ACミランはチャンピオンズリーグ出場権を逃した責任を取り、マッシミリアーノ・アッレグリ監督を含むスポーツ部門幹部全員を解任した。アッレグリはナポリでアントニオ・コンテの後任になる見込みだ。

イタリアサッカー界に衝撃が走った。ACミランのオーナーであるレッドバード・キャピタルは、クラブ首脳陣を一斉刷新した。アッレグリ監督の解任に加え、CEOジョルジオ・フルラーニ、スポーツディレクターのイグリ・タレ、テクニカルディレクターのジェフリー・モンカダも解任された。

最終節でカリアリに2-1で敗れ5位となったチームは、来季ヨーロッパリーグ出場が決まった。4年連続で出場したUEFAトップ大会への切符は2シーズン連続で逃した。