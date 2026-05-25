AFP
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ACミランはチャンピオンズリーグ出場権を逃した責任を取り、マッシミリアーノ・アッレグリ監督を含むスポーツ部門幹部全員を解任した。アッレグリはナポリでアントニオ・コンテの後任になる見込みだ。
ミランで大規模刷新
イタリアサッカー界に衝撃が走った。ACミランのオーナーであるレッドバード・キャピタルは、クラブ首脳陣を一斉刷新した。アッレグリ監督の解任に加え、CEOジョルジオ・フルラーニ、スポーツディレクターのイグリ・タレ、テクニカルディレクターのジェフリー・モンカダも解任された。
最終節でカリアリに2-1で敗れ5位となったチームは、来季ヨーロッパリーグ出場が決まった。4年連続で出場したUEFAトップ大会への切符は2シーズン連続で逃した。
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所有権表示キャンペーンは完全な失敗に終わった。
アッレグリの第二章に下された決定的な一撃
アッレグリは2010～2014年のスクデット獲得を再現し、クラブを再建するべくサン・シーロに帰還した。しかし58歳の指揮官は魔法を再現できず、1シーズンで再びベンチを去ることとなった。
決定打は、コモに4位を奪われたこと。コモはクレモネーゼに4-1で勝ち、ミランを逆転した。ユベントスでスクデット5回、コッパ・イタリア5回を取った名将にとって、これは珍しい屈辱となった。
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ミランは新方針を探るも、先行きは不透明だ。
スポーツ部門の全ポストが空席となり、ミランは大きな変革の夏を迎える。アッレグリ監督に加え、フルラーニ、タレ、モンカダも相次いで退任。レッドバード・キャピタルが野心とピッチ上のパフォーマンスのギャップを埋めるため、組織文化の刷新を図っていることを示唆している。
クラブは「新体制の詳細が決まり次第速やかに発表し、来季に向けた体制を整える」と最後に述べた。