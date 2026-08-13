2026-27シーズンのホームキットでは、太く、幅広く、一目でそれと分かる赤と黒のストライプが復活し、ジャージーの前面と背面の全面に配されている。さらに白のショーツと黒のソックスも復活した。常にそれ自体で存在感を放ってきたルックである。

これは単なるストライプではない。ACミランを規定する象徴そのものだ。あらゆるディテールが、そのアイデンティティーを強調している。『From Milan to the World』の文字は、世界中にいる何百万人ものファンに敬意を表したものだ。そうしたファンは、あらゆる大陸でクラブにホームのような感覚をもたらしている。首裏には、ロッソネリのクレストを刻んだ蝋印があしらわれている。ACミランの本質を表すものであり、その真正な署名としてすべてのシャツに刻まれる、親から子へと受け継がれる時代を超えた継承である。

レプリカキットの価格は85ポンドで、オーセンティック版は125ポンドとなっている。



