でサウジ・プロリーグに加入しており、現在の年俸（推定1600万～2000万ユーロ）はミランの従来の給与体系をはるかに上回っている。
移籍を実現させるには、ロッソネリ（ミラン）は独創的な解決策を講じる必要があるだろう。具体的には、アル・カディシア側がストライカーの給与の大部分を負担することに合意するレンタル移籍、あるいは欧州サッカーへの復帰を可能にするため、選手自身が大幅な経済的譲歩を行うといった形が考えられる。
- Getty Images Sport
次は何が待っているのでしょうか？
ミランは現在、セリエAの順位表で2位につけており、首位のインテルに6ポイント差をつけられている。リーグ戦残り8節となる中、ネラッズーリを逆転して優勝を目指すロッソネリにとって、これからの数週間は極めて重要となる。
代表戦中断明け、アッレグリ監督率いるチームはナポリと対戦する。一方、クラブ首脳陣はレテギを含む様々な攻撃陣の選択肢を引き続き検討していく方針だ。