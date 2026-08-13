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AC Milan 26-27 home kit PUMA
Angelica Daujotas

翻訳者：

ACミランの2026-27ユニフォーム：新ホーム、アウェー、サード＆GKユニフォーム、発売日、リーク情報、価格

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ACミラン
セリエ A

2026-27シーズンの新しいACミランのユニフォームについて知っておくべきことすべて。

ACミランの2026-27シーズン新ユニフォームについて、リークされたデザインやカラー展開、発売予定日など知っておくべきことをすべて紹介する。

GOAL は、ACミランの2026-27シーズン新ユニフォームについて、発売日、価格、デザインの着想源、そしてファンが購入できる場所を含め、知っておくべきことをすべて見ていく。

  • AC Milan 26-27 home kit PUMA

    ACミランの2026-27シーズンホームユニフォーム、発売日＆価格

    2026-27シーズンのホームキットでは、太く、幅広く、一目でそれと分かる赤と黒のストライプが復活し、ジャージーの前面と背面の全面に配されている。さらに白のショーツと黒のソックスも復活した。常にそれ自体で存在感を放ってきたルックである。

    これは単なるストライプではない。ACミランを規定する象徴そのものだ。あらゆるディテールが、そのアイデンティティーを強調している。『From Milan to the World』の文字は、世界中にいる何百万人ものファンに敬意を表したものだ。そうしたファンは、あらゆる大陸でクラブにホームのような感覚をもたらしている。首裏には、ロッソネリのクレストを刻んだ蝋印があしらわれている。ACミランの本質を表すものであり、その真正な署名としてすべてのシャツに刻まれる、親から子へと受け継がれる時代を超えた継承である。

    レプリカキットの価格は85ポンドで、オーセンティック版は125ポンドとなっている。


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  • AC Milan Away 26-27 kitPUMA

    ACミランの2026-27アウェーユニフォーム、発売日＆価格

    ACミランの2026-27シーズンのアウェーユニフォームは、最大の舞台の色であるクラシックな白だ。そこには、あらゆる挫折を新たな出発点へと変えるマインドセットがある。ACミランのファンはその考えを「Dopo Istanbul c’è sempre Atene（イスタンブールの後には、いつだってアテネがある）」というひと言に凝縮してきた。襟の背面にプリントされたこの短い言葉は、イスタンブールの闇の後にアテネの光を経験した人々と、いまそのレガシーを受け継いで前へ進む新たな世代を結びつけている。



  • AC Milan 2026-27 third kit PUMA

    ACミランの2026-27シーズン用サードユニフォーム、発売日＆価格

    ACミランの2026-27シーズンのサードキットは、深みのあるブラック／チャコールグレーのベースに、印象的な蛍光レッドのディテールをあしらった、洗練されたモダンなデザインとなっている。『ロッソネーリを新たな光で』というコンセプトのもと、クラブを象徴するカラーパレットを再解釈し、中央に配置された鮮やかなレッドのロゴ、ラウンドカラー、袖口、さらに背面の首元下にはさりげないディアボロのエンブレムが施されている。最大の特徴はUVリアクティブ仕様の要素で、ユニフォームの一部ディテールが光の条件に応じてダイナミックに見え方を変える点にある。



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