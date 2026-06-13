AFP
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ACミランの獲得交渉にもかかわらず、オーストリア代表監督のラルフ・ラングニックが契約を延長し、ミランの計画は頓挫した。
ロッソネリを冷遇する
2026年W杯準備直前、オーストリアサッカー協会（ÖFB）に朗報。ラングニック氏が2027年末まで契約延長した。ACミランは同氏を新スポーツプロジェクトの候補に挙げていたが、実現はならなかった。
ランニクは5月末にウィーンでミラン幹部と会談したが、クラブへの復帰より代表に残ることを選んだ。契約には成果連動型条項があり、ユーロ2028出場権を獲得すれば契約は自動延長され、英・アイルランド開催の大会までカバーされる。
OFBが対応した要望
ラングニック監督の去就を決定づけたのは、金銭だけではなかった。オーストリアサッカー連盟（OFB）は希望年俸を提示したが、交渉の成否は専門スタッフ体制の構築にもかかっていた。協議の末、連盟は代表チームの競争力維持のため、高度に専門化されたサポートスタッフ配置を求める監督の要望を受け入れた。
契約延長で状況が明確になったことで、チームの集中力が高まると期待される。連盟会長のヨーゼフ・プロール氏は「ワールドカップ直前にこの素晴らしいニュースをファンに伝えられ嬉しい」とコメント。さらに「この合意は団結を示す重要なシグナルで、特にチームにとって明確な状況は極めて重要だ」と語った。
記録的な在任期間
ラングニックは2022年にフランコ・フォダの後任として就任し、オーストリア代表の運勢を変えた。ユーロ2024ではトルコに敗れ早期敗退したが、統計的にはその貢献は明らかだ。
国際試合45試合で27勝8分け、平均勝ち点は1.98と、1945年以降10試合以上指揮したオーストリア代表監督の中で最高だ。 またホームでは14試合無敗で、これは国内最長記録。北米大会を控えるチームとファンに大きな勢いを与えている。
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ワールドカップに注目
去就が決まったラングニック監督は、厳しいグループリーグに集中できる。オーストリアは前回王者のアルゼンチン、アルジェリア、ヨルダンと同じグループに入った。初戦はサンタクララでヨルダンと対戦し、28年ぶりの本大会復帰を飾る。