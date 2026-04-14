イタリアの報道によると、マッシミリアーノ・アッレグリ監督は来季ACミランの攻撃陣再構築のため、イタリア代表キーンとの再タッグを狙っている。

ユヴェントス時代からキーンと連携してきた Allegri 監督は、彼の身体能力と技術がサン・シーロの最前線に最適だと判断している。

関心は相互で、キーンもミラノ移籍に前向きとされる。欧州大会で苦戦するフィオレンティーナは、クリスタル・パレスに敗れてカンファレンスリーグから敗退すると見込まれ、彼の将来は不透明だ。