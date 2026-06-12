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ACミランは、元クリスタル・パレス監督と合意しながらも、元マンU監督の「ビジョン」を評価。ルーベン・アモリンやアルバロ・アルベロアがオリバー・グラスナーを抑え、新監督に就任する可能性がある。
経営陣の選定が長引いている
ミランは昨季チャンピオンズリーグ出場権を逃し、マッシミリアーノ・アッレグリの後任が決まらない。グラスナーには暫定2年契約が提示されているが、オーナーのカルディナーレ氏は長期ビジョンに合う監督を探し、自ら面接を主導している。『トゥットスポルト』によると、アモリムやアル・アハリのマティアス・ヤイスレなど、若く攻撃的な戦術を持つ候補との面談が予定されている。
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カルディナーレ氏が技術ビジョンを検討中
『ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、グラスナー監督はクリスタル・パレスでカップ3冠を達成し依然として最有力だが、ミラン首脳陣は候補を広げている。同紙は、カルディナーレ会長がフリーのアルベロアにも打診したと報じた。 一方、ジャイスルはサウジアラビアに600万ユーロの買取り条項があり、財政面での選択肢としては複雑だ。クラブは各候補の経歴を慎重に精査している。
ラングニックの去就が注目されている。
ミラン新テクニカルディレクターの座はラルフ・ラングニック氏が唯一の候補だ。オーストリア代表監督である彼は、イブラヒモビッチらクラブ関係者の干渉を受けず技術部門を完全掌握する条件を提示している。
一方、「Free our Milan（我らのミランを解放せよ）」と書かれた横断幕を掲げたファンの抗議活動はロンドンにも広がり、ビッグ・ベンとロンドン・アイの間に掲げられ、サポーターたちはオーナーにクラブの所有権を解放するよう求めている。
- AFP
ミランは重大な期限に直面している
ラングニック監督がオーストリア代表としてワールドカップ初戦のヨルダン戦に臨むため、数日以内に重要な決定を下す必要がある。ミランは、夏の移籍市場が動き出す2026年8月22～23日のセリエA開幕前に、新体制を固めるべく迅速に行動しなければならない。
競争力回復のため大幅なチーム再編が予想されるため、理事会はプレシーズン開始前にスポーツ部門の体制を決定し、一貫した戦略を確立しなければならない。