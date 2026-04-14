Getty Images Sport
翻訳者：
ACミランは、フィオレンティーナのFWモイゼ・ケアン（評価額5200万ユーロ）獲得へ、FWサンティアゴ・ヒメネスとのトレードを検討している。
アッレグリ監督、キーンを最優先ターゲットに
イタリアの報道によると、マッシミリアーノ・アッレグリ監督は来季ACミランの攻撃陣再構築のため、イタリア代表キーンとの再タッグを狙っている。
ユヴェントス時代からキーンと連携してきた Allegri 監督は、彼の身体能力と技術がサン・シーロの最前線に最適だと判断している。
関心は相互で、キーンもミラノ移籍に前向きとされる。欧州大会で苦戦するフィオレンティーナは、クリスタル・パレスに敗れてカンファレンスリーグから敗退すると見込まれ、彼の将来は不透明だ。
- Getty Images
契約解除条項の金銭的ハードル
ミランはキーンの獲得をスポーツ面で強く望んでいるが、5200万ユーロの契約解除条項を現金一括で支払うのは財政的に難しい。
過去12か月でキーンの市場価値は大きく上がっていないため、クラブはより低コストな移籍方法を模索している。
その差を埋めるため、ミランは選手＋現金パッケージを検討。報道によると、メキシコ代表ヒメネスと1000～1500万ユーロの現金を組み合わせ、フィオレンティーナの要求を満たす方針だ。
ヒメネス、新たなスタートを切ろうとしている
サンティアゴは期待されてミラン加入したが、イタリアデビューシーズンは期待外れだった。フェイエノールト時代の彼も、アッレグリ監督の戦術に適応できずレギュラーを奪えなかった。
フィオレンティーナへの移籍は、プレッシャーが少ない環境で再起を図る絶好の機会となるかもしれない。
再建中のフィオレンティーナにとって、実績ある得点源の加入は魅力的だ。しかし、高額年俸とプレミアリーグからの関心により、交渉は依然として複雑だ。
- Getty Images
交渉は初期段階にある
この移籍が実現すれば、セリエAのストライカー陣に大きな変動が生じる。ミランにとってはアッレグリ監督の右腕補強の好機であり、フィオレンティーナにとっては苦戦する今季の攻撃陣刷新のチャンスだ。実現の鍵は、ヒメネスがフィレンツェ移籍を受け入れるかどうかにある。