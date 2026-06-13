ACミランの獲得交渉にもかかわらず、オーストリア代表監督のラルフ・ラングニックが契約を延長し、ミランの計画は頓挫した。

ラングニック監督の去就を決定づけたのは、金銭だけではなかった。オーストリアサッカー連盟（OFB）は希望年俸を提示したが、交渉の成否は専門スタッフ体制の構築にもかかっていた。協議の末、連盟は代表チームの競争力維持のため、高度に専門化されたサポートスタッフ配置を求める監督の要望を受け入れた。

契約延長で状況が明確になったことで、チームの集中力が高まると期待される。連盟会長のヨーゼフ・プロール氏は「ワールドカップ直前にこの素晴らしいニュースをファンに伝えられ嬉しい」とコメント。さらに「この合意は団結を示す重要なシグナルで、特にチームにとって明確な状況は極めて重要だ」と語った。











