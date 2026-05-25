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ACミランはチャンピオンズリーグ出場権を逃した責任を取り、マッシミリアーノ・アッレグリ監督を含むスポーツ部門幹部全員を解任した。アッレグリはナポリでアントニオ・コンテの後任になる見込みだ。

移籍情報
ACミラン
セリエ A
マッシミリアーノ・アッレグリ

ACミランは、セリエAでチャンピオンズリーグ出場権を逃した責任を取り、マッシミリアーノ・アッレグリ監督を解任した。最終節の結果を受け、首脳陣は月曜日に即座に判断。アッレグリはナポリでアントニオ・コンテの後任となる見込みだ。

  • ミランで大規模刷新

    イタリアサッカー界に衝撃が走った。ACミランのオーナーであるレッドバード・キャピタルは、クラブ首脳陣を一斉刷新した。アッレグリ監督の解任に加え、CEOジョルジオ・フルラーニ、スポーツディレクターのイグリ・タレ、テクニカルディレクターのジェフリー・モンカダも解任された。

    最終節でカリアリに2-1で敗れ5位となったチームは、来季ヨーロッパリーグ出場が決まった。4年連続で出場したUEFAトップ大会への切符は2シーズン連続で逃した。

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  • AC Milan v Cagliari Calcio - Serie AGetty Images Sport

    所有権表示キャンペーンは完全な失敗に終わった。

    オーナー陣は、期待された今シーズンを「何も残せなかった」と厳しく評価した。長期間2位以内を保ちながら終盤失速し、アッレグリ監督らは解任された。公式声明では、チャンピオンズリーグ出場を逃しヨーロッパリーグ止まりだったことへの悔しさがにじみ出ていた。

    クラブは声明で「昨季の失望を受け、オーナーが課した使命はチャンピオンズリーグ復帰とセリエAで安定的に勝てる基盤づくりだった」と説明した。 「今シーズン的大半を2位以内で過ごし、スクデットも射程圏にあった。だが終盤のパフォーマンスはそれまでのレベルを大きく下回り、最終戦の敗北でシーズンは失敗に終わった」

  • アッレグリの第二章に下された決定的な一撃

    アッレグリは2010～2014年のスクデット獲得を再現し、クラブを再建するべくサン・シーロに帰還した。しかし58歳の指揮官は魔法を再現できず、1シーズンで再びベンチを去ることとなった。

    決定打は、コモに4位を奪われたこと。コモはクレモネーゼに4-1で勝ち、ミランを逆転した。ユベントスでスクデット5回、コッパ・イタリア5回を取った名将にとって、これは珍しい屈辱となった。

  • AC Milan v Cagliari Calcio - Serie AGetty Images Sport

    ミランは新方針を探るも、先行きは不透明だ。

    スポーツ部門の全ポストが空席となり、ミランは大きな変革の夏を迎える。アッレグリ監督に加え、フルラーニ、タレ、モンカダも相次いで退任。レッドバード・キャピタルが野心とピッチ上のパフォーマンスのギャップを埋めるため、組織文化の刷新を図っていることを示唆している。

    クラブは「新体制の詳細が決まり次第速やかに発表し、来季に向けた体制を整える」と最後に述べた。