ミラン新テクニカルディレクターの座はラルフ・ラングニック氏が唯一の候補だ。オーストリア代表監督である彼は、イブラヒモビッチらクラブ関係者の干渉を受けず技術部門を完全掌握する条件を提示している。

一方、「Free our Milan（我らのミランを解放せよ）」と書かれた横断幕を掲げたファンの抗議活動はロンドンにも広がり、ビッグ・ベンとロンドン・アイの間に掲げられ、サポーターたちはオーナーにクラブの所有権を解放するよう求めている。



