Getty Images Sport
翻訳者：
ACミランはアンドレへのオファー額を引き上げたが、コリンチャンスに無視された
ロッソネリが2200万ユーロの条件を提示して再交渉に臨む
ESPNによると、新たなオファーの内訳は、保証金1800万ユーロ（1510万ポンド）に加え、成績連動型の追加報酬としてさらに400万ユーロ（340万ポンド）が上乗せされる構成となっている。このオファーは、現在ブラジル側が保有する同選手の経済的権利の70％を対象としたものであり、これまでの交渉が不調に終わったことを受け、ミランが妥協点を見出そうとしている姿勢がうかがえる。
- Rodrigo Coca/Corinthians
コリンチャンスの首脳陣が強硬姿勢を見せている
提示額が引き上げられたにもかかわらず、コリンチャンスはイタリアのクラブに対してまだ正式な回答を出していない。この提案は先週初めからアルヴィネグロの理事会に提出されたままであるが、同クラブ内では、自クラブの育成選手である彼の長期的な価値を慎重に検討しているため、落ち着いた雰囲気が漂っている。
この時間稼ぎの戦術は、口頭での合意がほぼ成立しかけていた交渉が以前決裂したことを受けたものだ。その際、ミランは1700万ユーロ規模の契約に近づいていたが、コリンチャンスのオスマール・スタビレ会長が最終段階で介入し、クラブの貴重な戦力に対するより高い評価額を主張して移籍を阻止した。
選手の立場と経済的権利
アンドレ本人も移籍に前向きな姿勢を見せており、報道によると、この若手MFは移籍を円滑に進めるため、自身の経済的権利のうち30％に相当する個人取り分を放棄する用意があるという。しかし、同選手は移籍を強行したり、裏で摩擦を生じさせたりすることはなく、最終的な決定は両クラブに委ねる意向だ。
19歳の彼はトップチームに昇格して以来、急速な成長を遂げ、公式戦28試合に出場し4得点を挙げている。現在の契約は2029年12月までとなっており、欧州からの関心が高まる中、コリンチャンスは彼の将来に関する交渉において大きな優位性を握っている。
- Getty Images Sport
ミランはさらなる失望を避けたいと考えている
移籍市場が近づく中、ロッソネリは前回1700万ユーロのオファーが拒否されたような事態の再発を避けたいと考えている。市場価値に見合った金額を提示し、売却側にとって有利な条件で契約を組み立てることで、ミランはようやく膠着状態を打破し、南米で最も有望な若手選手の一人を獲得したいと考えている。
現時点では、決定権は依然としてコリンチャンスの首脳陣にある。ミランが最終的な回答を待つ間、アンドレはセリエAへの移籍の可能性に備えつつ、ブラジルでの当面の任務、すなわちカンピオナート・ブラジレイロやCONMEBOLリベルタドーレスの今後の試合に集中している。