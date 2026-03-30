提示額が引き上げられたにもかかわらず、コリンチャンスはイタリアのクラブに対してまだ正式な回答を出していない。この提案は先週初めからアルヴィネグロの理事会に提出されたままであるが、同クラブ内では、自クラブの育成選手である彼の長期的な価値を慎重に検討しているため、落ち着いた雰囲気が漂っている。

この時間稼ぎの戦術は、口頭での合意がほぼ成立しかけていた交渉が以前決裂したことを受けたものだ。その際、ミランは1700万ユーロ規模の契約に近づいていたが、コリンチャンスのオスマール・スタビレ会長が最終段階で介入し、クラブの貴重な戦力に対するより高い評価額を主張して移籍を阻止した。







