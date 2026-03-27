ACミランは、同ストライカーの代理人と交渉を進めている中、かつてのセリエA得点王をイタリアに呼び戻すことを検討している

アッレグリ監督がこの獲得を主導していると見られており、レテギを攻撃陣を率いる理想的な選手と見なしている。監督は、イタリア・セリエAの戦術的要件を理解し、フィジカルに優れ、得点感覚に優れた「ナンバー9」を最優先しており、元ジェノアおよびアタランタの選手であるレテギは、その条件を完璧に満たしている。

ミランがレテギに軸足を移した背景には、他の交渉における不満の高まりもある。クラブはボローニャの新星サンティアゴ・カストロを注視していたが、交渉はますます複雑化しており、ロッソネリの首脳陣は、現在アル・カディシアに所属するこのストライカーが持つ、国際舞台での実績に焦点を当てるようになった。