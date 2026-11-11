イタリア生まれで、来年6月にアルバニアとセルビアで開催される次回U-21欧州選手権までU-21ドイツ代表としてプレーするこのストライカーは、具体的な獲得候補だ。しかし、獲得はそう簡単ではない。理由はいくつもある。

まず、争奪戦が激しい。カリアリで生まれ、ハノーファーで育った2004年生まれのストライカーには、アーセナルからバイエルン・ミュンヘン、バルセロナ、ローマまで、欧州各地のクラブが関心を寄せている。契約にこぎ着けるための材料を見つけるのは容易ではない。その一つが、以前から高額な移籍金を要求し、値引きにも応じにくいクラブ・ブルッヘとの金銭面の交渉だ。

ミランはそれをよく知っている。デ・ケテラーレ（2022年）とヤシャリ（2025年）のケースが象徴的だ。クラブ・ブルッヘが自チームの有望株を安売りの対象と見ることはまずなく、ほぼ常に希望する条件を手にしている。達成しやすいボーナスが付くことも多い。トレゾルディを望むクラブは、獲得交渉が一筋縄ではいかず、交渉の余地も非常に限られると最初から理解しなければならない。現時点でクラブ・ブルッヘは価格を提示していないが、今季はカップ戦を含む17試合で14得点を挙げている背番号9の移籍金には、情報によれば少なくとも5000万ユーロが必要だ。昨夏より少なくとも1000万ユーロ高い。

ただ、それでもシーズン途中にベルギーから連れ出せるとは限らない。ベルギーのクラブは通常、シーズン半ばに主力選手を売却せず、夏まで待つ。2025年1月には、DFオルドニェスを求めたリヴァプールにも断りを入れた。理由は二つある。まず、達成すべき競技上の目標があること。そして6月以降なら、最良のオファーを見極め、後釜を探す時間を十分に取れることだ。

まだ言葉を行動に移していないミランにとって、1月にトレゾルディを移籍させるのは容易ではない。それでも今後数週間で、早期の取引が可能かどうかを探るつもりだ。サッカーに不可能はない。まして昨夏の移籍市場で1億5000万ユーロ以上を投じたクラブならなおさらだ。期待を抱かせる前例もある。クラブ・ブルッヘは近年、主力選手3人をシーズン途中に売却している。

クレパン・ディアッタは2021年1月にモナコへ、タジョン・ブキャナンは2024年1月にインテルへ、アンドレアス・スコフ・オルセンは2025年1月にヴォルフスブルクへ移籍した。ただ、3人はいずれも退団を強く望み、移籍を求めて譲らなかった。チーム内での存在感と重要性が彼らとは明らかに異なるトレゾルディは、今のところそうした動きを見せていない。ベルギーの報道によれば、クラブに移籍を迫るつもりもまったくないという。

ミランへの移籍は今も本人の望みであり、最優先事項だ。それでもクラブの意向に逆らうことはない。自分を評価し、チャンピオンズリーグでプレーして欧州に名を知られる機会を与えてくれたクラブ・ブルッヘには、大きな恩義がある。移籍するならクラブの了承を得て、すべての関係者が納得する形になるだろう。現時点では、1月に獲得して6月まで期限付き移籍で残留させ、ベルギーでシーズンを終えられるようにするという、可能性の低い案も含めて、あらゆるシナリオを考える必要がある。ミランは獲得に動いており、トレゾルディをミラノに迎え、ミランでプレーする夢をかなえるために全力を尽くす。

間違いなく2027年はトレゾルディにとって重要な年になる。キャリアで最も重要な年になるかもしれない。所属クラブを変え、U-21欧州選手権の本大会でプレーし、ドイツとイタリアのどちらの代表としてプレーするか決めなければならない。この点について、イタリア代表のマンチーニ監督は楽観的な見方を示した。「トレゾルディとは私が話し、ラニエリも話した。イタリア代表としてプレーしたいという気持ちを本人が持つ必要がある。ただ、彼はイタリアで生まれ、父親もイタリアにいるので、可能性はあると思う。最終的に選ぶのは本人だ。彼は、私たちにとって重要な存在になれると分かっている」。月曜日の記者会見でそう語った。